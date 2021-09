Dolci da forno: 10 prodotti emiliani (e non) da comprare comodamente online

di Dissapore 22 Settembre 2021

In collaborazione con Giacomazzi

La bakery contemporanea è un giardino di delizie per i palati dei buongustai: dimenticate le tristi panetterie dei decenni passati, con delle forme di pane che sapeva di cartone e un angolo con le pizzette ingiallite. Ora i panifici si sono dedicati alla riscoperta dei dolci “come una volta”, alla valorizzazione delle tipicità regionali, alla ricerca di ingredienti di qualità. Un tuffo nel passato, quello autentico: ma con un piede nel presente, anzi nel futuro. Perché poi gli artigiani più smart sanno sfruttare le ultime e più avanzate soluzioni tecnologiche, dal lancio di locali di ultima generazione, alla vendita online. Questo ultimo è un metodo molto intelligente, perché non solo amplia il raggio d’azione del venditore, ma permette a tutti noi di avvicinarci a prodotti e negozi prima irraggiungibili.

È un po’ quello che sta facendo Giacomazzi, panificio e pasticceria di Parma che realizza nuovi prodotti, e concept store che riforniscono di prodotti da forno delazioni per l’intero corso della giornata. Ma non c’è bisogno di andare in Emilia per gustare le specialità dolci del luogo come la sbrisolona e i tortelli (dolci, non i tortellini!), grazie a un e-commerce che spedisce ogni giorno in tutta Italia i prodotti realizzati quotidianamente dal laboratorio. Ecco allora una scelta di tipicità tradizionali e innovazioni di pasticceria secca.

Biscotti classici

Partiamo da un classico: l’intramontabile, semplice eppure buonissimo biscotto. Pasta frolla artigianale, nata da una ricetta genuina, tramandata da due generazioni nella pasticceria. Ingredienti semplici e materie prime selezionate, come grani 100% italiani e uova da galline allevate a terra, si incontrano per offrire al palato un gusto leggero e delicato, ideale per iniziare al meglio la giornata. I biscotti artigianali classici sono ottimi da soli o accompagnati a bevande calde, come una tazza di tè o latte fumante o tisane e infusi aromatici.

Biscotti alle mandorle

Grazie alle mandorle dolci amalgamante nell’impasto, fonte di numerosi benefici per il nostro organismo, i biscotti artigianali alle mandorle sono il frollino perfetto per fare scorta di energia al mattino. La friabilità della frolla, unita alla dolcezza delle mandorle tritate, sprigiona tutto il suo gusto e la bontà all’inzuppo. Realizzati manualmente uno ad uno, differenti per dimensione e forma, lo rendono un prodotto visibilmente 100% artigianale. Ottimi anche in accompagnamento a un buon bicchiere di vino da dolce.

Altre tipologie di frollini: con gocce di cioccolato e con farina integrale.

Rose del deserto

Le rose del deserto, chiamate così per la particolare forma che ricorda il minerale presente nei paesaggi desertici, sono dei gustosi dolcetti con farina da grani 100% italiani e corn flakes. Il cuore tenero, arricchito con uvetta, viene ricoperto con croccanti e leggeri fiocchi di mais. La doppia consistenza che contraddistingue le rose del deserto artigianali si sprigiona dall’incontro tra il morbido impasto interno che si scioglie in bocca e la superficie croccante e tostata. Un binomio che rende questo dolce da forno una golosa opzione per allietare merende, colazioni o qualsiasi momento della giornata, in ogni stagione.

Rose del deserto al cioccolato

Variante golosa, l’aromatizzazione con cioccolato fondente. Un incontro che dà vita ad un mix gustoso, dal quale lasciarsi avvolgere fin dal primo assaggio. Un’irresistibile doppia consistenza caratterizza le rose del deserto con cioccolato: da un lato, il morbido impasto interno si scioglie in bocca regalando un piacere morbido e pieno. Dall’altro, la superficie croccante e tostata crea un favoloso contrasto che stuzzica il palato.

