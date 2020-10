La torta donut, è una torta che arriva d’Oltreoceano, ricorda per la forma le famose ciambelline americane donuts ma viene cotta in forno ed è facilissima da fare.

Questa è la ricetta per la torta perfetta per le feste di compleanno perché allegra e colorata, basta cambiare il colore della glassa per personalizzarla e renderla ogni volta diversa.

I donuts, le ciambelle made in USA fritte e glassate sono uno tra i cibi più iconici della cultura statunitense, non c’è film o cartone animato in cui non compaiano, giusto per citarne uno tra i più famosi: chi sarebbe Homer Simpson senza i suoi amatissimi donuts? non è un caso che la la Krispi Kremenel, azienda statunitense, abbia deciso, ormai da un paio di anni di mettere in commercio un’edizione speciale delle donut “stile Homer”, con un cremoso cioccolato bianco alla fragola e uno strato di zuccherini colorati.

Sembra però che questo americanissimo piatto veda le sue origini in Olanda in realtà, dove già nel XIX secolo era diffusissimo un dolce molto simile alle moderne donuts, chiamato olykoek: piccoli bignè fritti nel grasso di maiale, quando poi gli olandesi emigrarono negli Stati Uniti portarono con sè anche questo dolce, che si è poi evoluto fino alla versione che conosciamo oggi.

Inizialmente più che vere ciambelle erano molto più simili a dei bomboloni o a dei bignè appunto, senza il buco centrale, venivano invece farcite con frutta secca o creme, ma il centro risultava sempre meno cotto rispetto al dolce, così nel 1847 il capitano navale Hansen Gregory del New England ebbe l’idea di bucare ed eliminare il centro dell’impasto prima di friggerlo, creando la prima ciambella della storia, anche il nome, doughnut, ha un’origine incerta, alcuni dicano derivi proprio da nuts, la frutta secca che veniva inserita al centro per agevolare la cottura, altri invece sostengono sia da ricondurre ai nodi di pasta, un’altra forma popolare degli olykoek, fatto sta che la prima volta che troviamo in un testo la parola ciambella risale al 1809, in una pubblicazione di Washington Irving, A History of New York.

Anche se la classica donut americana è quella dolce, fritta e glassata, non mancano negli states varianti più o meno fantasiose, giusto per citarne alcune, sappiate che se visitate gli Stati Uniti potreste imbattervi in pizze donuts, donut mac and cheese e perfino in chiave orientale con le sushi donuts, ma se siete dei temerari allora provate le bubblegum donut, ovviamente rose e al gusto Big Babol naturalmente, chissà se anche la consistenza le ricorda, se invece decidete di provare le donuts dopo le 18.00 allora provare le Shot Glass Donuts, servite su bicchierini da shot e riempite di liquore.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

150 g Burro

120 g Zucchero

1 cucchiaio di Estratto Di Vaniglia

3 Uova

150 g Farina 00

50 g Amido di mais

un pizzico Sale

6 g Lievito per dolci

190 g Zucchero A Velo

3 cucchiai Acqua calda

20 g Burro fuso

Colorante Alimentare rosa

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta donut, lavorate il burro con lo zucchero fino a renderlo chiaro e spumoso. Aggiungete 1 uovo per volta e continuate a sbattere; unite anche la vaniglia.

Setacciate la farina con l’amido, il lievito ed il sale ed unite al composto fino ad avere un impasto ben amalgamato.

Imburrate e infarinate uno stampo a ciambella da 22 cm e versate l’impasto. Cuocete in forno preriscaldato a 180° funzione statico per 30 minuti, fate sempre la prova stecchino prima di sfornare, deve uscire asciutto.

In una ciotola mescolate lo zucchero a velo con il burro fuso e aggiungete poco alla volta l’acqua calda fino ad avere una glassa fluida.

Unite un goccio di colorante fino ad ottenere il colore desiderato. Versate la glassa sulla torta e decoratela con codette colorate.

Note

Per renderla gluten free al posto della farina 00 usate la farina di riso.

Si mantiene morbida fino a 5 giorni sotto una campana di vetro.