Caffè: i migliori da comprare online

Se il rito della tazzina al bar dovrà mancarci ancora per un po’, nessuno, nemmeno il Coronavirus, si costringe a rinunciare al buon caffè. Le torrefazioni artigianali italiane che ci permettono di comprare online sono parecchie; quelle che lavorano bene, occupandosi direttamente della selezione dei chicchi, sono cresciute a dismisura negli ultimi anni.

La qualità del caffè, innanzitutto, che si tratti di Specialty oppure no, la materia prima ben scelta, nel rispetto di chi lavora nei campi, e lavorata, con buon gusto, mettendo al centro le peculiarità aromatiche del prodotto.

É con questi criteri che abbiamo stilato la lista (rigorosamente in ordine alfabetico) dei migliori produttori di caffé, tra torrefazioni di piccole e medie dimensioni, con e-commerce, i pregiati sacchetti hipster a chiusura ermetica a portata di click. Buona scelta.

Bugan Coffee Lab

È il progetto di Maurizio Valli, uno dei coffee nerd che ormai popolano lo Stivale. Oltre ai caffè della sua micro-torrefazione, che affiancano l’attività del “laboratorio di caffè” di Bergamo, sul sito di Bugan si possono acquistare corsi, libri e strumenti del mestiere. Per professionisti e amatori.

E-commerce: bugancoffeelab.com

Caffè Cognetti

Bar, bistrot e anche micro torrefazione barese.

E-commerce: www.caffecognetti.com

Caffe Goriziana

Tra le linee proposte da questa torrefazione goriziana anche quella dedicata allo specialty.

E-commerce: www.caffegoriziana.com

Caffe Italia

Un passato legato al mondo agricolo e un presente che profuma di caffè tostato (chiaro, magari) per la torrefazione di Fiano Romano

E-commerce: caffeitalia.coffee

Caffè Rinaldi

Fabrizio Rinaldi ha cambiato passo negli ultimi anni. Il nuovo percorso intrapresto lo ha avvicinato al mondo degli Specialty Coffee, più in generale ai caffè di qulità.

E-commerce: cafferinaldi.it

Caffè Verre

Aldo Verrengia è un ex karateca professionista che si è innamorato del mondo del caffè e nel 2006 lo fa ha fatto diventare una professione. Sul suo sito, in vendita anche gli “starter pack” di miscele e mono-origini per darsi alle estrazioni domestiche e agli assaggi comparati.

E-commerce: www.caffeverre.it

Campana Caffè

Campana Caffè è invece una realtà storica. L’azienda nasce negli anni ’30, quando Sabino Campana decide di aprire una pasticceria con torrefazione a Torre Annunziata. Una realtà che ha saputo rinnovarsi, senza rinnegare i dettami partenopei legati al consumo locale, grazie al lavoro di Paola Campana, una bottega di “caffè speciali” a Pompei e bei caffè in vendita online.

E-commerce: www.campanacaffe.it

D612 Coffee Roaster

Molto bravi anche i ragazzi di D612, micro-torrefazione nata a Firenze nel 2016 che seleziona e lavora caffè di piccole piantagioni selezionate.

E-commere: d612coffeeroasters.com

Ditta Artigianale

Il poliedrico Francesco Sanapo, da “coffee lover” a imprenditore del caffè come si deve, è un pioniere del new deal italiano legato allo Specialty. Due locali a Firenze e una micro-torrefazione fuori città, il suo marchio è sempre una garanzia.

E-commerce: www.dittaartigianale.i

Edo Quarta Coffee Roaster

Edoardo Quarta e il fratello sono la quarta generazione di torrefattori nell’azienda di famiglia. Questo progetto leccese è la naturale evoluzione di una vita spesa attorno ad un chicco.

E-commerce: eshop.edoquarta.it

Garage Coffee Bros

Barista, trainer e ora anche roaster. Garage Coffee Bros è la micro torrefazione veronese di Davide Cobelli, punto di riferimento dello Specialty anche sul fronte della didattica, e del fratello Andrea (ingegnere e innovation manager). Un progetto nato dopo una lunga militanza nel mondo del caffè.

E-commerce: garagecoffeebros.com

Gardelli Specialty Coffee

Un altro fuoriclasse in quel di Forlì. Caffè “campioni del mondo” quelli di Rubens Gardelli. La sua micro torrefazione a tema “cigno rosa”, così si chiama uno dei caffè che lo ha reso famoso, è operativa e pronta a spedire ovunque.

E-commerce: shop.gardellicoffee.com

Gear Box Coffee Roasters

Tommaso Bongini si è fatto le ossa nell’azienda di famiglia e ora ha una linea tutta sua, che persegue dettami insisti nel concetto di artigianalità, in quel di Borgo San Lorenzo (FI).

