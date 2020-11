Voglia di ristoranti cinesi a domicilio a Roma? Siete fortunati: il cibo cinese, in Occidente, è storicamente associato al consumo da asporto e delivery; anche se spesso per via di non lusinghiere tradizioni iconografiche derivanti dalla cinematografia USA.

Qui siamo su Dissapore però, per cui dimenticate le cucine orientaleggianti generaliste (e occidentalizzate) e gli ingredienti di dubbia provenienza: questi ristoranti cinesi a domicilio sono tra i migliori disponibili in città, autentici e dall’ottimo rapporto prezzo/felicità. Ma soprattutto, faranno delivery anche se il Lazio “giallo” diventasse “rosso”.

Hong Yang

Di questo insospettabile ristorante cinese di quartiere, e dei suoi fenomenali fuori menu, vi abbiamo parlato abbondantemente. Lo spartano e imperdibile locale offre consegne a domicilio nelle immediate vicinanze, ordini telefonici allo 0689130793 .

Kaiyue

Uno dei migliori ristoranti cinesi della Capitale è questo vagamente straniante (e proprio per questo quanto mai autentico) ristorante, seminascosto alle spalle di piazza Vittorio Emanuele. Menu su www.kaiyue.it (ma se parlate direttamente col locale non dimenticate di chiedere lumi sui numerosi “fuori carta” riservati alla clientela cinese). Ordini via telefono allo 0697998745, tramite WhatsApp allo 3296086288 o contattando il locale via Messenger passando per la pagina Facebook.

Dao Restaurant

Lo storico ristorante di cucina cinese di viale Jonio, specializzato in dim sum, serve i clienti interessati al delivery con un sistema di consegne dirette, effettuate entro un raggio di 5km. Ordini via telefono allo 0687197573; il menu è sul sito del ristorante.

Sinosteria

Grande cucina cinese e una selezione strepitosa di vini naturali: di questo posto del cuore, e di quando ancora si chiamava Asian Inn, vi abbiamo raccontato, in caso voleste saperne di più. Lo trovate disponibile per la consegna a domicilio su Foodys e UberEats.

Dumpling Bar

Dal lockdown in avanti, la creatura di Gianni Catani si è reinventato in una veste che gli consente di consegnare in tutta Roma e oltre: gli ottimi jiaozi e baozi regionali proposti vengono recapitati a casa dei clienti da rinvenire in acqua bollente, o da cuocere al vapore. Trovate il menu sulla pagina Facebook del ristorante; si ordina via Whatsapp al 3440658913.

CE – Bistrot Cinese

Questo minuscolo ristorante del “food district” San Paolo propone tre antiche ricette del Chongqing (brasato di manzo “di Nonna Deng”, pancetta di maiale Sao Be, pollo Wawa) ognuna declinata in tre versioni: con lamian, con riso, e nei ravioli di tipo chao shou; oltre che qualche antipasto e piatti fuori carta a rotazione settimanale.

Consegna diretta a domicilio in zone San Paolo, Marconi e Garbatella ordinando via Whatsapp al 388997066, o tramite piattaforma JustEat.

JiaMo Lab

Anche il mitico “panino croccante” dello Shaanxi, il Rou Jia Mo, ha la sua casa a Roma – e per l’esattezza in questa piccola bottega del Salario, a ridosso di Porta Pia (siamo in via Bergamo). Se vi state chiedendo di cosa si tratti nello specifico, è presto detto: una sorta di “girella” di croccantissima pasta sfoglia all’uovo viene farcita con stufati e spezzatini di carne di varia natura.

Ordini via telefono o WhatsApp al numero 3888348616 per consegna diretta entro 4km di raggio con ordine minimo da 20€; disponibile anche su JustEat e Uber Eats.

Ristorante Lin

Una cucina cinese classica, ma curata nell’esecuzione e nella selezione delle materie prime: queste le chiavi del successo di questo ristorante aperto nel 2014 in zona Pinciano. Ordinate gli ottimi dim sum e le preparazioni di cucina cinese, talvolta aggiornate con un tocco “fusion” italiano limitato alla scelta degli ingredienti, su JustEat e Deliveroo.