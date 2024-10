Le migliori Osterie d’Italia del 2025, regione per regione

Le 324 osterie italiane eccellenti per la proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza, stando a Slow Food. Insomma, dove merita mangiare da qui a tutto il 2025 senza svenarsi.

Probabilmente questo è un anno particolarmente fortunato per la guida Osterie d’Italia di Slow Food. Se è vero, come urlano in tanti (perfino i numeri uno al mondo), che il fine dining è morto – o comunque non sta proprio tanto bene – il motivo è prettamente economico. Siamo in crisi, cari miei, e nei periodi di crisi anche chi ha più di qualche soldo da parte fa fatica a spenderli. Dunque, forse, è il momento del grande ritorno delle osterie – tradizionali o moderne che siano – con il loro cibo abbondante e il rapporto qualità-prezzo super conveniente. Che poi, oggi, non è nemmeno più così semplice: le osterie, spesso e volentieri, sono luoghi dove si fa cultura del cibo, dove c’è attenzione alle materie prime, dove la carta vini ha un peso notevole. Insomma, posti che assomigliano ai ristoranti di fine dining, tutto sommato, e pure se il rapporto qualità-prezzo resta interessante (non lo è anche per molte, moltissime insegne dell’alta ristorazione?) il prezzo sale di pari passo con la qualità. Ormai, scordatevi di mangiare vassoiate di pasta a venti euro, quei tempi sono andati. Almeno, sono andati per Osterie d’Italia, nella maggior parte dei casi. E forse non li rimpiangiamo nemmeno troppo.

Le novità dell’edizione 2025

Peraltro, quest’anno Osterie d’Italia (a cura di Eugenio Signoroni e Francesca Mastrovito, in vendita a 22,80 euro) si fa grande, raggiungendo quella che è la vera maggiore età: non i diciotto, semmai i trentacinque, il momento in cui ti chiedi cosa fare da grande e cosa sarà del tuo futuro.

Se lo è evidentemente chiesto anche Osterie d’Italia, che quest’anno accanto alle osterie, ai ristoranti, alle enoteche con cucina e agli agriturismi, ha aggiunto una sezione chiamata Locali Quotidiani, che raggruppa tutte quelle tipologie ristorative alternative come pastifici, pub, enoteche e gastronomie. Posti dove si sta bene, radicati sul territorio, che raccontano il lavoro di piccoli artigiani del buon cibo e del buon bere.

I numeri della guida (e la novità della pizza al padellino)

Questa nuova sezione, che si trova in fondo alla guida, ha largamente contribuito al numero di nuovi indirizzi inseriti nella guida poiché da soli i Locali Quotidiani sono 134, che andando a sommarsi a tutte le altre novità fa lievitare a 460 i nuovi ingressi. In totale sono 1917 i locali segnalati nella guida: 324 sono quelli premiati con il massimo riconoscimento della Chiocciola.

Guardando alle regioni, quelle con più osterie segnalate sono il Piemonte (178), e subito dietro Campania (172) e Toscana (164), con un trend abbastanza simile nel numero delle Chiocciole che vede la Campania con 39 locali chiocciolati, il Piemonte con 29 e la Toscana con 27.

Oltre ai locali quotidiani, aumentano anche gli inserti, che raccontano realtà gastronomiche regionali uniche, al termine di ogni sezione regionale: accanto alle piadinerie romagnole, i fornelli pugliesi, i farinotti liguri e tanti altri, nella trentacinquesima edizione fa il suo ingresso l’inserto delle migliori pizze al padellino a Torino.

Le 324 Chiocciole della guida Osterie d’Italia 2025

Sono una manciata in più dello scorso anno, quando erano 311 totali, le Chiocciole assegnate da Slow Food alle Osterie d’Italia 2025. Si tratta dei locali premiati con il massimo riconoscimento della guida, “per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza” in sintonia con i valori promossi dall’associazione del cibo buono, pulito e giusto. Ecco quali sono, regione per regione.

