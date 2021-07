La torta caprese al limone e cioccolato bianco è una variazione sul tema di una classicissima torta campana che si dice sia nata da una svista: infatti la leggenda narra che il cuoco di capri Carmine di Fiore dimenticò di mettere la farina nella torta mandorle e cioccolato. Il risultato? Una torta morbida e umida che si scioglie in bocca al primo morso.

Ma se è vero che la ricetta originale nasce scura, sulla Costiera è famosa anche la versione chiara che contempla l’uso del cioccolato bianco e dei limoni, vero simbolo della costiera stessa, e frutto amato dalla tradizione pasticciera sorrentina e napoletana. Sapete qual è il vero segreto si questa ricetta? Resistere almeno 12 ore prima di assaggiarla, infatti la torta raggiunge il suo pieno sapore dopo almeno 12 ore di riposo.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti:

200 g Mandorle

200 g Cioccolato bianco

5 Uova

150 g Zucchero Semolato

150 g Burro

3 Limone

Preparazione:

Per preparare la ricetta della torta caprese al limone e cioccolato bianco, frullate le mandorle con il cioccolato e lo zucchero semolato.

Versate il tutto in una ciotola e unite le uova uno per volta, lavorate l’impasto per renderlo omogeneo.

Aggiungete quindi la scorza grattugiata di 3 limoni e intensificate il profumo aggiungendo 3 cucchiai di succo.

Foderate con carta forno una tortiera di 26 cm e versatevi l’impasto, cuocete per 1 ora a 180°C.

Lasciate riposare a temperatura ambiente fino al giorno successivo, sfornate delicatamente e decorate con fette di limone e foglioline di menta.