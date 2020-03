Rispetto ad altre città, dove il delivery era pratica diffusa già prima del Coronavirus e dove ora ci si può appoggiare ad una rete più strutturata, Venezia, complice la natura acquatica della città, arriva un po’ in ritardo in fatto di cibo a domicilio. Questo non significa che i ristoranti di città e dintorni siano impreparati, significa solo che ci vuole un po’ di tempo in più per organizzarsi al meglio.

Mentre i media fanno scorrere le immagini dell’acqua straordinariamente cristallina di Venezia (quella stessa acqua che appena prima dell’emergenza sanitaria ha causato una prima, grande crisi alla ristorazione cittadina) e l’assenza di inquinamento ci rasserena come può, abbiamo quindi messo insieme una serie di indirizzi sicuri per consentire ai veneziani e agli abitanti della terraferma limitrofa di potersi far recapitare a casa pasti e prodotti, magari concedendosi qualche sfizio o qualche golosità in più e supportando, in tutta sicurezza, le piccole imprese oggi più che mai in difficoltà.

Abbiamo suddiviso l’elenco a seconda delle tipologie di offerta: ecco piatti italiani ed etnici, hamburger, pizze e spesa a domicilio. Una selezione fatta da noi, tra ristoranti, locali e negozi di generi alimentari, che è in continuo aggiornamento. Fate riferimento ai canali social e ai siti delle aziende per la logistica del delivery.

Ristoranti

Molo di Venezia

A Marghera, il Molo di Venezia, è un riferimento noto a quanti lavorano in zona. Niente panini e insalatone, però: qui l’offerta è ampia e mai banale, tra gnocchi alle rape rosse, piovra al rosmarino e hamburger di branzino. Nella sezione menu del giorno, inoltre, trovate le proposte quotidiane aggiornate. Si ordina su Deliveroo.

Informazioni molodivenezia

Bistrot 55

Un indirizzo sicuro nel centro di Mestre che, visto il momento, ha pensato di potenziare il servizio di consegna a domicilio. Ecco quanto scrive su Facebook “Non potete venire al Bistrot 55? Il Bistrot 55 viene da voi! A tutti i nostri clienti: in questi momenti di difficoltà cerchiamo di esservi d’aiuto il più possibile”. Si può ordinare telefonicamente, via WhatsApp, attraverso Deliveroo o Foodracers. Cosa scegliere? Ecco qualche esempio: Cous cous vegetariano, cous cous pollo teriyaki, polpette e baccalà mantecato.

Informazioni: bistrot55.it

Caffè Concerto

Consegna a domicilio per uno degli indirizzi di riferimento per gli amanti della cucina gourmand in terraferma (si trova a Favaro Veneto). Oltre alla cucina, raffinata, la consegna a domicilio si allarga fino a comprendere cantina e drink.

Informazioni: www.caffeconcerto.it

Basegò

Se, da veneziani autentici, cominciate ad avere nostalgia dei cicchetti, ecco qui Basegò, indirizzo cittadino in Campo San Tomà, di cui vi avevamo parlato quando vi abbiamo portato in giro per spritz. E se non vi bastano i cicchetti, sappiate che Basegò vi porta anche il pranzo. Consegna a domicilio attraverso ordine telefonico.

Informazioni: basegovenezia

Unico

Se volete mangiare partenopeo, la proposta di Unico, ristorante napoletano aperto dal 2013 da due fratelli, Francesco e Donato, fa al caso vostro. Consegna a domicilio, ordinando anche attraverso app.

Informazioni: unicoristorantepizzeria

Cucina Etnica

Para Todos Mexico

Alex si è inventato un food truck che serve street-food messicano preparato il giorno stesso e assemblato al momento con ingredienti di qualità, locali e a volte importati direttamente dal Messico. Se un giorno volete assaggiare burrito, fajita e tacos, consegna a domicilio.

Informazioni: www.facebook.com/paratodosmexico

Hamburger e panini

Amburgheria

Lungo il Terraglio, la strada che collega Venezia a Treviso, Amburgeria è una certezza per gli amanti del multistrato. La proposta si allarga, però: polpette, panelle, arancini. Tutto ordinabile al telefono o via Foodracers

Informazioni: amburgheriaVE

Ai folli

Una vasta scelta di pasta fresca, colorata che pare uscita da un arcobaleno, e panini imbottiti per un locale in zona stazione a Mestre. Consegna gratuita a domicilio.

Informazioni: aifolli

Pizzerie

Pizzus

Se avete nostalgia delle uscite in pizzeria o se siete amanti della pizza napoletana, Pizzus, pizzeria di Marghera, consegna a domicilio e vi fa passare la nostalgia. Si ordina con app ad hoc.

Informazioni: pizzeriapizzus

Galivm

Catena apprezzata dagli amanti del galletto arrosto e della pizza, rigorosamente da abbinare alla birra, Galium garantisce consegne a domicilio, ordinando su foodracers.

Informazioni: GalivmVenezia

Macellerie

Carpitella

Una bottega della carne come non se ne trovano più. Uno di quei negozi cittadini di cui si lamenta la chiusura e che, per fortuna, invece, resiste. Siamo a Mestre e Carpitella è uno degli indirizzi di riferimento per gli amanti della carne e dei prodotti di nicchia (tipo i Presidi Slow Food). Consegna a domicilio.

Informazioni: Carpitella.macelleria

Frutta e verdura

Rialto frutta

Nel giro di pochissimo si sono organizzati per consegne di prodotti ortofrutticoli, e ora stanno ampliando l’offerta anche con prodotti ittici a da forno. Azienda nata nel 1984, si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari di alta qualità con sede al Consorzio Ortofrutticolo del Tronchetto a Venezia. Si ordina online, attraverso il sito.

Informazioni: www.rialtofrutta.com

Le coccinelle – Bottega agricola

Bottega di prodotti ortofrutticoli biologici, ha due sedi, una a Mogliano ed una a Mirano, coprendo così le aree verso Treviso e riviera del Brenta. Consegna a domicilio.

Drogherie

Antica Drogheria Caberlotto

Bottega di rarità e delizie introvabili, luogo in si entra per un etto di qualcosa e si esce carichi di spezie, birre artigianali, biscotti, specialità regionali, frutta secca, liquori, caramelle che non si vedevano dai tempi delle nonne. Consegna a domicilio, e – segnatevelo – ha in promo i prodotti pasquali scontati del 50%.

Informazioni: Antica-Drogheria-Caberlotto

Alla corte del tè

Un tea shop in cui gli amanti di infusi e tè passano ore prima di decidere cosa acquistare. Nel caso in cui la primavera tardasse ad arrivare e vi venisse voglia di una tazzona fumante da bere seduti sul divano, come si vede nei film, qui sapete cosa ordinare.

Informazioni: allacortedeltemestre