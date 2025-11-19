Guida Michelin 2026: tutti i nuovi ristoranti stellati italiani

È stata finalmente presentata l’edizione 2026 della Guida Michelin Italia, in una cerimonia svoltasi presso il Teatro Regio di Parma: verrà il momento per le riflessioni, ma per ora ci atteniamo alla cronaca.

Questa edizione della Rossa vede 5 nuove stelle verdi, distinzione evidentemente non sparita, 22 nuove stelle, due nuovi bistellati e, con un colpo di scena finale di Gwendal Poullennec, anche un nuovo tristellato: la Michelin italiana è quindi la seconda guida più stellata del mondo portando il conteggio a 341 monostellati, 38 due stelle e 15 locali col massimo riconoscimento.

I nuovi ristoranti che prendono la prima stella Michelin nel 2026

Tra i nuovi stellati, a fare più rumore sono sicuramente Mattia Pecis, giovanissimo chef di Cracco Portofino -che si è aggiudicato anche il Young Chef Award– che si è portato a casa il primo macaron prima che il suo mentore raddoppi il suo nell’insegna ammiraglia in galleria, e Cavallino, dove Riccardo Forapani ha conquistato la prima stella per il ristorante di Maranello frutto della collaborazione tra Massimo Bottura e Ferrari.

I più gastrofighetti hanno sicuramente esultato per la prima stella di Da Lucio, che premia finalmente uno dei giovani talenti più influenti della sua generazione, dopo l’impressionante investimento per la nuova sede circondata dal mare riminese.

Ristorante Porcino – Badia (BZ)

Capogiro – Baia Sardinia (SS)

Zunica 1880 Villa Corallo- Sant’Omero (TE)

Le Petit Bellevue – Cogne (AO)

Luca’s by Paulo Airaudo – Firenze

Sciabola – Forte dei Marmi (LU)

Umberto A Mare – Forio (NA)

Cavallino – Maranello (MO)

Abba – Milano

Procaccini- Milano

Agli Amici Dopolavoro – Venezia

Casa Bertini – Recanati (MC)

Da Lucio – Rimini

Senso Lake Garda Alfio Ghezzi – Limone sul Garda (BS)

Alain Ducasse Napoli – Napoli

Olio – Origgio (VA)

INEO – Orma

La Terrazza – Roma

Quellenhof Gourmetstube 1897 – San Martino in Passiria (BZ)

Rezzano Cucina e Vino -Sestri Levante (GE)

Cracco Portofino – Portofino (GE)

Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale – Tivoli (RM)

I ristoranti che prendono la seconda stella Michelin nel 2026

Da segnalare c’è sicuramente la performance di chef Davide Guidara che, dopo essersi già visto assegnare la prima stella e la stella verde nel 2022 e il premio Best Young Chef e Passion Dessert nel 2023, ora riesce in un’impresa storica: è il primo ristorante vegetariano a due stelle d’Europa.

Famiglia Rana – Oppeano (VR)

I Tenerumi – Isola di Vulcano (ME)

Il nuovo tre stelle Michelin nel 2026

Un nuovo tre stelle è sempre un evento, e quest’anno le voci di corridoio sono state in buona parte confermato: il ristorante La Rei Natura di Serralunga d’Alba (CN) ha conquistato la terza sella Michelin. Merito certo del lavoro di Michelangelo Mammoliti: un percorso professionale, il suo, che sembrava non potesse portare a niente di meno.