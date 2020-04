Pasqua 2020: ristoranti di Torino che consegnano a casa IL menu

Lo sappiamo, questa Pasqua 2020 sarà un po’ strana. Ma non è detto che non possiate festeggiarla come si deve. Se siete cittadini di Torino (e dintorni), dovete sapere che alcuni ristoranti si sono attrezzati per consegnare a casa menu delle feste con i contro-fiocchi.

Per fortuna, molti dei ristoranti che in questo periodo hanno attivato un’offerta di delivery a Torino, si sono attrezzati con uno speciale menu pasquale. Ecco i menu pasquali delivery che ci convincono di più sotto la Mole.

Ristorante Del Cambio

Lo stellato più celebre della città inaugura il suo servizio di delivery proprio durante il periodo pasquale, tramite la sua “Farmacia”, la pasticceria-bar-bistrot situato negli spazi accanto al ristorante. Il menu di Pasqua, à la carte, prevede cose come Capretto al forno con patate arrosto alle erbe, Torta Pasqualina, Insalata russa, Vitello tonnato, Agnolotti della tradizione con sugo di arrosto e, ovviamente, torte e colombe come se piovesse.

Informazioni: https://delcambio.it

Ristorante Gardenia

Il ristorante stellato della chef Mariangela Susigan consegna il menu di Pasqua a domicilio nel Canavese e a Torino. Il menu prevede, a 80 euro: Capesante, salsa di curcuma e yogurt, cipollotto e zenzero; Asparagi, guanciale, salsa all’uovo

pop corn d’amaranto, croccante di parmigiano; Bottoni di ortica, seirass fumè; Limone candito, malva, calendula; Faraona, erbe di campo, purè di carote e miele, primizie dell’orto; Nido croccante di cioccolato al latte, gianduja e Passito. Ordine minimo per due persone. Per informazioni 011/9832249 e info@gardeniacaluso.it.

Informazioni: http://www.gardeniacaluso.com

Razzo & Gaudenzio

Si sono messi insieme per creare un menu di Pasqua di grande livello: Razzo e Gaudenzio sono due giovani realtà della ristorazione torinese che propongono un menu congiunto a domicilio a 40 euro. Capasanta con vongole e asparagi, pane pizza al vapore, raviolo di baccalà, plin di wagyt, spalla di agnello e due dessert (uno a testa): mini cheesecake di bufala e frolla, nocciola, ananas marinato, burro e salvia. A voi indovinare chi prepara cosa. Si può prenotare via whatsapp al numero 3463761473 o al numero 3475161053 entro venerdì 10 aprile.

Informazioni: https://www.facebook.com/RAZZO-268593107156234/

Albergo Ristorante San Giors

Il San Giors propone, all’intero del suo consueto menu del delivery, alcuni piatti d’ispirazione tipicamente pasquale: i ravioli di agnello, ad esempio, o il risotto con agnello o ancora il semifreddo alla colomba pasquale. Piatti che saranno disponibili domenica 12 e lunedì 13 aprile, previa prenotazione entro venerdì 10 aprile.

Informazioni: https://www.facebook.com/sangiorstorino/

Ristorante Casa Amélie

Il ristorante gourmet di Guido Perino propone per Pasqua un menu d’ispirazione partenopea, come origini dello chef impongono. Casatiello napoletano; tortino di asparagi, scamorza affumicata e guanciale croccante; lasagna al basilico, salsiccia, melanzane e pecorino e pastiera. Costo del menu a domicilio 25 euro a testa, è disponibile anche una carta vini. L’ordine va effettuato entro giovedì 9 aprile, con pagamento alla prenotazione tramite bonifico o Satispay. Consegna nella giornata di sabato 11 aprile. Per informazioni e prenotazioni: info@ristorantecasaamelie.com e 011/ 5211579.

