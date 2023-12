Natale 2023: idee regalo al cioccolato per stupire con buon gusto

Otto idee regalo al cioccolato per Natale 2023: una vetrina di cadeaux ideali per uscire dagli schemi con ricercatezza gastronomica o restare sul classico con la certezza assoluta di non sbagliare.

Regalare del cioccolato a Natale: banalità o occasione per stupire? Dipende ovviamente da cosa si sceglie. Quest’anno abbiamo provato a guardare il cioccolato da un altro punto di vista, anche allontanandoci dalla dimensione prevedibilmente dolce. Ne è uscita una lista forse diversa dal solito, magari inattesa, ma con soggetti decisamente promettenti.

Se volete dunque allontanarvi dal classico duro e puro, glissando su panettoni e pandori tradizionali, ecco una vetrina articolata e composita quanto essenziale di idee regalo al cioccolato per Natale 2023. Per stupire, sicuramente, senza rinunciare al buono.

L’erborinato De’ Magi

Si chiama La Gola e fa parte della collezione dei “Sette vizi capitali” di De Magi. E’ un erborinato che esce dalle abili mani di affinatore di Andrea Magi e l’impressione è quella di un capolavoro che sia in grado di assediare il panettone nel suo ruolo di re incontrastato della tavola natalizia. E’ un blu di solo latte bufalino stagionato per circa 120 giorni, al quale viene poi tolta la crosta ed immerso in una bagna a base di Cherry e sciroppo di amarene. Vengono quindi aggiunte amarene candite, fava tonka grattugiata e nibs di cacao. Chiusura degna di un capolavoro: la copertura con glassatura di cioccolato fondente al 70%.

I lecca lecca di Pasticceria Marisa

Pasticceria Marisa, indirizzo di San Giorgio delle Pertiche nel padovano, è uno dei nomi che di solito non mancano mai nelle classifiche del panettone. Qui abbiamo voluto citarla per la novità del Natale 2023 e cioè dei lecca lecca di meringa ricoperti di cioccolato, disponibili in versione bianco, latte o fondente. La forma è quella dell’albero di Natale, con tanto di stella dorata in cima, mentre le decorazioni vedono, tra gli altri, renne e pinguini. L’impressione è che, pensati per i bimbi, finiscano presto nelle mani degli adulti.

Il pane al cioccolato di Tocio

Se del pane di Tocio, il panificio artigianale di Giulia Busato, vi abbiamo parlato da poco, ci ritorniamo di nuovo per un pezzo della sua collezione di lievitati capace di riscrivere la storia del pane al cioccolato e la tradizione dell’omonima merenda. Si chiama “Cacao Meravigliao” ed è nato dalla collaborazione con Bagai, un’azienda di cioccolato artigianale di Piacenza. Grano duro siciliano Bidì, evolutiva tipo 2, cioccolato fondente monorigine e nocciole. Spiazzante, profumato, aromatico e complessissimo, riesce a trovare identità diverse a seconda degli accostamenti mostrando sempre grande eleganza. Da provare con marmellate, burro e alici, formaggi erborinati e freschi.

La giostra di Solbiati

Più di 100 singoli pezzi di cioccolato, 1,6 kg di peso e 48 ore di lavoro: la Giostra dei cavalli, firmata Solbiati rivaleggia con le più raffinate giostre giocattolo. Se la tentazione di lasciare intatto questo capolavoro di artigianato è forte, facendone un perfetto centrotavola, arrivano poi cioccolato belga fondente, al latte e bianco a far cadere ogni scrupolo. Cavalli, pupazzi di neve, alberelli, omini di pan di zenzero e un tocco finale dato da pennellate rosse che danno vita ai dettagli.

Lo schiaccianoci Paolo Griffa

A poco più di un anno dall’apertura del Caffè Nazionale di Aosta, Paolo Griffa propone per Natale una collezione impeccabile di dolci tradizionali. Tra tutti, abbiamo scelto lo schiaccianoci di cioccolato, un goloso guscio di cioccolato fondente Sur del Lago 72% all’interno del quale è racchiuso un assortimento di colorati dragées di nocciole IGP, scorze d’arancia candita e specialty coffee dal Brasile. Versione in cioccolato della storica statuina di origine tedesca (in Germania era associato a tradizione e prosperità, anche se nacque come di simbolo di protesta contro le tasse che venivano imposte alla popolazione), vi consigliamo il formato gigante, quello da 1,25 kg. Perfetto anche come soprammobile, peraltro.

La bag di viennesi Babbi

I viennesi sono uno dei prodotti iconici dell’azienda romagnola. Per Natale, mai come in questo caso il termine collezione risulta appropriato: nato dalla collaborazione con il marchio Pollini, ecco il Secchiello Babbi Pollini: una bag realizzata in vitello bottalato e impreziosita dalla classica stampa Pollini Heritage gold su pvc trasparente all’interno della quale è contenuto un sacchetto con 12 Viennesi. Tracolla a catena, dettagli in lucente galvanica oro, limited edition. Per intenditori o fashion addicted.

L’acquavite Domori

Per una volta, di Domori non consigliamo il cioccolato bensì una bevanda alcolica. In questo caso si tratta di un’acquavite ottenuta per infusione di cacao Criollo in alcol e brandy, invecchiata almeno cinque anni, con successiva diluizione. Da provare assolutamente con le fave di cacao.

Il panettone al cioccolato di Fabrizio Galla

Al pluripremiato pasticcere piemontese (quest’anno entrato in top ten della classifica dei panettoni di Dissapore, con un tradizionale glassato) il compito di chiudere questa carrellata con il re dei lievitati. Rientriamo nella dimensione dei dolci classici ma fino ad un certo punto perché quello proposto per il Natale 2023 è un panettone Extrafondente. Cioccolato Santo Domingo fondente al 70% e vaniglia Tahiti per un lievitato che sprigiona forti note di cacao con sentori di frutta tropicale, capaci di allungarsi su toni agrumati, che lasciano la bocca pronta al morso successivo.