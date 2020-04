Cibo a domicilio a Firenze: ristoranti, pizzerie e pub che consegnano a casa

I ristoranti sono chiusi ormai da tempo, a Firenze come nel resto d’Italia, e tutti noi ci stiamo abituando a panificare (facendo razzie di lievito) e ad arrangiarci ai fornelli. Si può ordinare del cibo a domicilio, però, e tanti si stanno attrezzando per salvare il salvabile attivando servizi di delivery, a tutti i livelli.

Quindi potete concedervi qualche sfizio gastronomico. A casa, in tutta sicurezza.

Noi siamo qui a consigliarvi da chi ordinare per farvi portare il cibo a casa, nel caso vi troviate a Firenze; una nostra selezione di posti che consegnano a domicilio (da “sempre, anche prima della pandemia che ha chiuso tutti i locali e le attività non “di prima necessità) tramite le apposite piattaforme, e ristoranti che, proprio in questi giorni, si sono organizzati per far arrivare i piatti dei propri menu nelle case dei fiorentini (per le modalità di consegna, in questo caso, preferiamo rimandarvi ai rispettivi siti e canali social, che tengono aggiornati i clienti su modalità di ordinazione e iniziative varie).

Ecco dunque ristoranti, lampredottari, pizzerie, pub, persino trattorie e caffetterie che consegnano cibo a domicilio a Firenze e vi consigliamo.

Lampredotti e panini

Diorama

Il pub con cucina di via Pisana ha appena iniziato a consegnare a domicilio. Lampredotto, pizza al trancio e chashu don consegnati a casa: il “Deliverama” propone poche cose fatte bene (sulla cucina assicuriamo, è uno dei nostri posti preferiti a Firenze), insieme alla selezione di birre artigianali del Diorama, chiaramente.

Per ordinare si manda un messaggio su Telegram al 3208149498, dalle 10:00 alle 18:00; le consegne verranno effettuate dalle 18:30 alle 22:00 e il servizio attivo dal mercoledì al sabato. Ordine minimo 20 euro.

Informazioni: www.facebook.com/dioramafirenze

Da Tommy i re di’ panino

Vi diamo questa dritta: se avete bisogno di comfort food in versione fusion tosco-americana, Tommy è esattamente il posto che fa per voi. I suoi panini con l’hamburger (e i condimenti freschi, tutti home made) sono super golosi, adatti a stomaci giovani e forti. E arrivano anche a casa con JustEat.

Informazioni: https://www.facebook.com/da.tommy.33

Pugi

Pugi a Firenze è molto più che un semplice forno: è una delle schiacciaterie più storiche e frequentate della città, con decine di schiacciate farcite con ogni ben di Dio. In periodo di Coronavirus, Pugi ha attivato la consegna a domicilio, dalle 9.30 alle 15, dal lunedì al venerdì. Costa 5 euro e si può ordinare chiamando lo 055 689763

Informazioni: https://www.facebook.com/pugiforno

Bambi Trippa e Lampredotto

Se vi manca il comfort food tipicamente fiorentino, alias il panino col lampredotto, Bambi Trippa e Lampredotto ha attivato un servizio di consegna a domicilio delle sue specialità. Il servizio è attivo ogni giorno dalle 7 alle 14.30 e si può ordinare chiamando o scrivendo su WhatsApp al 339.8067556.

Informazioni: https://www.facebook.com/BambiTrippaeLampredotto

Pizza

Pizzagnolo

Una pizza golosissima, con ottimo impasto e ingredienti selezionati. La consegna a domicilio è gratuita chiamando allo 055 248 0200 o ordinando via WhatsApp al +39 333 990 2818, oppure si può chiamare il delivey anche con le piattaforme Deliveroo, JustEat e Uber Eats.

Informazioni: https://www.facebook.com/pizzagnolo/posts/528055711232706

Il vecchio e il mare

Una delle pizze napoletane più note e amate della città è disponibile anche da asporto tramite JustEat e Deliveroo, oppure chiamando direttamente lo 055/2025951.

Informazioni: https://www.facebook.com/IlVecchioeilMareFirenze/

Pizzeria O’Vesuvio

Non che Firenze abbia una grande tradizione di pizzerie napoletane, per la verità. Ma quella della pizzeria O’ Vesuvio è un buon esempio, ed è disponibile per la consegna a domicilio su Glovo e Justeat.

Informazioni: http://ovesuviofirenze.com/menu

Eataly

La pizza di Eataly Firenze arriva a casa con Deliveroo, volendo accompagnata da alcuni sfizi come la torta di ceci o lo schiaccino.

Informazioni: https://www.facebook.com/eatalyfirenze

Sushi

Momoyama

Il sushi più cool e noto di Firenze è probabilmente quello di Momoyama. Ottimo pesce, ambiente di tendenza, qualche creazione fantasiosa. Disponibile anche a domicilio, tramite Deliveroo e Ubereats.

Informazioni: www.ristorantemomoyama.it

Iyo Iyo

Un’istituzione in fatto di sushi e sashimi a Firenze, presente anche al primo piano del Mercato Centrale. Iyo Iyo fa sapere che la proprietà si sta organizzando per effettuare a breve consegne a domicilio, dunque…stay tuned.

Informazioni: https://www.facebook.com/iyoiyofirenze/

Zushi

Quando si parla di catene di ristoranti di sushi, Zushi è uno di quelli che merita un posto d’onore. Buoni prodotti, un po’ di creatività e un pizzico di attenzione ai gusti italiani in fatto di pesce crudo. Disponibile su JustEat.

Informazioni: https://www.zushi.eu/it/negozio/home/26/Firenze/

Trattorie

Trattoria Da Burde

Una storica trattoria fiorentina, nella periferia della città, che stante la chiusura per il Coronavirus s’è messa a fare servizio di gastronomia a domicilio. Mica roba da nulla: si possono ordinare cose come lampredotto, peposo, baccalà e ceci , pici al sugo di chianina. Si ordina il tutto allo 055317206.

Informazioni: https://www.facebook.com/Da.Burde

Caffè!

Ditta Artigianale

Ogni buon pasto deve finire con un buon caffè: quello di Ditta Artigianale, una delle realtà nazionali che meglio sta lavorando sulla ricerca della materia prima nel mondo del caffè, è ottimo. Da marzo hanno esteso la consegna dei loro prodotti su tutto il territorio nazionale, gratuita con ordini superiori a 30 euro. E in più sulla loro pagina Facebook si possono seguire delle “Public tasting session”.

Informazioni: www.dittaartigianale.it