Valle d’Aosta | 1 chiocciola

Al Maniero – Issogne (AO)

Piemonte | 29 chiocciole

Osteria dell’Arco – Alba (CN)

‘L Bunet – Bergolo (CN)

Locanda dell’Olmo – Bosco Marengo (AL)

Battaglino – Bra (CN)

Boccondivino – Bra (CN)

Fuorimano – Busca (CN)

Reis Cibo Libero di Montagna – Busca (CN)

Il Moro – Capriata d’Orba (AL)

Cacciatori – Cartosio (AL)

Madonna della Neve – Cessole (AT)

La Torre – Cherasco (CN)

Locanda dell’Arco – Cissone (CN)

La Speranza – Farigliano (CN)

Locanda Fontanazza – La Morra (CN)

Lou Pitavin – Marmora (CN)

Repubblica di Perno – Monforte d’Alba (CN)

Belvedere Roero – Monteu Roero (CN)

Cantina dei Cacciatori – Monteu Roero (CN)

Da Vittorio – Nucetto (CN)

Corona di Ferro – Saluzzo (CN)

Osteria della Pace – Sambuco (CN)

Del Belbo da Bardon – San Marzano Oliveto (AT)

La Coccinella – Serravalle Langhe (CN)

Impero – Sizzano (NO)

Antiche Sere – Torino (TO)

Consorzio – Torino (TO)

Scannabue – Torino (TO)

Osteria dell’Unione – Treiso (CN)

Locanda del Falco – Valdieri (CN)

Liguria | 9 chiocciole

Cian de Bià – Badalucco (IM)

Mse Tutta – Calizzano (SV)

Il Castagneto – Castiglione Chiavarese (GE)

A Viassa – Dolceacqua (IM)

Raieü – Lavagna (GE)

Ligagin – Lumarzo (GE)

Baccicin du Caru – Mele (GE)

La Brinca – Ne (GE)

U Giancu – Rapallo (GE)

Lombardia | 24 chiocciole

Visconti – Ambivere (BG)

Le Frise – Artogne (BS)

Locanda degli Artisti – Cappella de’ Picenardi (CR)

La Piana – Carate Brianza (MB)

Hostaria Viola – Castiglione delle Stiviere (MN)

Tamì – Collio (BS)

Finil del Pret – Comezzano-Cizzago (BS)

Da Sapì – Esine (BS)

Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (MI)

Antica Trattoria Piè del Dos – Gussago (BS)

Caffè la Crepa – Isola Dovarese (CR)

Trattoria delle Miniere – Lenna (BG)

Al Resù – Lozio (BS)

Sali e Tabacchi – Mandello del Lario (LC)

Trattoria del Nuovo Macello – Milano (MI)

Trippa – Milano (MI)

Prato Gaio – Montecalvo Versiggia (PV)

Guallina – Mortara (PV)

Trattoria dell’Alba – Piadena Drizzona (CR)

Osteria del Miglio 2.10 – Pieve San Giacomo (CR)

Polisena l’Altro Agriturismo – Pontida (BG)

Via Vai – Ripalta Cremasca (CR)

Lago Scuro – Stagno Lombardo (CR)

Osteria del Campanile – Torrazza Coste (PV)

Trentino Alto Adige | 16 chiocciole

Kürbishof – Anterivo-Altrei (BZ)

Oberraut – Brunico-Bruneck (BZ)

Maso Santa Romina – Canal San Bovo (TN)

Drumlerhof – Campo Tures-Sand in Taufers (BZ)

Alter Fausthof – Fiè allo Sciliar-Voels am Schlern (BZ)

Pitzock – Funes-Villnöss (BZ)

Locanda delle Tre Chiavi – Isera (TN)

Boivin – Levico Terme (TN)

Lusernarhof – Luserna (TN)

Osteria Storica Morelli – Pergine Valsugana (TN)

Nerina – Romeno (TN)

Lerchner’s in Runggen – San Lorenzo di Sebato (BZ)

Lamm Mitterwirt – San Martino in Passiria-Sankt Martin in Passeier (BZ)

Waldruhe – Sesto-Sexten (BZ)

Ciasa dò Parè – Soraga (TN)

Durnwald – Valle di Casies-Gsies (BZ)

Veneto | 19 chiocciole

Laita La Contrada del Gusto – Altissimo (VI)

Zamboni – Arcugnano (VI)

Alle Codole – Canale d’Agordo (BL)

Pironetomosca – Castelfranco Veneto (TV)

La Muda di San Boldo – Cison di Valmarino (TV)