Tortelli di marmellata di prugna

Ecco il dolce tipico! Quando un friabile guscio di pasta frolla custodisce una vellutata marmellata di prugne, nascono i tortelli, tradizionale dolce emiliano. L’impasto artigianale, ottenuto da grani 100% italiani e lavorato a mano a mezzaluna, amalgamato con la marmellata di prugne coltivate in Emilia Romagna, rende tavolgenti e deliziosi i tuoi dolci momenti della giornata. L’irresistibile incontro tra frolla e marmellata rende i tortelli perfetti per colazione e merenda, accompagnati a bevande calde come una tazza di thè o latte fumante.

Bauletto

Panettone tutto l’anno? Forse alla forma tradizionale del lievitato natalizio non siamo ancora pronti, ma l’impasto è quello. La doppia lievitazione naturale unita a ingredienti attentamente selezionati, come uova di gallina allevate a terra e burro fresco, rende l’impasto morbido e altamente digeribile. Il bauletto Giacomazzi è avvolto da uno strato di glassa di mandorle e granella di zucchero, che dona una leggera croccantezza contrapposta alla soffice nuvola 100% artigianale. Il bauletto artigianale classico, oltre ad essere adatto tutto l’anno, si abbina perfettamente a qualsiasi momento goloso della giornata. Ideale a colazione o merenda e ottimo come dessert dopo il pasto, accompagnato da gelato o da creme classiche come crema pasticcera o crema chantilly.

Ciambelle della nonna

Le ciambelle della nonna sono biscotti di frolla ottenuti da farina di grani 100% italiani e burro fresco selezionato. Il segreto della loro friabilità è dato dal riposo di oltre 24 ore dell’impasto prima di procedere con la lavorazione artigianale 100% manuale. La consistenza rustica e il gusto tipico del biscotto della nonna rendono le ciambelle perfette per essere inzuppate nelle bevande calde, che doneranno ancor più friabilità e gusto.

Torta amarene e amaretti

La frolla da grani 100% italiani accoglie il sapore dolce dell’amarena e il gusto aromatico dell’amaretto emiliano in una ricetta versatile, 100% artigianale e tramandata da generazioni. Il topping di “tagliatelle” di pasta frolla delizia il palato regalando un’esperienza sensoriale croccante dalle note inconfondibili. Le note dolci e sfiziose di amarene e amaretti, che ricordano i sapori di una volta, rendono la torta un dolce versatile, semplice e delizioso a colazione o merenda ma anche appetitoso per un goloso fine pasto. Tutte le torte sono 100% artigianali e vengono confezionate fresche: per garantire la freschezza e il gusto unico del prodotto, la torta viene spedita il giorno stesso della produzione.

Crostata di albicocca

La base di frolla morbida e delicata, prodotta con grani 100% italiani, la crostata di albicocca Giacomazzi racchiude sotto a dolci strisce di frolla una dolce e avvolgente confettura di albicocca per un equilibrio armonioso di sapori semplici, aromi naturali e consistenza perfetta. Il riposo della frolla è il segreto per una torta perfettamente bilanciata. La crostata di albicocca, 100% artigianale, scioglievole al morso, dal profoumo irresistibile e fluida al coltello per un taglio senza briciole è il dolce semplice e genuino da gustare in qualsiasi momento della giornata. Buona da sola o accompagnata a caffè o thè caldo, con una tazza di latte fumante in inverno o abbinata a un gustoso infuso di thè freddo nei periodi più caldi.

Altre crostate disponibili: alla confettura di ciliegia, alla confettura di prugne, alla crema di nocciole. Per tutte vale lo stesso discorso fatto per la precedente torta: realizzazione e spedizione in giornata.

Torta sbrisolona

Eccolo, un altro campione della pasticceria tradizionale del nord Italia: la leggendaria sbrisolona. Si tratta di un dolce rustico dal sapore ricco a base di mandorle chiare e scure che, per via dell’alta friabilità della frolla, non si taglia a fette ma si spezza con le mani. Il mix di farine da grani 100% italiani e grani macinati a pietra sprigiona dolci note sensoriali, rendendola inconfondibile al gusto. La torta sbrisolona è ottima per colazione o per una golosa merenda insieme ad una tazza di tè. Deliziosa anche come dessert da sola o accompagnata da gelato o da creme classiche come crema pasticcera o crema chantilly.