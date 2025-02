Elon Musk e la cassiera di Starbucks, la leggenda del santo pagatore

Elon Musk ha fatto una buona azione verso una cassiera di Starbucks e se non gli mettiamo un like non abbiamo un cuore.

Sta girando questa storia su Elon Musk da Starbucks (e tu vedi un poco se in due giorni devo iniziare due pezzi parlando di Elon Musk – ma sarà sempre più inevitabile, temo). È sul genere dell’apologo, anzi dell’agiografico: sembra proprio uno di quegli episodi delle vite dei santi, se non direttamente di Gesù. “Secondo molti testimoni”, il braccio destro (ops) e ragazzo immagine del neo presidente Trump, è in attesa del suo cappuccino nello Starbucks di Austin, Texas, ovviamente “dopo una giornata di riunioni”.

Sente due lavoratori che parlano tra loro, e in particolare una cassiera che si lamenta di non poter comprare una bicicletta alla figlia. Dopo essersi scusato per aver origliato (!), quel gran genio di Musk, “noto per la sua capacità di trovare soluzioni rapide”, non solo si offre di pagare la bici, ma si mette anche a disposizione per finanziare i futuri studi della ragazza. Commozione collettiva, applausi, sipario.

La storia gira non su internet, sui siti di notizie, ma direttamente sui social, Facebook e Instagram, e ovviamente pure X che del padrone di Tesla è ormai house organ. Si trova per lo più su pagine tipo Curiosauro e SoloGossip.it, pagine che oserei definire per boomer se non temessi di essere dolorosamente smentito, quelle cui nessuno mette il like ma che tutti vediamo perché sono sponsorizzate e quindi invadono i feed nel nuovo corso Meta. Ecco una bella selezione, come si vede è un copia incolla di parole e immagini.

L'attacco dei bot per il lavaggio del cervello finale è iniziato. Salutate l'imperatore in pectore di questa parte di mondo. Posted by Umberto Palazzo on Monday, February 3, 2025

Curiosamente, l’apologo è molto diffuso sul Facebook italiano ma gira assai anche in spagnolo e portoghese: propaganda mirata, targettizzata su quei cuori teneri dei popoli latini?

🌟 Elon Musk sorprende en Starbucks de Austin con un gesto inesperado y conmovedor 💖Un simple acto de amabilidad de… Posted by Oficial kaptura2.com on Wednesday, January 29, 2025

Ora, il punto non è fare debunking, stabilire se la storia sia vera o falsa (è talmente ovvio che arriva da qualche fabbrica di bot, o di umani robottizzati: dall’uso sbrigativo dell’AI per le immagini, al linguaggio zoppicante). Ma è capire se sia verosimile o no. E la risposta è che purtroppo lo è: altrimenti non si sarebbero dati la pena di crearla, no? Per molte persone questa storia è assolutamente possibile, coerente con il personaggio, desiderabile, giusta.

D’altra parte, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un mondo in cui prosperano – in maniera misteriosa e inquietante – i post del genere “nemmeno un ciao solo perché lavoriamo nei campi”. Trump e Musk non conquisteranno il mondo, perché l’hanno già fatto.