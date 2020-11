I torciglioni alla nutella, sono un’idea facile e veloce per un dessert romantico da preparare con pochi semplici ingredienti.

Potete preparare questa ricetta in anticipo, farcirli con la vostra crema di nocciole spalmabile preferita o con la marmellata, oppure ancora potete creare una versione salata ugualmente golosissima con del formaggio spalmabile e del prosciutto procedendo nello stesso modo.

Se volete dei tociglioni della stessa dimensione vi consigliamo di utilizzare un rotolo di pasta sfoglia rettangolare.

Sembra che la pasta sfoglia sia nata da un errore, un garzone, mentre preparava un impasto, dimenticò di aggiungere il burro, pensò così, per ovviare all’errore, di tagliare il burro a pezzi e inserirlo successivamente, ottenendo così la prima pasta sfoglia della storia, dopo quell’episodio la ricetta venne perfezionata da Marie Antoine Carême, considerato il cuoco dei re e il re dei cuochi.

L’impasto viene formato da acqua, farina e burro, burro e farina devono essere in egual misura affinché la preparazione sia perfetta e permetta di ottenere degli strati sfogliati alla perfezione in cottura, altro passaggio fondamentale è il riposo in frigorifero, in modo che il burro possa solidificare e non fuoriuscire durante la lavorazione e pregiudicare la sfogliatura.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

7 Persone

Ingredienti

1 rotolo di Pasta sfoglia (rettangolare o rotonda)

2-3 cucchiai Nutella

1 Uovo

Preparazione

Per preparare la ricetta dei torciglioni alla nutella, srotolate il rotolo di pasta sfoglia e appiattitelo leggermente con il matterello per togliere le pieghe. Spalmate la nutella su metà superficie.

Con l’aiuto della carta forno, ripiegate la pasta sfoglia sulla nutella e fate una passata leggera di matterello per farla aderire bene.

Con un coltello affilato o con una rotella tagliate delle strisce di 1 dito di spessore circa per tutta la lunghezza.

Arrotolate ogni striscia su sé stessa e poi formate un cuore facendo pressione con le dita per chiudere le estremità che saranno la punta inferiore del cuore. Fate pressione anche sulla “v” superiore del cuore per dare la forma.

Trasferite i cuori in frigorifero per 10-15 minuti. Intanto accendete il forno in modalità ventilata a 200°.

Spennellate i cuori con l’uovo battuto e poi cuoceteli per 20 minuti circa o comunque finché non saranno ben dorati.

Sfornate i cuori e fateli raffreddare su una gratella.