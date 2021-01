Cioccolato: dove e come comprare (online) le migliori tavolette del mondo

C’è sempre un momento, per gli appassionati del cioccolato, in cui assaggiare la produzione nazionale non basta più, ma testare i migliori produttori del mondo (escludendo gli italiani, si intende) costa soldi e ricerca. Andate matti per il Domori, ma avreste tanta voglia di provare un Marou, e una tavoletta di Mānoa non sapreste proprio dove e come comprarla senza andare alle Hawaii o spendere decine di euro in spedizione online.

Si vuole vedere cosa c’è fuori, allargare lo sguardo ed il palato, allenare gusto e olfatto a note e sapori che permettono di conoscere cosa accade nel contesto internazionale. L’obiettivo è quello di arricchire le proprie conoscenze e arrivare a possedere un banca dati gustativa personale che riesca a contenere quanto più cacao possibile, attraversando praticamente la produzione mondiale. Riuscire nell’assaggio internazionale tuttavia non è semplicissimo e si rischia presto di perdere entusiasmo, dovendo selezionare singoli produttori paese per paese.

Tuttavia, un modo per accedere al meglio del cioccolato artigianale oltreconfine c’è: ci sono dei siti web che vendono il meglio della produzione mondiale riunendo in un unico shop online gran parte di ciò che un appassionato vorrebbe poter assaggiare. Abbiamo messo insieme i migliori, che garantiscono consegna in Italia: praticamente tutti consentono sia la sottoscrizione di un abbonamento sia l’acquisto di prodotti singoli.

Cocoa Runners

Imprescindibile punto di partenza per qualsiasi appassionato di cioccolato artigianale, è di fatto lo shop-on-line più completo non solo dal punto di vista della selezione dei prodotti – accurata, raffinata e in grado di offrire una panoramica geografia estesa – ma anche in relazione a tutto ciò che consente di conoscere in modo approfondito il cioccolato. Come funziona? Iscrivendosi e attivando un account si può sottoscrivere un abbonamento che consente di ricevere a casa ogni mese una selezione di tavolette artigianali dei migliori produttori internazionali. L’abbonamento può essere personalizzato (fondente, latte, misto, solo 100%. Può essere mensile o trimestrale e si possono anche acquistare tavolette singole) e parte da 19,95 sterline al mese più spedizione.

Oltre al cioccolato, si possono acquistare kit di degustazione, degustazioni virtuali, corsi on-line. E se la sezione ricette e storia del cioccolato sono sviluppate in modo tutto sommato approfondito, particolarmente interessante è la sezione delle video degustazioni, con produttori e studiosi i cui interventi spaziano dalla lavorazione del cioccolato alle esperienze percettive multisensoriali. Un consiglio: leggete bene le informazioni sulla modalità, tariffe e tempi di consegna a seconda delle zone di spedizione. Cocoa runners è inglese e la consegna, causa Brexit, potrebbe subire variazioni.

Sito web: cocoarunners.com

Chocolate 7

Con base a Torino (se volete approfondire: il fondatore si chiama Giovanni Benedetto e l’account instagram è “Creminogianduia”, giusto per fugare ogni dubbio), Chocolate 7 è il riferimento italiano per chi vuole assaggiare il meglio della produzione mondiale: oltre 25 i paesi in lista e una varietà notevole (che comprende anche fave, praline, spalmabili, cioccolato da bere, ecc; ci sono anche corsi di degustazione). La selezione dei prodotti dello shop è effettuata sulla base di assaggi e valutazioni sensoriali e ogni prodotto è accompagnato da una scheda di valutazione, con l’indicazione delle caratteristiche gustative e delle note aromatiche. L’abbonamento (personalizzabile a seconda del tipo di cioccolato) varia da 25 a 100 euro e da 3 a 12 tavolette al mese. Spese di spedizione gratuite.

Per chi è di zona, sappiate che dal 2019 c’è anche un negozio a Torino, in via San Massimo.

Sito web: www.chocolate7.com

Chocolate Trading Co

Con una selezione che affianca produttori artigianali a marchi internazionali che virano più verso l’industriale, il sito inglese offre una discreta panoramica sul mondo del cioccolato. La navigazione è semplice con i consueti criteri (produttori, tavolette, specialità e occasioni speciali) a fare da filtro e, come detto, trovate tavolette per puristi accanto a ruffianate clamorose: insomma qui un Marou 100% convive accanto a stucchevoli scatole di tartufi al cioccolato al latte e caramello in una scatola rosa a forma di cuore firmata Charbonnel et Walker (San Valentino si avvicina). Spese di spedizione gratuite per ordini superiori a 200 sterline (per ordini inferiori, la spedizione in Italia costa 23 sterline). Anche in questo caso, attenzione a eventuali variazioni da Brexit.