Informazioni: /www.facebook.com/RistoranteCasaAmelie

Trés

Questo delizioso ristorantino a conduzione familiare delle Langhe, per Pasqua, porta il calore della sua cucina fino a Torino, con due menu da 35 euro. Il primo è più tradizionale (soufflè di fave e crema di pecorino, tonno di coniglio, lasagne agli asparagi, agnello pasquale e pastiera), il secondo è in versione vegetariana (soufflè di fave e crema di pecorino, grano saraceno, robiola d’Alba, erbe aromatiche e piselli, lasagne agli asparagi, crepe di farina di castagne con caprino fresco nocciole e miele, pastiera). Si può prenotare entro giovedì 9 aprile, telefonando o mandando un whatsapp al 3394777971 oppure scrivendo una mail a tres.circolo@gmail.com. Le consegne avverranno sabato 11, a Torino dal mattino al primo pomeriggio, ad Alba e dintorni nel pomeriggio.

Informazioni: www.facebook.com/trescircolo

Du Cesari

Se a Pasqua avete voglia di mangiare alla romana (non nel senso del conto, nel senso laziale) potete rivolgervi ai Du Cesari, la trattoria specializzata in carbonara & co. Per la Pasqua propone supplì, lasagna, costolette d’agnello con patate, cicoria e tiramisù, a 28 euro a persona. Si prenota telefonicamente, fino a venerdì 10 aprile, allo 011.484430.

Informazioni: www.facebook.com/trattoriaducesari/

Mehdi a Casapautasso

Consegna anche a Torino il giovane Mehdi El Omari, chef di Mehdi a Casapautasso a San Secondo di Pinerolo. Il suo menu pasquale prevede, per 35 euro, Battuta di fassona, insalata di erbe e germogli al whisky torbato; Cannellone farcito con crema di ricotta, pomodoro secco, cappero e finta bagna caoda; Guancia di maialino al profumo di senape e limone con patata in umido al burro, rosmarino e

Arneis; Tiramisu al gianduia. C’è anche un menu a 50 euro a base di: Tartare di tonno, crema di stracciatella, pomodorini canditi con pane alle acciughe e origano; Lasagna di gambero e triglia, su purea di broccolo al gorgonzola; Spada cotto in vasocottura sottovuoto alla mediterranea con scalogno caramellato e in carpione; Frolla, mousse al cioccolato, frutti rossi e oro 23 kt. Si prenota telefonicamente al numero 389 8318825.

Informazioni: www.facebook.com/Mehdiacasapautasso

Bel Andi

La gastronomia bistrot 100% ligure propone per Pasqua un menu che sa di riviera: sardenaria, torta pasqualina, brandacuion, insalata di polpo, lasagnetta al pesto, coniglio alla ligure e crostata con marmellata. Il degustazione costa 40 euro a testa (72 euro per due menu). Si prenota via whatsapp al 346 3894218 o allo 011 18850830.

Informazioni: facebook.com/HostariaBelAndi

Cà Mariuccia

La cucina agricola di Cà Mariuccia per Pasqua arriva a domicilio a Torino, con un menu bimbi, un menu classico e un menu vegetariano. Si sceglie il menu sullo shop online del sito, entro il 9 aprile, e la consegna avviene sabato 11 aprile.

Informazioni: www.camariuccia.it

Aroma

Il Ristorante Aroma abbina al suo menu delivery di Pasqua una nutrita carta dei vini, nel caso la vostra cantina pianga. Il menu – a 25 euro bevande escluse – prevede due opzioni per ogni portata: Vitello tonnato della tradizione oppure Capônet di verza e salsiccia con fonduta di toma, Plin ai tre arrosti con salsa al brasato oppure Cannelloni al forno con asparagi, speck e ricotta, Stracotto di manzo e purea di patate al burro oppure Spalla di agnello al forno e couscous di verdure, Profiterole al tiramisù oppure

Pastiera napoletana. Prenotazioni ai numeri 0118196013 e 3293254972 entro venerdì 10, consegne 11 e 12 aprile.

Informazioni: https://www.facebook.com/aromatorino/

Eragoffi

Eragoffi ha appena attivato il suo servizio di delivery, e per Pasqua propone un menu al costo di 50 euro (Tonno di Saluzzo, Ravioli di vicciola con sugo d’arrosto e nocciole, Agnello patate e menta, Uovo di cioccolato realizzato in collaborazione con Mara dei Boschi). Ai vari menù è possibile abbinare, con un costo a parte, le bottiglieselezionate dalla carta dei vini del locale scegliendo tra 25 etichette: dalle bollicine italiane e francesi, a vini bianchi, rossi, rosati e dolci.

Informazioni: www.eragoffi.it/eraway