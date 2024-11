La Guida Michelin 2025 in 5 argomenti perfetti per risultare brillanti al bar

Già sappiamo come funziona: come vigilia, Natale e santo Stefano, come i gli atti che si susseguono in un menù degustazione, la liturgia della presentazione annuale della guida Michelin prevede il pezzo sui pronostici (e qualcosa, miracolosamente, a questo giro l’abbiamo azzeccato), i puntuali elenchi dei premiati e dei cazziati, e i commenti a posteriori.

Certi che tra i corridoi del potere della guida gommata si faranno delle grasse risate a vedere i tentativi di noi poveri mortali di interpretare le loro imperscrutabili mosse, noi ci proviamo, grazie anche ad un’edizione ricca di temi, a volte anche scottanti.

I nuovi autori, tra vecchi canoni

Jacopo Ticchi, Edoardo Tilli, Alberto Gipponi, Marco Ambrosino, Michele Valotti: se questi nomi vi dicono qualcosa e magari vi emozionano, congratulazioni! Siete dei gastrofregni. Al netto delle tifoserie e dei desiderata personali, il fatto che a personaggi come questi non sia ancora riconosciuta la stella non può essere certo una dimenticanza, ma è certamente indicativo: cucine che scardinano le certezze, siano esse tecniche o filosofiche, faranno più fatica di altre a scalare i ranghi della Michelin.

Non si tratta della solita polemica trita e ritrita sugli ispettori gommati immaginati come dinosauri, ma una presa d’atto su quali siano i criteri -storicamente misteriosi- di attribuzione delle stelle. Vogliamo metterci anche le ipotetiche seconde stelle a Gianluca Gorini o Davide di Fabio de La Gioconda? E mettiamoceli.

Cannavacciuolo piglia tutto

Il Piemonte è uscito con le ossa rotte da questa presentazione della guida rossa, ma a tenere alto l’orgoglio regionale c’è Antonino Cannavacciuolo, che si porta a casa due nuove stelle, una per Le Cattedrali di Asti, inaugurato a inizio anno, e una per il Laqua by the Lake di Pettenasco. Sono gli chef Gianluca Renzi e Gianni Bertone a salire sul palco e, volendo vedere, c’è lo zampone dello chef vicano anche su un’altra stella, quella del Tancredi di Sirmione: non è una sua gestione diretta, ma lo chef Vincenzo Manicone è stato a lungo suo allievo.

Le stelle direttamente imputabili a Cannavacciuolo sono ora otto, facendone il principale papabile sfidante di Enrico Bartolini a chef più stellato d’Italia. C’è ancora parecchia strada da fare, ma la capacità di Antonino di formare chef in grado di accaparrarsi macaron alle prime esperienze da solisti è una cosa che ha in comune col suo collega toscano, e gli è valsa anche il premio speciale Mentor Chef Award.

Il caso Piccolo Lago

Ok un declassamento, passare da una stella a due o anche da tre a due, succede. Ma per perdere più di una stella senza chiusure o trasferimenti, qualcosa deve essere successo. In questo caso tra gli addetti ai lavori abbiamo avuto tutti lo stesso dubbio: che sia stato il vongola-gate che ha travolto il ristorante di Mergozzo ad avere causato una reazione dalla Michelin? Ricordiamo brevemente l’episodio: un’intossicazione da norovirus causata da vongole contaminate è costata denuncia, processo e condanna allo chef Marco Sacco, amaro epilogo di una vicenda giudiziaria che ha perplesso molti, soprattutto per il mancato coinvolgimento da parte degli inquirenti del fornitore del prodotto incriminato, dimostratosi poi contaminato all’origine.

Lungi da noi fare commenti sulla giurisprudenza, ma l’ipotesi -perché di questo si tratta- che la cosa abbia influito sul giudizio Michelin va considerata. Anche a fronte di precedenti illustri. Pensiamo a Heston Blumenthal che nel 2009 e nel 2014 si è trovato nei guai per lo stesso virus, che ha causato intossicazioni prima nel suo tristellato The Fat Duck, che ha mantenuto le tre stelle, e poi nella sua insegna londinese nel Mandarin Oriental di Hyde Park, il Dinner by Heston Blumenthal, che proprio quell’anno ha preso la seconda. Discorso analogo per il Noma di Copenaghen, che nel 2013 ha causato letterali mal di pancia (e qualcosa di peggio) a 63 avventori. All’epoca era “solo” bistellato, status che ha mantenuto fino al 2021, quando finalmente gli è stata riconosciuta la terza stella. Ci sarebbero altri esempi da citare, ma il succo l’avete colto: dobbiamo forse prendere atto del fatto che le vicende giudiziarie dei ristoratori possano influire sul giudizio della rossa?

Il Don Alfonso 1890



Il rapporto con le guide gastronomiche dello storico ristorante della famiglia Iaccarino è sempre stato abbastanza travagliato. Da parte loro, Alfonso, Livia, Ernesto e Mario hanno sempre portato avanti con coerenza la loro idea di cucina ultra-territoriale, sempre investendo nella meravigliosa struttura di Sant’Agata sui Due Golfi, e l’impresa di essere i primi (e fino all’anno scorso anche gli unici) ristoratori tristellati del sud Italia non gliela leva nessuno, e in pochi acnora adesso si spiegano cosa sia successo nel 2001 per causare il declassamento, ma tant’è. Fedeli al loro modus operandi nel 2023, per il cinquantesimo compleanno del ristorante, gli Iaccarino si regalano una ristrutturazione, e perdono entrambe le stelle. Alla riapertura ripartono da zero, riconquistandone solo una. Eppure Mammoliti le ha mantenute entrambe nel suo lungo (due anni) trasferimento dalla Madernassa a La Rei Natura, e Niederkofler addirittura tre, con un ristorante nuovo di pacca. Qualcosa ci sfugge, vedremo se alla Michelin saranno stati lungimiranti.

Dissapore ha preso la stella Michelin

Per un momento abbiamo pensato di aver ricevuto il macaron, poi abbiamo scoperto che esiste un fine dining chiamato Dissapore. Un nome indovinatissimo per un magazine gastronomico dissacrante, un po’ meno se si fa cucina creativa. Per quanto una versione gastrofregna de “La Parolaccia” possa funzionare: ci immaginiamo clienti altospendenti fare la scarpetta nel ragù entry level del discount, che però cela sul fondo del piatto un cucchiaio di caviale. Prendetevi quest’idea adesso.