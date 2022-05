Ristoranti stellati Marche 2022: elenco stelle Michelin, prezzi, cosa sapere

di Valentina Dirindin 28 Maggio 2022

Con l’aggiunta di due nuove stelle Michelin assegnate nel 2022 , i ristoranti delle Marche con il macaron salgono a sei, e la Regione si conferma piccola ma incredibilmente interessante da un punto di vista gastronomico.

Il bottino, peraltro, è notevole: su sei ristoranti premiati, uno ha tre stelle (Uliassi), e poi ci sono un due stelle** e quattro (mono)stellati.

Ecco l’elenco completo dei ristoranti stellati marchigiani: per ogni ristorante vi diciamo che tipo di cucina di realizza, i prezzi dei menu degustazione, lo chef che guida la brigata e tutto ciò che vi serve sapere per decidere se andarci.

RISTORANTI 3 STELLE MICHELIN *** – MARCHE

Uliassi, Senigallia (AN)

Nel 2019 Mauro Uliassi fece il colpaccio di accaparrarsi la terza stella Michelin, e da allora la sua fama è cresciuta a dismisura, facendo del suo ristorante il posto più chic in Italia dove mangiare pied dans l’eau, direttamente sulla spiaggia. Una cucina sempre interessante la sua, che gioca con gli ingredienti tipici della Riviera Adriatica contaminandoli ma anche presentandoli al cliente nella loro semplicità. Il ristorante apre nella bella stagione, mescolato agli stabilimenti balneari che affollano Senigallia come qualunque altra località dell’Adriatico. La mano di Uliassi lavora tanto pesce, trattato con una creatività che rende un viaggio ogni piatto, e qua e là qualche piatto di selvaggina. Tutto è giocoso, divertente, pur mantenendo la serietà che ci si aspetta da una carta tristellata. Si percepisce l’amore per il territorio, circondati da tanta eleganza e tanto mare anche nell’arredamento (dove predominano il bianco e il blu). Ogni anno nei degustazione Lab (se volete saperne di più, il Lab 2019 è oggetto di una nostra recensione) vengono presentati dieci piatti inediti, che si affiancano al percorso classico delle proposte storiche.

Prezzi: Menu degustazione 200 e 230 euro.

Indirizzo: Banchina di Levante 6, Senigallia (AN) | Numero di telefono: 071 65463 | www.uliassi.com | chiuso il lunedì e il martedì

RISTORANTI 2 STELLE MICHELIN ** – MARCHE

Madonnina del Pescatore, Marzocca, Senigallia (AN)

Moreno Cedroni è uno di quegli chef che ha saputo fare della sua impronta una garanzia di successo: il suo piccolo impero di cucina di mare comprende il bistellato La Madonnina del Pescatore, ma anche i due “spin off” il Clandestino e Anikò. La sua presenza, accanto a quella di Uliassi, fa della piccola Senigallia un’assoluta meta gastronomica, con ben cinque stelle Michelin. Da Cedroni si viene principlamente per mangiare pesce, trattato alla sua personalissima maniera, in una celebrazione delle materie prime locali e del mare, che è proprio lì davanti, a un passo dal vostro tavolo. Ma sono le contaminazioni nell’ispirazione che caratterizzano la cucina di Moreno Cedroni, e che raccontano storie di paesi e mondi lontani, soprattutto verso l’Oriente. Una cucina creativa, di laboratorio, capace di rinnovarsi pur rimanendo in qualche modo vicina alla tradizione, così come recita uno dei menu degustazione proposti dallo chef.

Prezzi: Menu 130, 150 e 180 euro.

