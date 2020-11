Il timballo di riso al forno vegetariano, è un primo piatto a base di verdure a cui sono state aggiunte, per renderlo ancora più saporito un ripieno filante di mozzarella e servito con una crema saporita a base di besciamella e Parmigiano.

Una ricetta perfetta quando avete ospiti o per i pranzi della domenica, un modo ingegnoso di risolvere l’inconveniente del risotto da preparare al momento ed evitare soprattutto che il riso possa scuocere.

Un buon risotto si sa, ha bisogno di un buon brodo, di carne o di verdure, per essere cotto alla perfezione e prendere sapore, ma se volete provare a dare un tocco esotico se non aveste del brodo a portata di mano, potete provare ad insaporire il tutto con della salsa di soia, come abbiamo fatto noi in questo caso, o salsa tamari, nel caso cerchiate un piatto senza glutine.

Il timballo di riso al forno vegetariano, a seconda dei gusti e delle stagioni, può essere preparato con diversi tipi di verdure, come asparagi, carciofi o con la zucca, con il pesce ed i frutti di mare o con la carne.

I timballi, di riso o carne erano già presenti nella cucina siciliana al tempo della colonizzazione araba e a cavallo tra il settecento e l’ottocento erano molto in voga presso le nobili famiglie napoletane, da questa usanza deriva senza dubbio il sartù di riso napoletano e il timballo di anellini siciliani con le melanzane che fungono da scrigno.

Altra documentazione di questa preparazione lo troviamo nel XV secolo con il timballo alla teramana, sfoglie di scrippelle, una sorta di crepes a base di acqua, uova e farina, farcite con ragù di carne e polpettine, anche in Sardegna esiste una preparazione chiamata Tumballu, ad Ogliastra, patria di questo piatto, si prepara infatti questo piatto che del timballo salato, come lo conosciamo, mantiene solo la forma, si tratta infatti di una specie di budino dei pastori, preparato con latte di capra ovviamente, miele, uova e limone, in alcuni paesi viene aggiunta alla ricetta dell’acquavite con miele, chiamata Imbestussu.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 95 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

Per lo sformato di riso

250 g Riso Vialone Nano

200 g Peperoni

180 g Zucchine (1 zucchina)

100 g Carote (2 piccole carote)

100 g Piselli freschi o surgelati

4 cucchiai Salsa Di Soia

1 pizzico Sale

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

qb Acqua bollente

4 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

0,15 g Zafferano in polvere (1 bustina)

1 noce Burro + quello per imburrare lo stampo

150 g Mozzarella

Per la crema al Parmigiano

500 ml Latte

50 g Burro

50 g Farina

1 pizzico Sale

4 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

Preparazione

Per preparare la ricetta del timballo di riso al forno vegetariano, preparate le verdure. Lavate i peperoni, apriteli a metà e togliete semi e filamenti interni. Tagliate le falde in piccoli pezzetti.

Lavate anche la zucchina. Grattate la parte superficiale della carota e lavatela. Tagliate a cubetti carote e zucchina. In una padella fate scaldare 2 cucchiai di olio e versatevi i piselli, le carote ed i peperoni.

Fate cuocere per 5 minuti a fiamma vivace mescolando ogni tanto perché le verdure non si attacchino al fondo, aggiungete le zucchine, un pizzico di sale e continuate la cottura sino a quando le verdure sono cotte, ma ancora belle consistenti e leggermente croccanti.

A questo punto preparate il risotto. Fate scaldare 2 cucchiai di olio extravergine, versatevi il riso e fatelo tostare a fiamma vivace per alcuni minuti, sino a quando il riso inizia a diventare trasparente, aggiungete un paio di mestoli di acqua bollente, 4 cucchiai di salsa di soia e fate cuocere a fiamma media. Mano a mano che il risotto si asciuga aggiungete un mestolo di acqua bollente. Verso fine cottura unite anche le verdure precedentemente preparate e aggiungete dell’altra salsa di soia se necessario.

Aggiungete lo zafferano fatto sciogliere in poca acqua calda.

Spegnete la fiamma quando il riso è ancora al dente e ben asciutto e mantecate con il Parmigiano e la noce di burro.

Imburrate uno stampo a ciambella adatto per la cottura al forno.

Versatevi circa metà risotto. Con un cucchiaio fate aderire con delicatezza il riso ai bordi, senza schiacciare troppo, e formate una sorta di incavo per meglio disporre dentro il ripieno. Versate al centro della conca ottenuta la mozzarella a pezzetti ben sgocciolata ( o se preferite della provola o altro formaggio più saporito) e completate con un altro strato di riso. Infornate a 180 °C per 20 minuti.

Mentre il riso cuoce in forno preparate la besciamella: mettete a scaldare in un pentolino il latte, in una padella fate sciogliere il burro e aggiungete la farina setacciata a pioggia, mescolando bene con una frusta, fate cuocere a fiamma bassa mescolando sino a farla dorare, fate cuocere mescolando continuamente sino a quando la salsa si sarà addensata, aggiungete il parmigiano e mescolate sino a farlo sciogliere e ad ottenere una crema vellutata.

Una volta cotta, sfornate la ciambella di riso, lasciatela intiepidire e sformatela su di un piatto da portata.

Servitela con la besciamella al Parmigiano e portatela ancora calda in tavola.