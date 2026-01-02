Quali sono gli articoli di Dissapore più letti nel 2025

Una disamina, dati alla mano, degli articoli che vi sono piaciuti di più del 2025, tra attualità, commenti dissaporati e grandi assenze.

L’inizio dell’anno è tempo di bilanci, e noi ne abbiamo fatto uno a partire dai cinque articoli più letti del 2025 su Dissapore. Da un paio d’anni ormai curiamo la sezione dell’attualità in modo particolare, non solo raccontando quello che accade nel mondo del cibo, del vino e dei ristoranti, ma approfondendolo con i nostri commenti. L’attualità dissaporata sembra piacere ai nostri lettori, tanto che tre su cinque degli articoli più letti nel 2025 vengono proprio da lì.

Certo, notiamo anche un’altra tendenza: siete particolarmente attratti dallo show business televisivo. Cucine da Incubo di Cannavacciuolo e 4 Ristoranti sono infatti in classifica, mentre si nota l’assenza dei contenuti su MasterChef, che pure dovrebbero attrarre l’attenzione. Non vorremmo peccare di superbia, ma sembra che anche i dati di lettura di Dissapore contribuiscano ad attestare la decadenza del format.

Quanto all’articolo più letto, quello sui panettoni del supermercato, abbiamo una considerazione [ un po’ passivo-aggressiva ce ne rendiamo conto]. Che peccato che in questa classifica non compaiano pezzi che noi amiamo, quelli frutto di interminabili riunioni online di redazione e di tanta strada battuta in tutta la Penisola per assaggiare e giudicare. Non compare, per esempio, la nostra classifica delle 100 gelaterie migliori d’Italia, che quest’anno abbiamo pubblicato recuperando un nostro vecchio format ma applicando il severo modus operandi del panel dei panettoni: schede tecniche, assaggi di taratura, studio e confronto.

Sull’articolo più letto del 2025 potremmo fare anche un’analisi sociale, se non fosse grottesco, visto che già l’articolo è un’analisi sociale. Probabilmente vi è piaciuto perché racconta di noi, di come la bolla gastronomica stia generando mostri, proprio come accade al sonno della ragione. Oppure vi è piaciuto tanto perché, alla fine, il panettone del supermercato, almeno uno, a Natale ce lo compriamo tutti. Anche se non è poi così buono, almeno che sia quello più branché di tutti.

E alla fine di questo riassunto del 2025, vi lasciamo con la classifica e un augurio: che l’anno prossimo sia pieno di cose buone, e non solo di tendenze. Noi ci siamo, per dare una mano.

5. Chiude dopo 18 anni il miglior ristorante romantico per 4 ristoranti

Partiamo dal ristorante veronese che era stato premiato nel 2022 niente meno che da Alessandro Borghese in 4 ristoranti come ristorante più romantico della città e che nel luglio di quest’anno ha chiuso i battenti dopo 18 anni. Il desiderio di sapere verso quali nuove avventure è salpata la sua chef, Micol Zorzella, ha portato a 197,531 pagine viste.

4. Il castello delle cerimonie finisce alla corte europea dei diritti dell’uomo

La saga relativa alla location del reality il castello delle cerimonie sembra infinita, ma la notizia con il botto è arrivata a un paio di giorni dalla fine del 2025 e l’avete notata subito. Dopo che la Cassazione ha reso definitiva la confisca della struttura nel febbraio 2024 per lottizzazione abusiva, la famiglia Polese ha infatti deciso di tentare la carta internazionale, rivolgendosi niente meno che alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) a Strasburgo. Qui abbiamo 272,929 pagine viste realizzate in 4 giorni.

3. Come stanno andando i ristoranti salvati da Cannavacciolo in cucina da incubo

Abbiamo lavorato per voi, e sappiamo che sapere come stanno andando i ristoranti salvati da Cannavacciolo in cucina da incubo non vi bastava, quello che volete davvero sapere è se stanno davvero andando così bene. Finora le pagine viste si assestano su 289,485: curiosoni.

2.La cena al Quirinale di Carlo e Camilla

Probabilmente Dissapore conta tra i suoi lettori un folto gruppo di realisti, tanto che l’articolo che noia il menu della cena al quirinale di Carlo e Camilla con 441,072 pagine vista si situa al secondo posto assoluto degli articoli più letti del 2025. Forse tanto una noia non era.

1.I panettoni del supermercato

I panettoni del supermercato sono un impietoso specchio sociale con 885,084 visite si situa al primo posto di questa classifica. Leggetelo se non l’avete ancora fatto, soprattutto se i passaggi al supermercato di questi giorni di festa folli vi hanno lasciato un’impressione di spaesamento riguardo al panettone industriale e alle sue vanagloriose versioni.