9 posti in Liguria dove mangiare bene sulla spiaggia

La ristorazione da spiaggia non sempre è quella che ci aspetteremmo, tra focaccine stantie e pesce surgelato. Non sempre però è così, soprattutto ultimamente. Se non tutte le spiagge della Liguria possono permettersi la consulenza di un gigante come Mauro Colagreco, è anche vero che qua e là si trovano esempi virtuosi di cucina da spiaggia, e meno male, che difficilmente ci viene in mente qualcosa di più bello che mangiare bene fronte mare. Ad aiutarci nella scelta arriva CUCINAMARE, la prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione su balneare, consultabile esclusivamente su App.

Un progetto nato per raccontare la cucina sul mare in tutte le sue espressioni – dal bistrot in spiaggia al ristorante stellato, dai chioschi alle colazioni con vista

mare – e costruito con il solo criterio di raccontare le buone tavole pied dans l’eau.

Sono oltre 460 i locali mappati da Nord a Sud quelli contenuti nella guida, ma ne abbiamo selezionati nove che anche secondo noi sono quelli da non perdere in Liguria.

L’Arenella, Zoagli (GE)



Nel golfo del Tigullio a Zoagli, L’Arenella non è solo un ristorante sulla spiaggia, ma è un ristorante CON la spiaggia: un piccolo tratto privato attrezzato con lettini e ombrelloni. Qui si mangia, con vista sulle onde, un’ottima cucina di mare, con pesce fresco e tantissimo crudo.

Marco Polo – Ventimiglia (IM)



Questo ristorante vista mare a Ventimiglia viene premiato da Cucinamare per la sua carta vini, che supera le 600 etichette, selezionate dal sommelier Mattia Cavalli. Una selezione per nulla scontata per un ristorante sul mare, che si fa così destinazione enologica, oltre che gastronomica.

Capitan Mugugno, Camogli (GE)



Da Capitan Mugugno (di cui non si può non apprezzare la nota ironica, che già dal nome mette simpatia) si va non solo per mangiare, ma per fare un’esperienza di mare, che parte dal taxi boat che porta i clienti da Camogli a Porto Pidocchio, per un aperitivo o una cena praticamente sull’acqua. La cucina è semplice e stagionale, fatta di crudi e pescato del giorno.

Bar Morena Da Ugo, Portofino (GE)



In tutta sincerità noi avremmo preferito Cracco a Portofino, dove cucina l’ottimo Mattia Pecis: non lo troviamo però nella lista di Cucinamare, che invece a Portofino seleziona (probabilmente per storicità e atmosfera) il mitico Bar Morena, che è lì in piazzetta Martiri dell’Olivetta dagli anni Sessanta, e da allora è rimasto sempre uguale, compreso l’estro di Ugo che fa un (discutibile, ma indubbiamente buono) Bellini con lo Champagne.

Ö Magazín In Spiaggia, Portofino (GE)



Restiamo a Portofino, nella baia di Paraggi, per un ristorante easy chic aperto nel 1991 ai Bagni Bosetti, e nato nella rimessa di attrezzi da pesca della famiglia Mussini, che lega il suo nome a uno storico cantiere nautico. Qua si mangiano specialità liguri, crudi e pescato del giorno, o un piatto di Spaghetti ö Magazín (aglio, olio, peperoncino e crema di cozze).

L’Agave, Framura (SP)



Marco, che già gestiva un noleggio biciclette realizzato nell’ex sala d’aspetto del secondo binario della stazione del paese, decide di partecipare al bando comunale per recuperare anche il vecchio ricovero attrezzi abbandonato a bordo binario. Lì ci costruisce un ristorantino, con una manciata di tavoli che affacciano sul porticciolo del paese. Un posto incantevole dove si mangia un’ottima cucina ligure, di mare ma per una volta non solo, con le grandi specialità dell’entroterra che entrano nella carta “L’altra Liguria”.

18.97 Bistrot, Alassio (SV)



Mangiare una buona pizza al mare può essere un’impresa non facile. Per questo è utile l’indirizzo del 18.97 Bistrot Contemporaneo & Pizzeria Napoletana, all’interno del Grand Hotel Alassio, dove si mangia una proposta di cucina non troppo elaborata con una selezione di pizze contemporanee e classiche, in una terrazza super chic.

La Taskita, Alassio (SV)



Nella baia di Alassio, Roby e Bry hanno messo in piedi un ristorantino per nulla banale. Di giorno si fa un light lunch, ma con panini sofisticati tipo sandwich al pastrami o al salmone marinato agli agrumi, mentre la sera si sale ancora di livello tra ostriche, sashimi e piatti che traggono ispirazione da diverse parti del mondo.

A Spurcacciun-a, Savona



Chiude la carellata di ristoranti sul mare in Liguria un grande classico, A Spurcacciun-a, il ristorante del Mare Hotel guidato da Simone Perata. Qui si mangia da più di un secolo la tradizione ligure, con grandi materie prime e un servizio e un’atmosfera d’altri tempi, naturalmente con vista sul mare.