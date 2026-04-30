Il gelato del supermercato, nel 2026, vive tutto il nostro paradosso

Il gelato nei freezer della GDO, nel 2026, si contraddice. Cosa c'è di nuovo, dal conforto crasso di cioccolatini e merendine su stecco alle vaschette "zero" e funzionali.

Una premessa per inquadrare la stagione del gelato confezionato: il mercato italiano vale 1,5 miliardi di euro, cresce del 21% rispetto al 2021 e nel segmento delle vaschette ha messo a segno un eloquente più 28%, che racconta meglio di qualunque comunicato dove si stiano davvero spostando i denari degli italiani. Lo stecco consumato di corsa fra un caffè e l’altro continua a esistere, certo, ma non è più il centro del discorso.

Il vero protagonista è infatti il barattolo da divano, da pomeriggio di ozio, da serata sul terrazzo a confabulare coi vicini. È nel banco frigo della grande distribuzione che oggi si gioca la partita seria dell’industria, ed è proprio lì che convivono le proposte più ambiziose, qualche follia conclamata e parecchie operazioni dl marketing travestite da ricetta. Insomma, il gelato non si morde più, si scava.

Magnum 2026: nuove linee di stecchi e mini in arrivo

La mossa industriale più ambiziosa dell’anno arriva dal celeberrimo stecco Magnum. In una sola stagione l’azienda ha allestito tre linee parallele, indizio rivelatore dell’urgenza di presidiare ogni nicchia di prezzo e di occasione di consumo. La prima è Crackables, in versione Utopia Double Hazelnut, costruita sotto uno strato croccante che si frantuma col cucchiaio.

La seconda è Signature, posizionata come premium di fascia alta, con i due gusti La~Pistache e La~Pêche dai nomi che ammiccano alla pâtisserie d’oltralpe. A corredo arrivano poi lo stecco Utopia Double Cherry, il “Frac” al cioccolato fondente, quello alla menta e i nuovi mini.

Persino gli stecchi premium non possono più affidarsi al carisma del logo per restare a vista nel freezer del supermercato e devono moltiplicarsi come vangeli sinottici per non sparire dietro il Ferrero Rocher di turno.

Tonitto: i gelati Grisbì, Cubik, Buondì Bauli e Galatine

L’azienda ligure firma il lancio più sistematico dell’anno sotto un’unica regia. All’interno di un programma battezzato, con vena un filo enfatica, “Iconic Italia Gelato Brands”, Tonitto ha messo in fila quattro accordi che traducono in versione gelato altrettanti totem della pasticceria e della confetteria nazionale. Si comincia con i Grisbì del Gruppo Vicenzi: la frolla croccante ripiena di crema vellutata diventa per la prima volta un dolce surgelato, declinata in tre varianti (cioccolato, limone, cocco) che provano a ricreare il contrasto fra il guscio friabile del biscotto e il cuore morbido. Operazione tecnicamente non da poco.

Subito dopo arriva il Cubik Elah, ispirato alla caramella mou che da generazioni si scarta distrattamente alle casse del supermercato mentre si attende il proprio turno. Il gusto caramello viene trasferito dentro la vaschetta nel tentativo di intercettare un pubblico trasversale, dai trentenni nostalgici ai bambini che la conoscono per via dei genitori.

Si chiude con due ampliamenti di collaborazioni avviate negli anni precedenti: il Gelato Buondì Bauli nelle varianti classico e cioccolato, che traduce il dolce da colazione in registro cremoso, e il Gelato Galatine latte e biscotto di Sperlari, estensione naturale della gamma 2025.

Quattro lanci, una sola tesi: prendere le icone della merenda italiana, congelarle e restituirle in formato cucchiaio a chi le mangiava da bambino. Una mossa che si potrebbe definire cinica, se non fosse che funziona benissimo proprio perché è onesta. Nessuno qui fa finta di reinventare la ruota.

I nuovi gelati “cioccolatino”

Se Tonitto pesca nei ricordi della cartoleria-pasticceria di provincia, Ferrero punta dritto al banco dei cioccolatini. Lo scaffale 2026 ospita una nuova versione del Ferrero Rocher Gelato “Experience” al cioccolato bianco e pistacchio e il nuovo Kinder Chocolate Ice Cream Milky Caramel. L’effetto è straniante: prodotti che per decenni hanno presidiato i tavolini del salotto, le sale d’attesa e i centrotavola natalizi adesso colonizzano in pianta stabile il congelatore di casa.

