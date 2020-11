La torta di riso spezzina, è una ricetta tipicamente ligure, povera e molto facile da fare, in Liguria potete gustarla in qualche ristorante ma la troverete sicuramente nei panifici, anche nella sua versione dolce.

Pochi ingredienti per una ricetta che è l’ideale come piatto unico o come antipasto per una cena tra amici: tagliata a cubotti farà la sua figura e saprà conquistare tutti.

La Liguria ha una tradizione antica per quello che riguarda le torte salate, già nel 1500 Ortensio Lando, letterario, compilò il Commentario delle più notabili et monstruose cose d’Italia, nel quale menzionava molte delle torte genovesi, come la torta pasqualina e altre torte di verdure o di “vario contenuto” come le definiva lui, le aveva soprannominate torte gattafure, ad indicare che perfino i gatti ne fossero ghiotti, tanto da rubarle.

Si dice che le torte salate nacquero per la ben nota praticità parsimoniosa ligure, con pochi ingredienti, si poteva portare in tavola un piatto unico, saporito e sostanzioso, la cosa fondamentale è che fossero buone sia calde che fredde, in modo da rappresentare anche il pasto ideale anche per essere portato a lavoro, in barca, la torta di riso spezzina è una delle più antiche gattafure, sia nella versione dolce che in quella salata, che vi proponiamo oggi.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per la pasta matta

150 g Farina Bianca 00

75 g Acqua

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

1 pizzico Sale

Per il ripieno

300 g Riso

6 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

3 cucchiai Latte

3 Uova

100 g Parmigiano Reggiano

1 pizzico Sale

1/2 cucchiaino Noce Moscata

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta di riso spezzina, in una ciotola versate la farina. Formate un buco e unite acqua, olio e sale. Impastate prima con l’aiuto di una forchetta e poi con le mani.

Formate una palla liscia ed omogenea. Lasciate in frigo a riposare.

Per il ripieno

Bollite il riso secondo il tempo di cottura indicato sulla confezione. Scolatelo al dente e fatelo raffreddare.

In una ciotola versate il riso, unite le uova e mescolate fino a che non si sono ben assorbite.

Unite l’olio, il latte e il sale

Aggiungete il parmigiano e una grattugiata generosa di noce moscata. Mescolate bene finchè non sarà tutto amalgamato.

Assemblaggio

Stendete la pasta matta in maniera molto sottile. Oliate una teglia di alluminio e posizionate la pasta. Bucherellate con una forchetta e versatevi l’impasto. Livellate bene, condite con un filo d’olio e infornate a 180° per 30 minuti.