Enoteca della Valpolicella – Fumane (VR)

Locanda Aurilia – Loreggia (PD)

Al Ponte – Lusia (RO)

Madonnetta – Marostica (VI)

Il Sogno – Mirano (VE)

Da Paeto – Pianiga (VE)

Arcadia – Porto Tolle (RO)

Al Forno – Refrontolo (TV)

Antica Trattoria al Bosco – Saonara (PD)

San Siro – Seren del Grappa (BL)

Da Doro – Solagna (VI)

Isetta – Val Liona (VI)

Osteria Bertoliana – Vicenza (VI)

Il Capriolino – Vodo di Cadore (BL)

Friuli Venezia Giulia | 11 chiocciole

Borgo Poscolle – Cavazzo Carnico (UD)

Rosenbar – Gorizia (GO)

La Stella – Meduno (PN)

Ivana & Secondo – Pinzano al Tagliamento (PN)

Allo Storione – Prata di Pordenone (PN)

Devetak – Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soci (GO)

Da Alvise – Sutrio (UD)

Antica Trattoria Suban – Trieste (TS)

L’Approdo – Trieste (TS)

Antica Trattoria Menarosti – Trieste (TS)

Stella d’Oro – Verzegnis (UD)

Emilia Romagna | 21 chiocciole

Trattoria di Via Serra – Bologna (BO)

La Lanterna di Diogene – Bomporto (MO)

Campanini – Busseto (PR)

Locanda Mariella – Calestano (PR)

Badessa – Casalgrande (RE)

Da Faccini – Castell’Arquato (PC)

La Baita – Faenza (RA)

Da Noemi – Ferrara (FE)

Entrà – Finale Emilia (MO)

La Campanara – Galeata (FC)

Antica Locanda del Falco – Gazzola (PC)

Antica Trattoria Cattivelli – Monticelli d’Ongina (PC)

Osteria di Rubbiara – Nonantola (MO)

Ostreria Pavesi – Podenzano (PC)

Arrogant Pub – Reggio nell’Emilia (RE)

Caffè Grande – Rivergaro (PC)

Osteria dei Frati – Roncofreddo (FC)

Amerigo dal 1934 – Valsamoggia (BO)

Trattoria del Borgo – Valsamoggia (BO)

Il Cantacucco – Zocca (MO)

La Roverella – Zola Predosa (BO)

Toscana | 27 chiocciole

Nonno Cianco – Abetone Cutigliano (PT)

Il Cappello di Paglia – Anghiari (AR)

La Lina – Bagnone (MS)

Il Tirabusciò – Bibbiena (AR)

Quinto Quarto – Camaiore (LU)

La Taverna di Vigliagli – Castelnuovo Berardenga (SI)

Il Grillo è Buoncantore – Chiusi (SI)

La Solita Zuppa – Chiusi (SI)

Tenuta di Paganico – Civitella Paganico (GR)

Bel Mi’ Colle – Colle di Val d’Elsa (SI)

Osteria del Teatro – Cortona (AR)

Leonardo Torrini – Firenze (FI) inserto

Osteria dell’Enoteca – Firenze (FI)

La Burlanda – Fosdinovo (MS)

Oste Scuro – Grosseto (GR)

Azzighe-Osteria a Metà – Livorno (LI)

Il Mecenate – Lucca (LU)

Locanda Agricola Posapiano – Montecarlo (LU)

La Ciottolona – Montieri (GR)

Il Libridinoso – Murlo (SI)

L’Oste Dispensa – Orbetello (GR)

Peposo – Pietrasanta (LU)

La Bottegaia – Pistoia (PT)

La Tana degli Orsi – Pratovecchio Stia (AR)

Antico Ristoro Le Colombaie – San Miniato (PI)

Il Conte Matto – Trequanda (SI)

Buonumore – Viareggio (LU)

Umbria | 10 chiocciole

Osteria dello Sportello – Arrone (TR)

L’Acquario – Castiglione del Lago (PG)

La Miniera di Galparino – Città di Castello (PG)

Tipica Osteria dei Sensi – Montone (PG)

La Palomba – Orvieto (TR)

I Birbi – Perugia (PG)

Stella – Perugia (PG)

La Cantina di Spello – Spello (PG)

