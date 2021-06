Le treccine alla panna sofficissime, sono ideali per la prima colazione. Vengono preparate con il lievito madre e senza uova, il che conferisce a questi dolci una consistenza irresistibilmente leggera. Molto più salutari rispetto alle merendine industriali, le trecce alla panna sono perfette anche per essere portate a scuola.

Se ancora non possedete il lievito madre, grazie al quale è possibile ottenere una lievitazione naturale più lenta e aromatica rispetto al lievito di birra, potreste cominciare una coltura casalinga (in rete troverete un milione di tutorial, e anche su dissapore), oppure potreste farvene dare un po’ dal vostro fornaio di fiducia, in quel caso non usatelo tutto ma tenetene una parte da rifrescare e mantenere per le prossime ricette.

La digeribilità dei prodotti con il lievito madre è una leggenda metropolitana, o meglio è una verità solo se si parte da un lievito di ottima qualità, e si conosce molto bene la tecnica di lievitazione. Altrimenti è meglio usare (poco) lievito di birra.

Durata

Tempo di preparazione: 8 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 28 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

300 g Panna Fresca liquida

150 g Lievito madre

120 g Zucchero Semolato

200 g Farina 00 più quella per lavorare l’impasto

200 g Farina Manitoba

1 cucchiaino Miele

1 pizzico Sale Fino

30 g Acqua

1 bustina Vanillina

1/2 Limone scorza grattugiata

Latte

Zucchero A Velo

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle treccine alla panna sofficissime, rinfrescate il lievito madre e lasciatelo raddoppiare.

Prendetene 150 grammi, fatelo a pezzetti e mettetelo insieme alla panna e al miele nel boccale della planetaria con il gancio a foglia, lavorando finché non si sarà amalgamato e avrà formato una schiumetta in superficie.

Sostituite la foglia con il gancio e unite le farine setacciate con la scorza grattugiata del limone e la vanillina.

Fate lavorare alla minima velocità finché la farina non sarà assorbita, aggiungete il sale sciolto nell’acqua, quindi unite lo zucchero.

Aumentate la velocità e proseguite finché non vedete che l’impasto stacca dalle pareti del boccale e tende a salire sul gancio.

Spegnete e prendete l’impasto delicatamente, avendo cura di farlo scivolare dal gancio senza strapparlo.

Mettete la pasta su un ripiano leggermente infarinato e lasciate riposare per 15 minuti.

Allargate l’impasto e formate un rettangolo schiacciando piano con i polpastrelli.

Effettuate una piega a tre prendendo il lembo a sinistra che porterete al centro, quindi spostate quello a destra sopra a chiusura.

A questo punto avrete ottenuto una specie di salsicciotto, spostate la chiusura superiore al centro quindi finite di arrotolare verso il basso.

Pirlate, ossia con i palmi rivolti verso l’alto, girate l’impasto su se stesso strofinandolo sul ripiano e contemporaneamente cercando di tirare l’impasto sotto.

Quando vedete che l’impasto è bello in tensione mettetelo a riposare al coperto per tre ore.

Prendete l’impasto e tagliate delle porzioni di circa 30 grammi.

Prendete ogni pallina e lavoratela portando i lembi dell’impasto al centro, fermandoli contemporaneamente con l’indice.

Effettuate questa operazione su tutta la circonferenza.

Chiudete a metà e formate un salsicciotto.

Allungate strofinando sul ripiano per circa 7/8 centimetri.

Prendete tre salsicciotti per volta e unite le punte in alto sovrapponendole con l’accortezza di mettere più in altro la parte centrale. Cominciate a formare una treccia invertendo la posizione dei salsicciotti a destra e sinistra.

Proseguite fino alla fine, quindi chiudete schiacciando le tre punte mandandole sotto. Pressate e mandate sotto anche le tre punte in alto.

Posizionate la treccia ottenuta su una placca ricoperta di carta forno, spennellate con il latte e lasciate raddoppiare al coperto, il che dovrebbe avvenire in circa 4 ore.

Passate in forno caldo a 180 gradi per venti minuti, fino a che risulteranno belle dorate.

Sfornate, spennellate di nuovo la superficie con il latte, dopodiché lasciate raffreddare su una gratella.