10 ristoranti dove festeggiare il giorno del ringraziamento nel 2022

di Lavinia Martini 21 Novembre 2022

Mentre negli States fervono i preparativi per il giorno del Ringraziamento, in Italia sembriamo snobbare completamente questa festività. Tuttavia, anche da noi c’è qualche indirizzo che replica la tradizione di sedersi a tavola con amici e parenti e ringraziare per il raccolto e per quanto è stato donato durante l’anno.

In queste circostanze si imbandisce una corposa tavola, in cui non possono mancare tutti i piatti tipici del Thanksgiving Day, tra cui l’onnipresente tacchino e la pumpkin pie (qui vi abbiamo raccontato otto ricette strepitose per fare la torta di zucca).

In giro per l’Italia qualche indirizzo accoglie sia gli ospiti americani in viaggio, che non vogliono rinunciare al sapore di una festività così diffusa, sia gli italiani che hanno imparato ad apprezzare le usanze dell’altro lato dell’oceano. Abbiamo quindi raccolto per voi una lista di 10 ristoranti per festeggiare il giorno del ringraziamento in Italia.

Vivi Le Serre e Vivi Bistrot

In occasione del giorno del ringraziamento, per il 24 novembre, il gruppo Vivi a Roma ha organizzato uno speciale pranzo dal costo di 45 euro a persona, bevande escluse. Il menu sarà disponibile presso Vivi Le Serre a Montemario e Vivi Piazza Navona all’interno di Palazzo Braschi. Il menu si compone di crema di zucca BIO con caprino e crostini fatti in casa, tradizionale tacchino ripieno con farcitura home made accompagnato da una deliziosa salsa gravy, purè di patate BIO, fagiolini BIO saltati con aglio, zenzero e semi di sesamo, cornbread fatto in casa, pumpkin pie con chutney di mirtilli.

California Bakery

La bakery in stile americano non poteva non festeggiare in tutti i suoi negozi la cena del ringraziamento, con una speciale Thanksgiving Dinner. Per l’occasione è previsto un lungo menu dal prezzo di 65 euro a persona, comprensivo dell’abbinamento cibo-vino. Tra i piatti, citiamo la zuppa di legumi, il tacchino, il corn bread, le mashed potatoes e una favolosa torta per finire.

Hard Rock Cafè

Negli Herd Rock Cafè di Roma, Firenze e Venezia è possibile festeggiare il giorno del ringraziamento con un menu speciale che comprende petto di tacchino arrostito a fuoco lento, verdure fresche arrostite, cremoso purè di patate dolci, salsa di mirtilli rossi rifinita con una tradizionale salsa di tacchino. Come dessert, una fetta di torta di zucca classica condita con salsa al caramello e panna montata fatta in casa. Si può prenotare anche online. In occasione del 24 novembre è prevista anche musica dal vivo.

Bakery House

Nei negozi di Roma Eur, Corso Trieste e Ostia, è possibile provare la cena del ringraziamento il 24 novembre su due turni: uno alle 20:15, l’altro alle 21:45. Il costo dell’intera cena, bevande escluse, è di 40 euro a persona. Ma per chi non volesse andare da Bakery House, c’è sempre la possibilità di ordinare il menu d’asporto al prezzo di 33 euro. Alcuni piatti: insalata di radiccio, sformato di fagiolini, funghi e parmigiano al profumo di erbe aromatiche, tacchino ripieno e torta alla zucca fatta in casa.

Rome Cavalieri

Sempre a Roma, il Giorno del Ringraziamento è una grande festa, riservata non solo agli ospiti americani, presso il ristorante Uliveto. Qui viene servita una tradizionale cena a buffet che comprende tutte le ricette classiche oltre il tacchino fumé con farro, mele, noci pecan e salsa mirtilli, la vellutata di zucca con crostini allo sciroppo d’acero, o i dolci realizzati dal pastry chef Dario Nuti come la torta alla zucca e il pan di zenzero. È disponibile anche un servizio delivery, affidato a Cosaporto, per gustare il menù del Thanksgiving a casa al costo di 65 euro.

Erba Brusca

A Milano il bellissimo ristorante che accoglie la cucina di Alice Delcourt si prepara a celebrare ancora una volta il Thanksgiving day. Qui il menu costa 45 euro a persona, escluse le bevande, e si può gustare dal 24 al 27 novembre. Comprende: Biscuits fatti in casa, burro salato montato al miele; radicchio, rape arrostite e crude, cipolla in agro, melograno, semi di girasole al sumac, dressing rafano; vellutata sedano rapa e mela, balsamella e rosmarino; tacchino bio di Macelleria Zivieri con ripieno di salsiccia, salvia e funghi; puré di patate montate al burro con salsa gravy e salsa di ginger cranberry; carote dell’Orto Brusco al forno, dukkah e miele, per finire crumble di mela, cannella, avena e noci con gelato al bourbon, caramello.

God Save The Food

Sempre a Milano il giorno del ringraziamento si festeggia anche da God Save The Food con un menu molto ricco, ispirato proprio ai piatti tipici del Thanksgiving Day. Contiene Mac & Cheese, cavoletti di Bruxelles, insalata coleslow, patate dolci al forno profumate alle spezie, tacchino glassato al miele leggermente piccante, torta alla zucca per finire. Il menu costa 32 euro a persona e comprende, oltre ai piatti, anche acqua e un calice di benvenuto offerto.

Ristorante Accademia

In questo ristorante di Firenze, il Thanksgiving si festeggia da molti anni. Il menu costa 40 euro a persona, bevande escluse, e comprende zuppa di zucca e cornbread, tacchino ripieno con i suoi contorni, mashed potatoes e crema di mais, infine una scelta di dolci tra torta di mele, torta alla zucca o torta alle noci pecan. Il menu è disponibile sia il 24 novembre che il 25.

Beverly

Torniamo a Roma per il ristorante che si trova all’interno dell’Hotel Hoxton. Il menu della serata del 24 novembre si chiama Friendsgiving e prevede anche un dj set. Da mangiare, al prezzo di 60 euro a persona con acqua e caffè inclusi, ci sono: zuppa di zucca mantovana con amaretti e cavolo nero; petto di tacchino farcito con castagne, salsiccia e salsa di mirtillo; gratin di patate dolci con nocciola e salvia, apple pie con gelato alla vaniglia e Marsala con salsa al caramello. Per prenotare, si può scrivere a beverly@thehox.com.

Hamerica’s

La nota catena di burger che ha sede in diverse città d’Italia, tra cui Milano, Padova, Bologna, Trieste, Roma, Genova, Torino e Modena, si prepara ad affrontare proprio il giorno del ringraziamento. Prima di tutto lo fa con uno speciale Thanksgiving Sandwich che rimarrà in menu fino all’11 dicembre e viene preparato con tacchino al forno, salsa di mirtilli rossi, brie, insalata, pomodori e maionese al rafano. Unicamente per la sera del 24 novembre, è possibile partecipare in tutte le città a una social table che cominciare alle 20:30.