Il Capanno – Spoleto (PG)

Lillero – Terni (TR)

Marche | 9 chiocciole

Sot’aj Archi – Ancona (AN)

Osteria del Castello – Arquata del Tronto (AP)

Agra Mater – Colmurano (MC)

Osteria San Biagio – Fabriano (AN)

Da Maria – Fano (PU)

Il Topicco – Grottammare (AP)

Da Rita – San Benedetto del Tronto (AP)

Mercato Trattoria Pop – Senigallia (AN)

Vino e Cibo – Senigallia (AN)

Lazio | 24 chiocciole

Nu’ Trattoria Italiana dal 1960 – Acuto (FR)

Iotto – Campagnano di Roma (RM)

Il Calice e la Stella – Canepina (VT)

Trattoria del Cimino – Caprarola (VT)

Locanda del Ditirambo – Castro dei Volsci (FR)

La Piazzetta del Sole – Farnese (VT)

Sancho dal 1969 – Fiumicino (RM)

‘Na Fojetta – Frascati (RM)

Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM)

Osteria del Vicolo Fatato – Piglio (FR)

Da Armando al Pantheon – Roma (RM)

Da Cesare – Roma (RM)

Da Cesare al Pellegrino – Roma (RM)

Grappolo d’Oro – Roma (RM)

L’Asporto di 180 Grammi – Roma (RM) inserto

Lievito – Roma (RM) inserto

Menabò Vino e Cucina – Roma (RM)

Pennestri – Roma (RM)

Pro Loco D.O.L. – Roma (RM)

SantoPalato – Roma (RM)

Trecca-Cucina di Mercato – Roma (RM)

Buccia – Sabaudia (LT)

Li Somari Trattoria Fuori Porta – Tivoli (RM)

Il Casaletto – Viterbo (VT)

Abruzzo | 13 chiocciole

PerVoglia – Castellalto (TE)

Perilli – Castilenti (TE)

Zenobi – Colonnella (TE)

Bracevia-A tutta pecora – Francavilla al Mare (CH)

La Grotta dei Raselli – Guardiagrele (CH)

La Bilancia – Loreto Aprutino (PE)

Taverna de li Caldora – Pacentro (AQ)

Taverna 58 – Pescara (PE)

Font’Artana – Picciano (PE)

Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE)

La Corte – Spoltore (PE)

Clemente – Sulmona (AQ)

Terra di Ea – Tortoreto (TE)

Molise | 1 chiocciola

La Grotta da Concetta – Campobasso (CB)

Puglia | 23 chiocciole

Le Macare – Alezio (LE)

Antichi Sapori – Andria (BT)

PerBacco – Bari (BA)

Antica Osteria La Sciabica – Brindisi (BR)

Cibus – Ceglie Messapica (BR)

‘U Vulesce – Cerignola (FG)

La Bottega dell’Allegria – Corato (BA)

La Cuccagna – Crispiano (TA)

Piccola Osteria Km Zero – Foggia (FG)

Terra Arsa – Foggia (FG)

Le Zie-Cucina Casareccia – Lecce (LE)

Riontino dal 1964 – Margherita di Savoia (BT)

La Locanda del Maniscalco – Mattinata (FG)

Masseria Barbera – Minervino Murge (BT)

L’Antica Locanda – Noci (BA)

Peppe Zullo – Orsara di Puglia (FG)

La Piazza – Poggiardo (LE)

Botteghe Antiche – Putignano (BA)

La Fossa del Grano – San Severo (FG)

La Locanda di Nonna Mena – San Vito dei Normanni (BR)

XFood – San Vito dei Normanni (BR)

Ristò dei Fratelli Pesce – Taranto (TA)

Taverna del Porto – Tricase (LE)

Campania | 39 chiocciole

La Pignata – Ariano Irpino (AV)

Valleverde Zi’ Pasqualina – Atripalda (AV)

‘A Luna Rossa – Bellona (CE)

Pepe in Grani – Caiazzo (CE) inserto

Tre Sorelle – Casal Velino (SA)

La Pietra Azzurra – Caselle in Pittari (SA) inserto

Gli Scacchi – Caserta (CE)

I Masanielli – Caserta (CE) inserto

Viva lo Re – Ercolano (NA)