Sito web: www.chocolatetradingco.com

Craftchocolate

Olandese e retail online di “The high five company”, Craft Chocolate ha un’impostazione più spartana che sobria. Tra snack, bonbon, cioccolatini, cioccolato destinato alle preparazioni in cucina, la sezione da tenere d’occhio e vero banco di prova per capire se la selezione è accurata e seria o meno, è quella delle tavolette. Qui è relativamente buona, con molto spazio alle tavolette aromatizzate e arricchite da frutta secca e spezie. Anche qui c’è una parte dedicata alla storia del cioccolato, approfondimenti sulla lavorazione, news e curiosità: è semplice, ma le intenzioni sono lodevoli. La spedizione – i cui costi variano a secondo dell’area europea di appartenenza: l’Italia è in zona 3 – è gratuita sopra i 100 euro.

Sito web: www.craftchocolate.shop

Barandcocoa

Una home page che combina toni dark e preziosi font minimal si trasforma ben presto in un sito fruibile, pulito, pratico, in cui la ricerca è organizzata senza tanti fronzoli in tipologie, categorie e produttori. Interessante la sezione “Women in chocolate” in cui si trovano tavolette di produttrici ed imprenditrici. E notevole pure l’attenzione dedicata all’impatto ambientale: le confezioni sono eco-friendly. L’acquisto e il meccanismo sono analoghi agli altri siti: sottoscrivendo un abbonamento (per 3, 6 o 12 mesi) si riceve a casa un kit di tavolette (che si possono comunque acquistare anche singolarmente). Barandcocoa è in Usa (fa base a Denver, per essere precisi), ma spedisce in tutto il mondo.

Sito web: barandcocoa.com

Chocoladeverkopers

Il sito è frutto del lavoro di Paul ed Emma, coppia olandese di commercianti di cioccolato. Home page austera e iperrazionale per un sito onesto con una discreta varietà di prodotti. La sezione “help me to choose” aiuta a scegliere e oltre ai soliti criteri (percentuale e eventuali aromatizzazioni) ci sono anche quello relativo alla provenienza geografica e al prezzo. Da arricchire invece la sezione News e blog, un po’ povera di notizie. L’abbonamento può essere sottoscritto per 1, 3 o 6 mesi, in versione small, medium, large, extra large (da 2, 3, 4 o 5 tavolette), fondente o latte e fondente e il prezzo varia da €16.95 a €379.95. I costi di spedizione per l’Italia ammontano a 11.95 euro.

Sito web: chocoladeverkopers.nl/en

Club del Chocolate

Tavolette, pacchi, ceste, scelta singola o abbonamento annuale e persino una sezione dedicata a produttori km 0 delle regioni della penisola iberica: l’impostazione dello spagnolo Club del Chocolate è buona, così come la selezione dei produttori, che pur non essendo ampia come l’infallibile Cocoa Runners, ha il merito di scovare delle chicche per appassionati. Da consultare anche la sezione “Experiencias” con kit per imparare a riconoscere e degustare il cioccolato. L’acquisto può essere singolo oppure a pacchetti, da 25.95 euro fino a 210 euro, per la sottoscrizione annuale. Spedizione in Italia: 14.99 più iva.

Sito web: www.clubdelchocolate.com/en

Raconte moi un chocolat

Poteva mancare uno shop-on-line francese? No, ed ecco infatti un progetto nato l’anno scorso e che tra un logo che celebra la cabossa (il frutto del cacao) e foto instagram oriented, affianca all’acquisto, un blog, narrazioni e uno storytelling aziendale che ogni tanto sbrodola un po’. Tuttavia le note descrittive che accompagnano i prodotti sono curate. Il catalogo non è molto ampio, ma confidiamo che sia un buon inizio. L’abbonamento mensile costa 19.99 euro e dà diritto a 3 tavolette, ma le opzioni di combinazione sono diverse.

Sito web: www.racontemoiunchocolat.com

Cacao review

Progetto nato l’anno scorso e con base in Utah, ha una selezione non ampia ma cui si concede tempo per ampliarsi. La selezione privilegia i produttori degli Stati Uniti e del Canada e può essere un buon punto di partenza per farsi un’idea di cosa accade nel mondo del bean to bar d’oltreoceano. La spedizione è internazionale ma si consiglia di verificare prima condizioni e tempi.

Sito web: www.cacaoreview.com