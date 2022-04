Ferrero, salmonella e ovetti Kinder: come fare in caso di dubbi, la nostra esperienza

di Valentina Dirindin 9 Aprile 2022

La vicenda dei diversi prodotti Kinder ritirati per rischio salmonella continua a tenere banco: dopo il ritiro di alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons anche in Italia (in forma «volontaria e precauzionale», specifica Ferrero) e la chiusura dello stabilimento di Arlon, in Belgio, il panico si è fatto largo nei consumatori.

Panico probabilmente eccessivo, come spesso accade, ma anche comprensibile: tra Gran Bretagna e Irlanda i casi di salmonellosi accertati sono stati oltre sessanta, e in molti casi ovviamente riguardavano bambini sotto i cinque anni.

Ma come si fa nel caso si abbiano degli ovetti Kinder Schoko-Bons o altri prodotti Kinder in casa e non si sappia se appartengono ai lotti contaminati?

I prodotti incriminati

Intanto, ricordiamo ancora una volta quali sono i prodotti coinvolti nel richiamo che, ribadiamo, è in Italia del tutto precauzionale.

A essere stati richiamati dall’azienda sono i Kinder Schoko-Bons (da 46 e 125g), con data di consumo compresa tra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022, provenienti appunto dallo stesso stabilimento in Belgio. In particolare i lotti di produzione interessati sono:

Kinder Schoko-Bons da 46g, lotti: L291, L292, L302, L307, L308, L313, L319, L320, L321, L329, L330, L334, L335, L347, L350, L354.

Kinder Schoko-Bons da 125g, lotti: L288, L291, L293, L301,L302, L306, L307, L310, L312, L313, L316, L319, L320, L321, L326, L327, L328, L329, L334, L337, L338, L341, L347, L348, L349, L351, L352, L356, L005, L006, L028, L029.

Nessun problema – assicura l’azienda di Alba – sulle uova di Pasqua Kinder GranSorpresa vendute sul mercato italiano, in tutti i formati e caratterizzazioni, che sono prodotte in Italia nello stabilimento di Alba.

La procedura e il numero verde

Certo, può essere successo di aver comprato un pacchetto di Kinder Schoko-Bons per l’Epifania, averlo svuotato in un contenitore e aver buttato via il sacchetto originale, e non essere in grado di risalire al lotto originario.

Come fare dunque per avere ulteriori informazioni e procedere a un eventuale rimborso? Ferrero invita nel dubbio a contattare il servizio clienti al numero verde 800909690. Ci abbiamo provato, e dall’altro capo della cornetta abbiamo trovato una grande efficienza.

Abbiamo spiegato all’operatore il nostro problema (“abbiamo degli ovetti senza confezione originale, quindi non possiamo sapere con certezza il lotto di provenienza”) e ci è stato detto, nel dubbio, di evitare di consumarli. Siamo poi stati gentilmente invitati a restituirli, in modo da procedere a un rimborso. L’operatore ci ha spiegato che avrebbe inviato a casa nostra una busta già pre affrancata dove mettere i nostri ovetti avanzati e, una volta spediti, l’azienda avrebbe provveduto a farci avere un buono acquisto pari all’importo del prodotto consegnato. Noi non abbiamo avviato la procedura di reso, ma abbiamo apprezzato la professionalità del servizio.