Fontana Madonna – Frigento (AV)

La Pergola – Gesualdo (AV)

Fenesta Verde – Giugliano in Campania (NA)

La Marchesella – Giugliano in Campania (NA)

Il Focolare – Isola d’Ischia (NA)

La Torre – Massa Lubrense (NA)

Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (NA)

Antica Trattoria Di Pietro – Melito Irpino (AV)

I Santi – Mercogliano (AV)

Esperia Osteria Flegrea – Monte di Procida (NA)

Da Donato – Napoli (NA)

La Chitarra – Napoli (NA)

La Notizia – Napoli (NA) inserto

Osteria Mediterranea – Napoli (NA)

Taverna a Santa Chiara – Napoli (NA)

O’ Ca Bistrò – Nocera Inferiore (SA)

Famiglia Principe 1968 – Nocera Superiore (SA)

Osteria del Gallo e della Volpe – Ospedaletto d’Alpinolo (AV)

Perbacco – Pisciotta (SA)

Abraxas – Pozzuoli (NA)

La Ripa – Rocca San Felice (AV)

La Pietra Azzurra-Vallo di Diano – Sala Consilina (SA) inserto

Francesco e Salvatore Salvo – San Giorgio a Cremano (NA) inserto

La Locanda della Luna – San Giorgio del Sannio (BN)

‘E Curti – Sant’Anastasia (NA)

‘O Romano – Sarno (SA)

Osteria dei Briganti – Scampitella (AV)

La Lanterna – Somma Vesuviana (NA)

Da Addolorata – Torre Orsaia (SA)

La Piazzetta – Valle dell’Angelo (SA)

Basilicata | 4 chiocciole

Gagliardi – Avigliano (PZ)

Al becco della Civetta – Castelmezzano (PZ)

Nonna Vera – Latronico (PZ)

Da Peppe – Rotonda (PZ)

Calabria | 13 chiocciole

Pecora Nera – Albi (CZ)

Il Tipico Calabrese – Cardareto (RC)

Da Talarico Salvatore – Catanzaro (CZ) inserto

Le Muraglie – Conflenti (CZ)

La Taverna dei Briganti – Cotronei (KR)

Il Ritrovo dei Picari – Grotteria (RC)

Costantino – Maida (CZ)

La Collinetta – Martone (RC)

Calabrialcubo – Nocera Terinese (CZ)

La Rondinella – Scalea (CS)

Il Vecchio Castagno – Serrastretta (CZ)

U Ricriju – Siderno (RC)

Zio Salvatore – Siderno (RC)

Sicilia | 21 chiocciole

Ginger People&Food – Agrigento (AG)

Nangalarruni – Castelbuono (PA)

Mé Cumpari Turiddu – Catania

Oasi Osteria del Mare – Licata (AG)

Le Macine – Lipari (ME)

Casa & Putia – Messina (ME)

4 Archi – Milo (CT)

Andrea – Palazzolo Acreide (SR)

Lo Scrigno dei Sapori – Palazzolo Acreide (SR)

Trattoria del Gallo – Palazzolo Acreide (SR)

Buatta – Palermo (PA)

Corona Trattoria – Palermo (PA)

Fattoria Borrello-Osteria del Maiale Nero – Raccuja (ME)

Cucina e Vino – Ragusa (RG)

San Giorgio e il Drago – Randazzo (CT)

U Sulicce’nti – Rosolini (SR)

Da Luciana – San Pietro Patti (ME)

Fratelli Borrello – Sinagra (ME)

Latteria Mamma Iabica – Siracusa (SR)

Cantina Siciliana – Trapani (TP)

Caupona Taverna di Sicilia – Trapani (TP)

Sardegna | 11 chiocciole

ChiaroScuro – Cagliari (CA)

La Locanda dei Buoni e Cattivi – Cagliari (CA)

Transumanza – Cagliari (CA)

Da Andrea al Cavallera – Isola di San Pietro (SU)

Su Recreu – Ittiri (SS)

Abbamele – Mamoiada (NU)

Il Rifugio – Nuoro (NU)

Letizia – Nuxis (SU)

Ada – San Sperate (SU)

Il Vecchio Mulino – Sassari (SS)

La Rosa dei Venti – Sennariolo (OR)