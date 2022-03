di Valentina Dirindin 13 Marzo 2022

Quali sono i ristoranti stellati Michelin più economici del mondo? Forse qualcuno non ci crederà, ma non serve necessariamente accendere un mutuo per regalarsi una cena in uno dei blasonati ristoranti della Guida Rossa. Anche perché la Guida Michelin mappa sostanzialmente l’intero mondo gastronomico, Paese per Paese, e, sebbene la media della proposta economica sia generalmente piuttosto alta (parliamo di alta cucina, suvvia), ci sono notevoli eccezioni, soprattutto in alcune nazioni. Per esempio, fino all’anno scorso, tutti parlavano di Hawker Chan, la bancarella di street food di Chan Hong Meng a Singapore, nota per essere “lo stellato più economico del mondo“. Poi la stella l’ha persa, probabilmente perché ha scelto di trasformare il suo localino in una sorta di catena di ristoranti a basso costo, ma per qualche anno tutti hanno fatto lunghe code per mangiare in uno stellato con una manciata di monete.

Parliamo di un unicum, è chiaro, ma comunque in generale è certo che ci siano ristoranti stellati più abbordabili di altri: basta sapere dove sono. A mappare la fascia low cost degli stellati di tutto il mondo ci ha pensato Top Dollar, che ha selezionato il ristorante più economico tra quelli stellati in ogni Paese in cui esce la guida. Il calcolo è stato fatto sulla base di un menu di tre portate, e i risultati sono interessanti – oltre che utili. Per esempio, è venuto fuori che il ristorante stellato Michelin più economico in assoluto è l’Hostellerie la Montagne a Colombey-les-Deux-Églises, in Francia, dove il costo del menu fisso è di poco più di 20 euro. Negli Stati Uniti, invece, il ristorante più economico con una stella Michelin è State Bird Provisions a San Francisco, con un pasto di tre portate proposto al costo di 45 dollari. Andando sulla fascia premium, invece, nella serie A della ristorazione c’è un tre stelle dove si può mangiare con 138 dollari: è Le Palais a Taiwan.

Per il resto, ecco quali sono i ristoranti stellati più economici del mondo, Paese per Paese:

State Bird Provisions

Negli Usa il ristorante blasonato più a buon mercato è State Bird Provisions a San Francisco, un ristorante dal concept interessante e moderno dove si può mangiare cucina dim sum mista a cucina californiana spendendo più o meno 45 dollari.

Dill

Il più economico stellato islandese è il Dill di Reykjavik, un ristorante dall’atmosfera suggestiva e dalla grande attenzione alla sostenibilità, dove si può avere un menu di tre piatti a 109,63 dollari.

Statholder Gaarden

151,39 dollari per mangiare nel ristorante norvegese più economico tra gli stellati: si tratta del Statholder Gaarden di Oslo , un ristorante dall’eleganza classica (è realizzato in un’affascinante casa del XVII secolo nel cuore della città) dove la cucina utilizza ingredienti norvegesi stagionali.

Silabario

Una location certamente suggestiva, quella del Silabario di Vigo, ristorante stellato spagnolo in cui si può mangiare con appena 30,56 dollari: è infatti costruito sotto una cupola di vetro sopra la sede del Real Club Celta de Vigo.

The Coach

Ci sono anche i panini nel menu, come è giusto che sia, visto che in fondo, seppur stellato, il The Coach a Marlow è comunque un pub: sarà per questo che ci si può mangiare con appena 35,22 dollari.

Epur

Atmosfera di design ma informale e la cucina francese dello chef Vincent Farges: se volete mangiare all’ Epur a Lisbona sappiate che spenderete circa 85,57 dollari.

Gron

Natura, sostenibilità, territorio, terra: il Gron, ristorante a conduzione familiare di Helsinki, rispecchia perfettamente la new wave della gastronomia internazionale: il prezzo per mangiare tre portate è di 93,18 dollari.

Koka

Si chiama Koka e si trova a Gothenburg il ristorante stellato più economico della Svezia (66,07 dollari per un pasto). Molto nordico, tutto legni e modernità nell’arredamento ma materie prime locali e sostenibilità nel piatto, con un menu fisso giornaliero.

Hostellerie La Montagne

Il ristorante Michelin più economico del mondo è francese e mangiarci costa solo 24,52 dollari: ecco l’Hostellerie la Montagne a Colombey-les-Deux-Églises a Colombey-les-Deux-Eglises.