Aggiungeteci il Baci Perugina Stecco Classico, che rilancia un’operazione già sperimentata, e si capisce subito che il segmento “gelato-cioccolatino” è ormai una categoria a sé stante. Strettamente imparentato col fenomeno appena descritto ma con una sua autonomia, c’è il filone delle merende che rinascono come gelato. Oltre al Plasmon su stecco, compare il Kinder Bueno Gelato in formato barattolo.

Gelato Chiquita alla banana: il prodotto virale del 2026

Va segnalato anche un fenomeno laterale ma assai rumoroso: lo sbarco di Chiquita nel banco frozen, grazie a un’intesa con la belga LiQ, specializzata in gelati in co-branding. Il prodotto è doppio: uno stecco modellato a forma di banana, composto al 68% da gelato omonimo, rivestito di cioccolato al latte e finito con scaglie di wafer al burro, e una versione bonbon.

La banana è presente in purea, il resto è ingegneria di consistenze e coloranti naturali ricavati da carota e zucca. Niente di rivoluzionario sul piano della ricetta, innovativo invece sul piano del packaging giallo squillante e della forma inequivocabile, che ha trasformato un prodotto qualsiasi nell’oggetto del desiderio di mezza Europa. I video su TikTok hanno preceduto la distribuzione fisica nei punti vendita e adesso lo cercano persino i boomer con la cover a portafoglio.

LEC di Charles Leclerc, Valsoia, NUII: il gelato che non fa ingrassare (forse)

Diversa la scommessa di LEC, il marchio fondato dal pilota della Ferrari Charles Leclerc insieme a Federico Grom, Guido Martinetti e Nicolas Todt. Il nuovo gusto si chiama Why Nut? (nocciola e cacao) e si aggiunge ai già presenti Pistachi-oh, Vanillove, Peanut Caramel e Chocolate Crunch. La vaschetta dichiara le calorie complessive (398 kcal per il Why Nut?) e lavora sulla riduzione di grassi e zuccheri tramite eritritolo e stevia. È il primo tentativo davvero strutturato, dopo anni di referenze “light” punitive e tristanzuole, di occupare lo spazio del consumo serale senza il corollario del rimorso.

Sulla stessa lunghezza d’onda, ma con strategie differenti, si muovono le Naturelle (gelato a base di albumi), Natura Mama (linea vegetale al pistacchio e al caramello), Valsoia col rilancio della coppa Mango Cocco Zero Zuccheri e del cono vegetale, e infine la nuova generazione di prodotti NUII, che imbocca un’altra strada ancora: storytelling geografico-esotico, con lo stecco Cheesecake al Limone & Yuzu della Corea del Sud, da aggiungere ai già noti Cocco e Mango Indiano, e Mandorle Caramellate Salate e Miele della Nuova Zelanda. Etichette che sembrano voci di un menu fusion più che di un freezer di periferia.

Tre tendenze del gelato confezionato 2026

La vaschetta è il nuovo formato dominante, e questo modifica il prodotto stesso. Si lavora su grammature generose, su gusti che reggano dieci cucchiaiate consecutive, su consistenze che non collassino al primo affondo. Chi compra un barattolo non sta cercando un istante di piacere fugace ma un appuntamento ripetuto. Il co-branding non è più operazione speciale, è metodologia. Ferrero, Tonitto, Algida: senza un’altra storia, meglio se familiare, il gelato confezionato pare incapace di emergere dal coro. Lo spazio del “gelato ipocalorico” si sta espandendo. Dopo anni di nicchie deprimenti, marchi come LEC, le Naturelle e Valsoia stanno costruendo un’offerta credibile, persino desiderabile, per chi vuole concedersi qualcosa senza poi pentirsene davanti allo specchio.

Dopo la corsa al cinque-strati e alla pistacchio dominazione degli scorsi anni, l’estate 2026 al supermercato consegna un verdetto piuttosto netto: il gelato è diventato un rito casalingo da gustare con calma, non più una pausa al volo da liquidare in tre morsi sotto un sole impietoso. L’industria sembra averlo capito con largo anticipo e ha riempito i freezer di conseguenza.