E-commerce: gearboxcoffeeroasters.com

La Sosta Specialty Coffee

Classe ’87, fiorentino. Simone Guidi ha un percorso analogo a molti roaster di questo elenco. Formazione, esperienze lavorative nel settore, valigie, viaggi e concorsi.

E-commerce: www.lasostaspecialtycoffee.com

Le Piantagioni del Caffè

Non sono certo tra i “micro” in questa selezione, ma questa realtà di Livorno lavora con la barra orientata alla selezione, tracciabilità e qualità del prodotto. Nello shop on line trovate anche cioccolati (peccato non ci sia la loro buonissima kombucha).

E-commerce: www.lepiantagionidelcaffe.com

Little Bean

Due amici, Andrea e Mariano, entrambi militanti di lungo corso nel settore del caffè. Questo progetto, nato nel 2013, concretizza l’esperienza maturata negli anni, in quel di Rivanazzano Terme (PV).

E-commerce: littlebean.it

Lot Zero Specialty Coffee

Dovessero mai inventare il modo per avere un cappuccino espresso in delivery, probabilmente è qui che verrei ad acquistarlo. Chiara Bergonzi è una super campionessa di latte art, e questa è la sua micro-roastery milanese.

E-commerce: lotzero.com

Nero Scuro Coffee

Anche a Bassano del Grappa ci sono piccole realtà di livello, come Nero Scuro, micro-torrefazione nata nel 2013 allo scopo di selezionare e tostare caffè pregiatissimi.

E-commerce: neroscurocoffee.com

Pacamara Coffee Lab

Pacamara è il nome di una varietà di caffè, un ibrido di PACAS e MARAGOGYPE, identificabile per le sue grandi dimensioni, ma anche per le eccezionali caratteristiche sensoriali. I fondatori di Pacamara Coffee Lab, realtà di Montevarchi (AR) hanno scelto questo nome in quanto rappresentativo dell’evoluzione dell’industria del caffè nell’ultimo decennio. Da prodotto cheap, circondato da ignoranza, “misticismo e segretezza” su cosa si celi dietro l’intera filiera, a mercato oggi più trasparente, collaborativo, equo e attento alla qualità.

E-commerce: pacamaracoffeelab.com

Peacocks Coffee

Sono Brianzoli, sono fratelli ma si appassionano allo specialty a Londra. Peacock Coffee è il progetto di Matteo e Riccardo Pavoni. Da Lissone (MB) vendono caffè in tutta Italia.

E-commerce: www.peacockscoffee.com

Picapau Coffee

È un sodalizio italo-brasiliano quello ha dato vita a questo progetto. Emanuele Bernabei e Carolina Teixeira Dos Santor sono infatti i fondatori di questa piccola realtà romana. Una passione per lo specialty nata proprio in Brasile nel 2013 e culminata 2019 con la nascita di Picapau, a Roma.

E-commerce: www.picapaucoffee.com

Pierre Caffè

Caffetteria e micro torrefazione a Gravina di Puglia (BA). Potrete comprare online non solo caffè, ma anche tè, tisane e accessori.

E-commerce: www.pierrecafe.com

Santa Fara Caffè

Piccoli artigiani anche in quel di Reggio Emilia: Santa Fara lavora produce blend di qualità anche in cialde e capsule, focalizzandosi sul caffè per moka.

E-commerce: www.santafaracaffe.it

Spirit of Coffee

Due amici, due coffee nerd, due soci. Racconti e percorsi formativi non dissimili da altre realtà selezionate in questo elenco. Mono-origini di caffè “basic”, “top”, “elite” e “competition” da comprare online, da Urgnano (BG) in tutta Italia.

E-commerce: spiritofcoffee.it

Tomassi Coffee

Classe ’67, la formazione nel bar di famiglia e quattro anni spesi nei luoghi più di tendenza di Manhattan. Rientrato in Italia, Emanuele apre il Caos Caffè ad Aprilia (LT) e qui sviluppa la passione per la moderna caffetteria che lo porterà sui podi di importanti concorsi internazionali.

E-commerce: www.tomassicoffee.com

Torrefazione Lady Caffè

Massimo Bonini e Nicoletta Montini, con la loro torrefazione-sala degustazione e punto vendita in una cascina, nella campagna di San Secondo Parmense (PR), sono un punto di riferimento per il caffè italiano. Se non potete visitarli, è pur sempre possibile comprare il loro caffè online

E-commerce: shop.torrefazioneladycafe.com

Torrefazione Paradiso

Torrefazione Paradiso (Massa Lombarda, RA) non rientra di certo tra le micro realtà. Lavorano però con serietà e hanno una linea dedicata allo specialty.

E-commerce: www.torrefazioneparadiso.it

Vannelli Coffee

“Siamo ciò che tostiamo”, è il motto dei giovani e talentuosi Giacomo e Pietro Vannelli la piccola torrefazione a Cortona (AR) e un negozio online per comprare elegantissimi pacchetti di caffè Specialty.

E-commerce: vannelli.coffee