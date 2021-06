Allontanandoci dalle verità scientifiche, di sicuro iniziare la giornata mangiando qualcosa di buono migliora l’umore in vista degli impegni che ci aspettano. Se poi avere la colazione a domicilio migliore che la piazza italiana possa offrire è facile come dire “marmellata di arance amare”, allora l’umore è alle stelle.

Certo, il rito della colazione – negli ultimi cinquant’anni di vita quotidiana italiana, vah – è cambiata, pure di molto: se nel Dopoguerra pane raffermo, polenta e raro latte comandavano sulle tavole della maggior parte delle persone, negli anni Sessanta iniziarono a diffondersi diversi stili di colazione più o meno tra tutte le fasce sociali. L’ascesa dei corn flakes, del caffè (in tutte le varie declinazioni), delle merendine confezionate predomina per una ventina d’anni, fin quando la necessità di uno stile di vita più salutare, con al bando i grassi idrogenati, non fa capolino.

La colazione preferita degli italiani pare essere comunque quella dolce; e quindi, come si fa a coniugare la necessità di zuccheri mattutina a qualcosa che non abbia scadenza 6 mesi?

Ed è qui che entra in gioco il nuovo modo di fare pasticceria, modo che si è affermato sempre più durante quest’anno e mezzo di Covid-19.

Il pasticciere 3.0 italiano ha capito molto bene che nelle case dei suoi clienti è finito il tempo di entrarci soltanto con il cartoccio domenicale; man mano, ha capito che non è più una novità proporre panettoni e colombe – visto che, ormai, lo fanno tutti: dal ristoratore al panettiere sotto casa, togliendo l’appannaggio esclusivo alla pasticceria. Quindi, cosa fare per farsi ricordare dai propri fan della prima ora, prima che nuove tendenze li facciano migrare altrove?

Abbiamo selezionato per voi le migliori realtà di pasticceria (e affini) che offrono prodotti di alta fascia, spedibili online, per le vostre colazioni a domicilio. Qualcuno potrà obiettare riguardo al prezzo, in alcuni casi decisamente al rialzo: siamo sicuri che sareste ben disposti a spendere qualcosa in più per dedicarvi un paio di colazioni d’autore a settimana, bypassando il bar accanto all’ufficio.

Cremeria Capolinea

Simone De Feo da tempo ha sdoganato i canoni del gelatiere che è solo gelatiere. Lo shop online di Cremeria Capolinea, oltre ad essere un riferimento per gli ormai arcinoti panettoni, ha anche una nutrita compagine di prodotti da colazione. Tra queste, spicca la CapoBox Colazione: panettone classico Milano, una torta sbrisolona ed una confezione di granola. I biscotti in vasetto (brutti ma buoni, frollini vari e cookies al cioccolato) e diverse creme spalmabili completano l’offerta.

Pasticceria Martesana

Bella selezione di prodotti da colazione, quella presente sullo shop online della Pasticceria Martesana. Il plumcake all’uvetta e mandorle è un sempreverde, così come l’Amor Polenta. Per quanto riguarda la biscotteria, la scelta è ampia: ci sono quelli senza frumento (senza glutine, insomma), fino ai Martesanotti, una selezione che comprende streusel al caffè, il “Diamante” vaniglia e zenzero e il “Bosco”, con infuso ai frutti di bosco.

d&g Patisserie

Bianco etereo lo shop online di Denis Dianin: magari tutto questo bianco vi farà scordare l’introito calorico delle sue golosissime proposte. Oltre panettoni e colombe, fanno capolino la Bussolà, parente prossimo del pandoro veneto e lievitati all’albicocca. Molto interessante la proposta di biscotteria, che va dai semplici canestrelli a quelli farciti.

Liévita

Da Riccione, Liévita Pasticceria, Bar e Panetteria spedisce un bel po’ di prodotti da colazione in tutta Italia con il suo shop online. Si parte dal pane ai grani antichi, passando per la selezione di biscotti (al farro, al cioccolato, alle mandorle, all’orzo), alla ciambella romagnola (un dolce da colazione con uova e ricotta) e finendo con le creme spalmabili.

Forno Brisa

Lo shop online di Forno Brisa è il luna park dei gastrofighetti: dal cioccolato, ai prodotti da dispensa (come le farine e la pasta di filiera) passando per il caffè, ai pani ai biscotti, terminando con i libri. C’è praticamente di tutto.

Infermentum

Infermentum, da Verona, spedisce i suoi prodotti da colazione in tutta Italia. Lo shop online di Infermentum si divide in proposte lievitate, alcune delle quali disponibili tutto l’anno (ho adocchiato l’Amarbicò: nome impronunciabile ma questa ciambella con albicocche candite ed amaretto è decisamente invitante) e in biscotteria (biscotti con zucchero muscovado e cannella, con cioccolato, arancia e nocciola e sbrisolotto).

Marra Pane e delizie

Da Cantù, Marra Pane e Delizie – dopo averci abituati a degli ottimi lievitati per tutte le ore – spedisce bontà da colazione grazie allo shop online. Bella la sezione dei biscotti senza frumento, che vede i grandi classici della piccola pasticceria da colazione e da tè (come i baci di dama) rifatti con la farina di riso. Tra i biscotti classici, potete divertirvi con krumiri, cantucci, sfogline parigine. Notevole anche la selezione di confetture.