Le Murenberg

La Svizzera non è di certo economica, ma allo stellato Le Murenberg a Bubendorf si può mangiare con 56,41 dollari: cucina francese con una bella selezione di vini alsaziani (è da lì che proviene lo chef).

Schranners Waldhorn

Schranners Waldhorn, locanda tradizionale a Tubingen, si può fare un piacevole pasto stellato con appena 36,78 dollari.

Bistro Racine

Il Bistro Racine a Braine-le-Chateau serve una cucina creativa in un ambiente che già dalla definizione Bistro punta a essere informale, anche nel conto, visto che bastano 30,85 dollari per mangiarci.

Noble Kitchen

Il Noble Kitchen a Cromvoirt è un ristorante di design con vista sul campo da golf in cui si trova. Ci si mangiano cose sfiziose dal tocco orientale a 51,34 dollari.

Fani

Si chiama Fani, serve cucina italiana ma si trova a Roeser: è il ristorante stellato più economico del Lussemburgo, dove si mangia con 56,22 dollari.

Domestic

Stella verde (oltre che stella Michelin) per il Domestic di Aaarhus, ristorante stellato tra i più economici della Danimarca: qui si mangia con 131,12 dollari.

Ristorante Righi

La cucina dello chef Luigi Sartini del ristorante Righi è la più economica in San Marino: si spendono per tre portate mediamente 73,35 dollari.

De Mondion

Il De Mondion a Mdina si trova in un lussuoso hotel costruito in un palazzo del XVI Secolo: potete sedervici e mangiare spendendo circa 85,57 dollari.

Ristorante Coria

Il Ristorante Coria, dedicato a Giuseppe Coria (autore del libro “Profumi di Sicilia”) e situato nel pittoresco centro storico di Caltagirone, è lo stellato più economico d’Italia secondo i calcoli di Top Dollar: il costo medio di tre portate è di 67,23 dollari.

J’aime

Il ristorante di Bangkok dello chef Jean Michel Lorain, il J’aime, è il più economico della Thailandia, e costa circa 63,27 dollari.

Field

Un bel ristorante moderno e givane: al Field di Praga un pasto costa mediamente 84,20 dollari.

Edvard

L’Edvard a Vienna è il secondo ristorante stellato più economico al mondo: ci si magia con 27,06 dollari.

Bicena

Lo stellato più economico della Corea del Sud è il Bicena di Seoul, situato all’81° piano del Signiel Seoul Hotel, dove si può mangiare spendendo 109,79 dollari.

Putien

Questo ristorante di Singapore si vanta della sua atmosfera piuttosto informale e amichevole, che evidentemente si riflette anche sui prezzi: al Putien si mangia infatti con 51,28 dollari.

Bottiglieria 1881

La Bottiglieria 1881, ristorante di cucina polacca creativa a Cracovia, costa circa 67,72 dollari.

Hisa Denk

L’Hisa Denk a Sxornja Kungota è il ristorante dello chef Gregor Vračko che, dopo molti anni di lavoro nei principali ristoranti di tutto il mondo, è tornato a casa per prendere in mano la vecchia locanda della mamma, dove oggi si spendono circa 47,54 dollari.

Varoulko Seaside

Materie prime fresche, cucina mediterranea e vista sul mare: il Varoulko Seaside si trova ad Atene e costa circa 45,36 dollari.

Phenix

In Cina, il ristorante stellato più economico si trova a Shangai: è il Phenix, dove si mangia con circa 38,28 dollari.

Aaharn

L’Aaharn (che significa “cibo” in tailandese) ha uno chef australiano e un prezzo piuttosto conveniente per i parametri di Hong Kong: ci si può mangiare con 41,02 dollari.

Borkonyha Winekitchen

Borkonyha Winekitchen a Budapest è uno dei ristoranti stellati più apprezzati della capitale ungherese: incredibile quindi che ci si possa mangiare spendendo solo 28,12 dollari.

Noel

Il Noel a Zagabria è lo stellato più economico della Croazia: mangiarci costa 53,50 dollari.

Lugdunum Bouchon Lyonnais

Il Lugdunum Bouchon Lyonnais è un tipico ristorante lionese, solo che si trova a Tokyo: i prezzi però sono più francesi che giapponesi, visto che un pasto costa 66,85 dollari.

Three Coins

Sono cinquant’anni che la stessa famiglia lavora al Three Coins di Taipei: questo ristorante a conduzione familiare è lo stellato più economico di Taiwan (35,73 dollari).