Indirizzo: Lungomare Italia 11, Marzocca, Senigallia (AN) | Numero di telefono: 071 698267 | www.morenocedroni.it | chiuso lunedì, mercoledì e giovedì a pranzo

RISTORANTI 1 STELLE MICHELIN ** – MARCHE

Ristorante Andreina, Loreto (AN)

Ha da poco compiuto sessant’anni questo storico ristorante messo su da una giovanissima Andreina e stellato dal 2013. Oggi è suo nipote, lo chef Errico Recanati, a coglierne l’eredita, in questo bellissimo e romantico spazio che rimane saldamente legato al passato senza smettere di guardare al futuro riscoprendo cotture primordiali come lo spiedo e la brace. Un ristorante rimasto squisitamente familiare negli anni, nonostante i blasoni, con ingredienti genuini e veraci, non sempre semplici, come animelle e ventresca, ma anche golosi come pernici e capesante, per una proposta per nulla banale.

Prezzi: Menu 110 e 130 euro

Indirizzo: Via Buffolareccia 14, Loreto (AN) | Numero di telefono: 071 970124 | ristoranteandreina.it | Chiuso il martedì

L’Arcade

Una delle due nuove stelle Michelin marchigiane (entrambe a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo) è L’Arcade, ristorante guidato dallo chef russo Sergeev Nikita, innamorato della cucina mediterranea a tal punto da interpretarla magistralmente. Le sue preparazioni sono per lo più di mare ed esprimono grande personalità negli abbinamenti: si va dal Risotto all’aceto di Sherry con lumache al verde e paté di seppia alle mazzancolle con salsa bernese e quinoa fritta. Il tutto in una bella location con vista sul mare.

Prezzi: Menu degustazione 80 e 110 euro, Colazione di lavoro 45 euro

Indirizzo: Lungomare Gramsci 315, Porto San Giorgio (FM) | Numero di telefono: 0734 675 961 | ristorantelarcade.it | chiuso mercoledì.

Nostrano, Pesaro (PU)

Forte di un curriculum notevole, nel 2015 lo chef Stefano Ciotti ha aperto questo ristorante sul lungomare di Pesaro, e due anni dopo la Michelin gli ha appuntato la stella sulla casacca. La sua cucina omaggia l’Adriatico tutto e la sua Rimini, con prodotti della zona e un grande amore per il mare. Nostrano non è solo un nome: qui tutto proviene dalla zona: i tavoli della sala sono stati realizzati da fabbri e falegnami locali, le verdure sono quelle del territorio e così sono anche i calamari, le vongole, le seppie o i crostacei. Lo chef ama concentrarsi su ogni singolo ingrediente, senza pasticci, con grande chiarezza, con piatti come il crudo del mercato con zafferano e salicornia. Qua e là qualche creazione più giocosa, come gli spaghetti con ricci di mare e pecorino di fossa: una creatività interessante costruita intorno a grandi materie prime.

Prezzi: Menu degustazione 90 e 110 euro

Indirizzo: Piazzale della Libertà 7, Pesaro (PU) | Numero di telefono: 0721 639813 | nostranoristorante.it | chiuso martedì pranzo e cena, mercoledì, giovedì e venerdì a pranzo.

Retroscena

Una delle due nuove stelle marchigiane si trova – così come l’Arcade – a Porto San Giorgio: qui un giovane team dal curriculum interessante (su tutti, un passaggio all’Osteria Francescana di Modena) ha messo su questo ristorante dall’aria e dai piatti contemporanei, con proposte interessanti che prendono dal territorio i prodotti migliori e li mescolano con ispirazioni diverse, creando piatti spesso divertenti e sicuramente non banali. Si va dal Kombucha al Cipollotto, Pepe verda, Kefir alle foglie di Fico e Bottarga al cervo alla brace in due servizi. Per rimanere piacevolmente stupiti dalla creatività di questi ragazzi sorridenti.

Prezzi: Menu degustazione 80, 110 e 140 euro

Indirizzo: Via Largo del Teatro 3, Porto San Giorgio (FM) | Numero di telefono: 0734 302138 | https://retroscena-ristorante.comnostranoristorante.it | chiuso martedì pranzo e cena, durante la settimana a pranzo.