Niko Romito

Ci sono molti fan dei prodotti da colazione di Niko Romito tra i nostri lettori: potete averli comodamente a casa, senza passare per il via a Castel Di Sangro grazie allo shop online. Iconica la latta di biscotti Gran Cioccolato, così come la scelta delle confetture. Se volete provarne diverse, avete la possibilità di acquistare anche la selezione, componendola secondo vostro gradimento.

Tiri 1957

Colazione lievitata è il leitmotiv di Tiri 1957: non poteva essere altrimenti visto che Vincenzo ci ha proposto il panettone tutto l’anno e noi gli abbiamo detto sì, resta, che poi maciniamo sold out. Dallo shop online di Tiri 1957, il bauletto è sicuramente la soluzione migliore per avere a portata di mano il nostro panettone destagionalizzato, pochi gusti ma ben assortiti per gli amanti del cuscinone soffice con tripla lavorazione, from Acerenza with love. Date una possibilità anche ai Giambellini, dei biscotti lievitati a metà tra un danese al burro ed una graffa napoletana, però biscottata.

Pasticceria De Vivo

Il format De Vivo funziona molto bene: ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda la capacità delle pasticcerie di adattarsi alle chiusure da Covid-19, fornendo a casa praticamente tutti i servizi che non potevano esserci in pasticceria. Lo shop online De Vivo è uno dei più forniti che possiate trovare in circolazione: dai bauletti dolci e salati, passando per i biscotti (da colazione o da aperitivo, io li proverei entrambi fossi in voi), alle confetture ed una bella selezione di mieli del territorio.

Olivieri 1882

I ragazzi di Olivieri propongono una batteria di prodotti da colazione e dispensa davvero notevole. Sullo shop online di Olivieri 1882, tra i prodotti più classici e sempreverde, il pan brioche e le fette biscottate. Molto ricca invece la selezione di torte e biscotteria da colazione: buona l’idea del Box di 4 torte da forno (Torta Amaretto e cioccolato, Sbrisolona al cioccolato, Crostata Albicocca e Sbrisolona), oppure il Box Forno (con torte e biscotti come le sfogliatine e l’iconico pan brioche).

Paolo Brunelli

Non solo gelato e cioccolato: lo shop online di Paolo Brunelli propone una selezione di biscotteria, di composte di frutta e di creme spalmabili. Interessanti anche le torte: la torta di carote e pistacchi, le versioni della caprese (con tubetto di crema cioccolato di corredo) e la torta di nocciole.

Iginio Massari

Iginio nazionale non poteva esimersi dal proporre online le sue proposte di colazione. Tra i primi ad aver intuito che la diversificazione dell’offerta avrebbe portato lontano la pasticceria, il suo shop online è uno dei più forniti, a discapito del prezzo sostanzioso s’intende. Lo shop online è articolato in lievitati, torte da forno (tra le quali, crostate), biscotteria, creme spalmabili.

Farmacia Del Cambio

Jonathan Vitellozzi è il nuovo volto da conoscere, quando si parla di pasticceria nell’ambito dei ristoranti; se non potete andare a far colazione alla Farmacia del Cambio, non resta che rifarsi con qualcosina sullo shop online. La Farmacia del Cambio propone una piccola serie di coloniali – molto da gioielleria, sia chiaro – per una colazione un po’ più lussuosa. C’è la selezione di cioccolata calda (per quando sarà il periodo opportuno s’intende), qualche confettura e la Torta 1757, creazione di Galla

Marco Colzani

Dal cioccolato ad altri prodotti da dispensa è un attimo: Marco Colzani, sul suo shop online, propone una bella rassegna di succhi di frutta non proprio convenzionali ed autoprodotti (come quello al pomodorino perino della Puglia); il core business è il cioccolato e quindi non manca la rappresentanza di creme spalmabili, dalla nocciola in poi.

Ciacco Lab

Stefano Guizzetti è un altro gelatiere che ci ha ben abituati a spaziare fuori dall’ambito freddo, proponendo ottimi prodotti da pasticceria e qualche divagazione molto interessante come i nettari di frutta. A proposito di nettari, Ciacco li propone sullo shop online anche in abbinamento al Mix Colazione, dove si concede una divagazione partenopea inserendo un babà in vasocottura, i nettari ed una crema spalmabile.

Pasticceria Marisa

Lucca – quello con due c, insomma – Cantarin di Pasticceria Marisa mette a disposizione un carico di dolcezze da colazione sullo shop online. Diverse le tipologie di torta sbrisolona e di biscotti, molto interessante la sezione di tè e tisane.

Forno Gentile

Il progetto Forno Gentile, in quel di Gragnano, ha diverse ramificazioni. Abbiamo avuto modo di assaggiare l’ottimo panettone di Anna Belmattino, ma non sono da meno gli altri prodotti da forno dedicati alla merenda ed alla colazione, tutti presenti sullo shop online. Si parte dalle brioche in confezioni da quattro (alla vaniglia oppure ai frutti rossi o ancora al cioccolato), passando per una nutrita selezione di biscotteria, terminando con i bauletti.

Pepe Mastro Dolciere

Alfonso Pepe fu uno dei primi ad individuare il trend della “dispensa” fatta dal pasticciere e sono anni che vengono proposti prodotti da dispensa. Si va dalle fette biscottate alle conserve del territorio, per finire con i sempreverdi (non solo di scatola!) lievitati a marchio Pepe. Trovate tutto sullo shop online.