I tahini cookies (biscotti con pasta di sesamo), sono insoliti ed intriganti biscotti preparati con tahini (tahina o tahine), una crema di semi di sesamo tostati molto diffusa in Medio Oriente, Grecia, Turchia e in Africa settentrionale.

Ingrediente fondamentale per la preparazione di alcune ricette tradizionali come l’hummus, il tahini viene spesso usato, nel bacino del Mediterraneo orientale, anche per preparare dei dolcetti: biscotti oppure la tradizionale halva, un dolce in cui la pasta di sesamo è unita a zucchero (o miele) e frutta secca.

Questi biscotti dalla forma tondeggiante, costellati di semi di sesamo che aggiungono una nota piacevolmente croccante all’insieme, sono molto semplici da realizzare e sono perfetti da gustare col caffè, da accompagnare a un bicchiere di latte o semplicemente da sgranocchiare soli. Hanno due ingredienti un po’ speciali, che si possono omettere, ma che, se aggiunti all’impasto, rendono il gusto rotondo e sorprendente: il pepe della Giamaica, non piccante e molto profumato, e la farina di segale, che assorbe molta umidità e renderà i biscotti più saporiti e più morbidi.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

200 g Farina 00

70 g Farina di segale

130 g Burro a temperatura ambiente

125 g Zucchero Semolato

125 g Tahina

45-50 ml Acqua fredda

1 cucchiaino Pepe di Giamaica in polvere

1 scorza grattugiata Arancia bio

½ cucchiaino Sale

q.b. Semi Di Sesamo per la copertura (facoltativo)

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei tahini cookies (biscotti con pasta di sesamo), setacciate insieme le farine e tenete da parte.

Con le fruste elettriche lavorate nella ciotola del mixer, a velocità medio-alta, il burro con lo zucchero, la scorza grattugiata d’arancia, il pepe di Giamaica e il sale fino ad avere una crema liscia, ma senza montare.

Unite la tahina e fatela incorporare.

Aggiungete la farina e lasciatela assorbire quasi completamente.

Unite l’acqua fredda e lavorate ancora quel tanto che basta a ottenere un impasto liscio e morbido.

Avvolgete l’impasto nella pellicola e riponetelo in frigo per un paio d’ore.

Prelevate porzioni d’impasto del peso di circa 20 g l’una e formate delle palline tra i palmi delle mani.

Riempite una ciotolina con i semi di sesamo e, a piacere, rotolatevi dentro i biscotti, facendo in modo che i semini aderiscano bene su tutta la superficie.

Trasferite i biscotti man mano su una teglia rivestita di carta da forno, abbastanza distanziati tra loro.

Fate cuocere in forno caldo a 175°C per circa 15-18 minuti, o fino a che i biscotti risulteranno leggermente dorati (non devono colorire troppo).

Fate riposare nella teglia per 2 minuti, poi trasferite i biscotti su una griglia e lasciateli raffreddare completamente prima di riporli in una scatola di latta.