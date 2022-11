Don Alfonso 1890: chiude temporaneamente i battenti il ristorante due stelle Michelin

di Manuela Chimera 9 Novembre 2022

Arriva la chiusura temporanea del ristorante Don Alfonso 1890: il locale ha annunciato sui social la sua decisione di chiudere temporaneamente i battenti nel 2023, per riaprire poi nel 2024 e inseguire l’obiettivo della sostenibilità. E nel fare ciò ha, inevitabilmente, perso le sue due stelle Michelin. Tra tutte le stelle “perse” annunciate ieri dall’edizione 2023 della Guida Michelin, quelle del Don Alfonso 1890 sono certamente state quelle che hanno fatto più rumore, sebbene dovute a una temporanea chiusura del locale per un radicale restyling generale, come spiegato anche sulla pagina Facebook del ristorante di Sant’Agata sui due Golfi.

Don Alfondo 1890 e la ricerca della sostenibilità

Nel post pubblicato su Facebook, la famiglia Iaccarino spiega che, proprio nel 2023, festeggerà i suoi primi 50 anni di attività. Per questo motivo, hanno deciso di preparare diversi momenti celebrativi in tutto il Mondo. Ma la vera chicca – dicono dal Don Alfonso – è il regalo che il ristorante ha deciso di fare alla Terra e alla sua biodiversità: il prossimo anno, infatti, tutto il loro impegno sarà dedicato a una ristrutturazione totale dell’azienda, il tutto nell’ottica dell’ecologia integrale.

Per fare ciò hanno riunito tutta la loro famiglia di scienziati, designer e artigiani per costruire il loro nuovo progetto che li accompagnerà per i prossimi 50 anni: la parola d’ordine, d’ora in poi, sarà “impatto positivo”.

Ma cosa vuol dire nel concreto? Beh, il ristorante parla di autoproduzione del cibo e autoproduzione energetica, per rimanere in linea con quanto l’ecosistema ci sta chiedendo. Tutto ciò vuol dire che, per tutto il 2023, il ristorante Don Alfonso 1890 rimarrà chiuso, salvo poi riaprire nel 2024 con l’obiettivo di coniugare innovazione e tradizione, magari anche contribuendo a diffondere un modello di ristorazione a impatto positivo per la Terra, per la salute degli esseri umani e per le economie locali.

La chiusura temporanea, però, ha avuto anche un’altra importante conseguenza: il Don Alfonso 1890 ha infatti perso le sue due stelle Michelin (il che probabilmente ci sta visto il lungo periodo di chiusura). Ma chissà, forse nel 2024, quando riaprirà, le riotterrà indietro. E magari ci scappa una Stella Verde, chi può dirlo?

Ah, se siete dei patiti delle Green Star, qui trovate tutte le Stelle Verdi della Guida Michelin 2023 Italia, mentre qui ci sono tutti i nuovi Bib Gourmand e qua tutti i nuovi ristoranti stellati (fra cui Antonino Cannavacciuolo che ha conquistato la sua terza stella).

Ma lo sappiamo che siete degli inguaribili pessimisti, che per voi il bicchiere non è solo mezzo vuoto, ma è addirittura rotto, per cui inforcate gli occhiali da vista e date un’occhiata anche a tutti i ristoranti italiani che hanno perso le loro stelle nella Guida Michelin 2023.

Questo il post su Facebook dove Don Alfonso 1890 ha dato la notizia della chiusura temporanea: