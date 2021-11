I panettoni di Giacomazzi: da Parma, in quattro versioni, per le tavole di tutta Italia

di Dissapore 26 Novembre 2021

In collaborazione con Giacomazzi 1968.

Adesso tutti fanno i panettoni. Questo non vuol dire che tutti li sappiano fare. Il panettone è il re della tavola natalizia, e il principe dei grandi lievitati: difficilissimo – con il lievito naturale che deve sollevare un impasto composto in maggior parte di burro e uova – ma delizioso, con le sue farciture tradizionali o sperimentali. Il panettone perciò diventa banco di prova per panettieri e pasticcieri, ma attira anche gli chef: in molti provano a farlo (o se lo fanno fare) e tutti se ne vantano sui social, mettendo in mostra soprattutto la grandezza degli alveoli.

E poi c’è chi continua a fare il suo onesto lavoro artigianale, fuori dai riflettori, e propone ogni anno panettoni colombe e veneziane lievitati a regola d’arte e conditi con ingredienti di qualità, con un occhio alla tradizione e uno al futuro. Come Giacomazzi, che sta a Parma ma spedisce le sue delizie in tutta Italia, e che abbiamo già visto nella sua varietà di offerta di prodotti tipici. Ecco quattro panettoni per tutti i gusti.

Panettone artigianale classico con canditi

La ricetta della tradizione, dove le uova di galline allevate a terra e il miele da apicoltura italiana si uniscono a un impasto dorato e fragrante. Una preparazione a base di lievito madre che, dopo oltre 24 ore di lievitazione, infonde al panettone artigianale classico un animo soffice e digeribile. Un cuore prezioso punteggiato di scorze di arance Navel di Calabria candite, avvolto da un guscio di glassa di mandorle e mandorle intere, che donano una leggera croccantezza contrapposta a una soffice nuvola. La ricetta è tramandata da due generazioni all’interno della pasticceria. Per valorizzare al massimo il suo impasto profumato e leggero, consigliano di servirla a temperatura ambiente.

Panettone artigianale naturale senza canditi

Non tutti amano i canditi, o l’uvetta. Per gli amanti dei sapori delicati anche a Natale, c’è il panettone artigianale naturale, il dolce tipico natalizio rivisto in chiave light. Resta la lunga lievitazione, la genuinità degli ingredienti come uova e miele, la ricetta originale tradizionale: perciò sotto la croccante copertura di glassa alle mandorle e granella di zucchero, l’assenza di farcitura se possibile esalta ancora di più il gusto dolce, il profumo delicato, la consistenza soffice. D’altra parte quello che non si mette prima si può aggiungere dopo: il panettone senza canditi è perfetto come base per le creme spalmabili artigianali di Giacomazzi, al pistacchio o alla nocciola.

Panettone artigianale al cioccolato

Un altro grande classico, che piace agli adulti e ai bambini: il panettone al cioccolato. Invece dei canditi, sono le gocce di cioccolato fondente che si tuffano nell’impasto soffice e delicato. Qui l’esterno che racchiude il cuore goloso è dato dalla glassa di mandorle che però è ricoperta da una cascata di granella di nocciole. Servito a temperatura ambiente, il panettone di Natale con gocce di cioccolato esprime appieno il suo gusto ricco, sprigionando i profumi dell’impasto dorato e fragrante.

Panettone artigianale all’albicocca

Infine, per i palati più raffinati, un frutto insolito per il Natale. Questo panettone accoglie nell’impasto cubetti di albicocca semi-candita tagliati a mano, simili a deliziose gocce di confettura, che, amalgamandosi in un impasto morbido e profumato, sprigionano note dolcemente fruttate. Lievitazione lunga secondo l’antica ricetta di famiglia, ingredienti naturali e glassa croccante di mandorla con granella di zucchero, fanno il resto. E il Natale è servito.