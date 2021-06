La tortilla spagnola alle verdure assomiglia molto alla nostra frittata, la differenza fondamentale però è l’altezza: mentre la frittata può essere sottilissima, la tortilla è sempre alta almeno tre centimetri, e deve poter essere tagliata a cubi e servita fredda come tapa.

In questa ricetta la tortilla è italianizzata anche grazie all’uso di Parmigiano reggiano, ma se volete rimanere più fedeli all’originale potete omettere il formaggio. La resa migliore la si ottiene con le verdure estive, ma nulla vieta di prepararla con cimette di broccolo, fette di finocchio o bastoncini di carota. Quello che non dovete dimenticare, per la consistenza e per il gusto, è di aggiungere sempre almeno un paio di patate e la cipolla affettata.

La tortilla di uovo era conosciuta dagli spagnoli almeno dal 1500, le cronache dei conquistadores infatti la citano, e dicono che la preparavano anche le popolazioni indigene del centro America, assieme alla più tipica tortilla di mais, con cui condivide il nome.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

1 Peperone

2 Zucchine

2 Patate

2 Cipolla

8 Uova

Prezzemolo

Sale

Pepe Nero

Olio Di Oliva

50 g Parmigiano grattugiato

Preparazione:

Per preparare la ricetta della tortilla spagnola alle verdure, lavate, e, se necessario, sbucciate e tagliate le verdure.

Scaldate l’olio in una padella dal diametro di 30 cm, aggiungete le verdure e cuocete per 10 minuti circa mescolando.

Salate il tutto.

In una ciotola, sbattete le uova con il prezzemolo, il Parmigiano grattugiato, il pepe nero, e il sale.

Versate l’uovo sbattuto in padella, coprendo bene tutte le verdure, cuocete a fuoco dolce, 5 minuti circa per lato.

Per girare a frittata aiutatevi con un piatto da portata: appoggiate il piatto sulla frittata avvicinatevi al lavandino e giratela, rimettete la frittata in padella facendola scivolare con attenzione.

Ultimate la cottura dell’altro lato.

Servite la tortilla tiepida.