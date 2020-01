Tra le cucine del sud est asiatico, quella nepalese, è una delle meno conosciute e rappresentate: con questo presupposto siamo andati a provare Achar, ristorante di riferimento a Milano. La nostra recensione.

Chissà se succedeva anche voi da piccoli, ma il Nepal è uno di quei paesi che finché non raggiungi quella dose minima di cultura generale e di buon senso non sai mai se esistono davvero. Se sono delle regioni, delle zone, dei popoli vaganti, o semplicemente delle illusioni.

Questa aurea indefinita, di remoto ed esotico, è sempre sinonimo di qualcosa di speciale, di non inquadrabile e ricco di fascino. Questo mi sembra essere il caso del Nepal, che certamente esiste, incastonato tra i confini di Cina e India, due nazioni impegnative da avere come vicine di casa, soprattutto in termini di varietà umana, culturale e gastronomica. Tuttavia non si può dire che il Nepal sia da meno. Ospita trentacinque etnie diverse, con probabilmente altrettante tradizioni culinarie, che si diramano e biforcano in infiniti rivoli. Facendo un po’ di ricerca – dato che non ho ancora avuto l’occasione per un viaggio in loco – mi imbatto rapidamente in un universo alquanto variegato. Alcune tradizioni culinarie sono riservate alle festività religiose, altre solo per le grandi occasioni. Altre solo tipiche di piccolissime e remote etnie. Ci sono piatti tipici solo di di zone specifiche con ecosistemi diversissimi tra loro. C’è la cucina dell’Himalaya, che gode dell’influenza della tradizione tibetana. C’è la personalissima cucina di Kathmandu.

Il menu, i piatti, i prezzi

Dunque il Nepal esiste, ma forse una sua gastronomia codificata e codificabile no. A Milano, Achar è un di Nepalese dal menu molto schematico. Fatto che a prima vista può’ sembrare positivo e utile: un tentativo di razionalizzazione per mettere ordine tra i tratti sfumati dell’universo gastronomico nepalese e aiutare il pubblico ad orientarsi. Però man mano che la situazione si chiarisce, hai l’impressione crescente che più che a una razionalizzazione siamo davanti a un rinsecchimento, a una rappresentazione un po’ scheletrica della cucina nepalese.

Tra una cosa che “lo facevamo ma l’abbiamo tolto”, un’altra che “no questa no”, e così via, il lavoro di sintesi magistrale davanti cui ci troviamo fa si che il menù si divida sostanzialmente in 3 schematiche categorie: I Mo Mo, una versione locale di ravioli; i piatti di carne marinata o stufata, e i Bungur Chow Mien, il tipico piatto cinese di noodles soffritti con verdure e carne molto popolare in Nepal, nelle varianti territoriali. Una selezione che con un po’ di malizia potremmo definire a colpo sicuro. Le cose semplici e più facili da far apprezzare.

I ravioli Mo Mo sono fatti in casa. Tra questi, I Johl in salsa di sesamo bianco (entrambi 8 euro) e i Chilly saltati in cipolla e pomodoro con salsa agrodolce (10 euro) sono molto buoni e dai sentori spiazzanti e insoliti. I Sabji vegetali (6 euro) sono invece secchi, raggrinziti e spolpati.

Tra i piatti di carne marinata in condimenti e spezie locali e grigliata, il maiale (15 euro) soffre di cottura eccessiva e durezza, invece l’agnello è buonissimo. Come ho già avuto modo di osservare in occasione della mia visita al cingalese Serendib, sembra che il servigio migliore reso dai ristoranti sud-asiatici a Milano sia quello di offrire dell’ottimo agnello, più che quello che – almeno secondo me – dovrebbero fare davvero, cioè esportare, diffondere e far amare la propria cultura d’origine mostrando piu complessità e più sfaccettature possibili. In alternativa ad agnello e maiale, c’è il galletto o il pollo sempre marinato in spezie locali e grigliato. In alternativa alla griglia, ci sono gli stufati: pollo, agnello e maiale nel solito mix di spezie che include cardamomo, zenzero, coriandolo, chiodi di garofano.

Per dovere di cronaca, il nostro Bungur Chow Mien (14 euro), noodles con maiale e verdure, è generico e dimenticabile, di vaghi aromi pan-asiatici senza carattere. Presente in menu anche la versione con aggiunta di uovo, poi con pollo oppure solo verdure in sostituzione del maiale. Per chi ha familiarità con la cucina indiana, riconoscerà agevolmente nelle “pakauda” la versione nepalese delle pakora indiane: frittelle di patate ceci e spezie in versione semplice o con pollo.

Il personale, tra cui il proprietario nonché raviolo-man (i mo mo li fa lui in persona) è simpatico e disponibile. Una scarna selezione di vini e la birra nepalese Gurkha completano l’offerta delle bevande. Per concludere, la caratterizzazione del luogo è affidata a cuscini coloratissimi e tradizionali in tandem con grandi quadri di scene di vita quotidiana nepalese, che colorano e danno vita a un contesto altrimenti neutro e scarno: una semplice sala dagli arredi scuri e i tavoli disposti in ordine lineare. Cosa rimane da dire? Buon agnello a tutti!

Informazioni

Achar

Indirizzo: Via Piero della Francesca 13

Sito web: www.acharcucinanepalese.com

Orari: aperto tutti i giorni pranzo e cena menù il lunedì

Tipo di cucina: Nepalese tradizionale

Ambiente: informale e scarno

Servizio: informale amichevole.

Voto: 3/5