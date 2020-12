Pasta: chi produce per le marche dei supermercati e dei discount

L’argomento l’abbiamo sfiorato parlando della pasta con il 100% di grano italiano: entriamo però adesso nel merito specifico delle marche private label, mettendo bene a fuoco chi produce la pasta a marchio per le principali catene di supermercati italiane.

Il mondo dei marchi privati, prodotti da aziende terze per le società di grande distribuzione, è vasto e interessante e si presenta grossomodo bipartito: se per le linee base della GDO spesso la realizzazione è delegata a un pugno di grossi nomi del settore produttivo, che spesso si fanno carico delle esigenze di più committenti con prodotti spesso identici tra loro se non addirittura a quelli commercializzati a proprio nome, nei segmenti di alta qualità non è raro imbattersi in spaghettoni, paccheri e tortellini realizzati da produttori ben noti agli amanti dell’artigianato di livello.

Per ogni catena di supermercati e discount analizzata, prenderemo quindi in considerazione la linea “base”, le linee “top” ed eventuali linee “bio”, considerandone tutte le declinazioni (pasta fresca e secca, di semola e all’uovo, ripiena e non – et cetera) svelando chi produce i formati di pasta in questione.

Carrefour

Linea base

La pasta secca di semola di Carrefour è prodotta da Ghigi. La pasta secca all’uovo è invece di Colussi (che no, non fa solo biscotti). La pasta fresca, sia di semola che all’uovo, la produce un nome che siete abituati a vedere nel banco frigo e troverete spesso in questa lista: Maffei. La pasta fresca ripiena è prodotta dal Raviolificio Lo Scoiattolo di Lonate Ceppino (VA). Gli gnocchi di patate sono invece di “Buona compagnia gourmet”: mai sentito? Forse conoscerete invece il marchio Patamore, con cui l’azienda è presente sul mercato.

Linea Carrefour Selection

Si tratta di una linea intermedia di prodotti, di qualità superiore alla base (almeno nelle intenzioni) ma priva di connotazioni territoriali come la più conosciuta gamma Terre d’Italia. La pasta secca di semola appartenente a questa categoria è prodotta da pastificio Labor, azienda del Salernitano che opera principalmente come contoterzista.

Linea Terre d’Italia

La linea top d’ispirazione regionale made in Carrefour è prodotta da aziende diverse, che variano in base al formato: le paste secche di semola con denominazione “di Gragnano IGP” sono prodotte dal pastificio Liguori, quelle a denominazione “di Napoli” da Arte e Pasta di Boscoreale (NA), fregola e malloreddus sono realizzati dal pastificio sardo Brundu, i formati a denominazione “di Puglia” provengono invece dal pastificio Casa Milo. Sul fronte delle paste secche all’uovo, i garganelli emiliani sono prodotti da Andalini (Cento, FE), la pasta secca all’uovo di tradizione marchigiana da La Campofilone, i tajarin piemontesi da Allemandi (Carrù, CN).

Esselunga

Linea base

La pasta secca di semola del marchio base Esselunga è prodotta, a seconda dei formati, da La Molisana o Rummo.

Linea Esselunga Bio

Pasta secca di semola, prodotta da Granoro.

Esselunga Top

La linea deluxe di Esselunga consta di pasta fresca di semola e all’uovo: prodotta e confezionata, unico caso nella GDO italiana, entro stabilimenti propri. Proprio così: la pasta a marchio Esselunga Top è prodotta da… Esselunga!

Linea “L. De Rosa”

Se vi è capitato di provare i formati di questa pasta secca di semola confezionata nel suo elegante sacchetto color carta da zucchero, non li avrete dimenticati: non si tratta di un prodotto a marchio in senso stretto, nel senso che sulla confezione non figura il logo Esselunga, ma questa linea super-deluxe, se così si può dire, è prodotta in esclusiva per la catena da un signor pastificio artigianale; il Pastificio Gentile di Gragnano.

Coop

Linea base

La pasta di semola “base” a marchio Coop è prodotta dal Pastificio Zara. Nella stessa linea, la pasta secca all’uovo è realizzata invece da Andalini – ad eccezione delle pastine, prodotte da Ghigi. La pasta fresca di semola è del pugliese Casa Milo, gli gnocchi di patate Maffei. Prodotta dal Raviolificio Lo Scoiattolo, in ultimo, la pasta fresca ripiena.

Viviverde

La linea biologica Coop è prodotta in Calabria da Iris Bio.

Fior Fiore

I produttori della linea di lusso Coop variano in base ai formati: quelli denominati “di Gragnano IGP” sono realizzati dal Pastificio Liguori, la pasta secca all’uovo tipo Campofilone da Marcozzi. La pasta fresca ripiena Fior Fiore, infine, è di Gastronomia Piccinini che la produce in provincia di Reggio Emilia.

Conad

Linea base:

La pasta secca di semola a marchio Conad è tutta di La Molisana. La pasta secca all’uovo non ripiena è prodotta dall’azienda Le Mantovanelle a Castel d’Ario (MN), la secca all’uovo ripiena è di Pagani Industrie Alimentari (Vimercate, MB). La Pasta fresca all’uovo non ripiena e la pasta fresca di semola sono prodotte da Casa Milo, mentre la pasta fresca ripiena è realizzata da Grandi Pastai Italiani a Correggio (Reggio Emilia). Gli gnocchi di patate, infine, sono prodotti da Buona Compagnia Gourmet S.p.A.

Linea “Verso Natura Bio”

Per quanto riguarda la linea bio, Conad si è affidata a Ghigi per le paste in semola di grano duro e quelle in kamut, al pastificio Luzi di San Lorenzo in Campo (PU), specializzato in superfoods e alimenti funzionali, per i formati a base di farro integrale.

Sapori e dintorni

Anche Conad si affida, per la linea top, a una lunga trafila di produttori diversi: sui prodotti secchi di pura semola, i formati indicati come “Gragnano IGP” sono di Garofalo, i malloreddus di Tanda e Spada, i pici della Val D’Orcia di Pasta Panarese, i formati pugliesi (orecchiette, cavatelli e simili) di Casa Milo. La pasta secca all’uovo marchigiana è, di nuovo, di La Campofilone; i ravioli freschi all’uovo del produttore del vicentino Bertagni 1882. Sulle preparazioni di pasta fresca d’ispirazione regionale, pressoché ogni prodotto proviene da un’azienda diversa: i Maccheroni alla chitarra abruzzesi sono del Pastificio Regal di Teramo, i Maritati pugliesi ed i troccoli del La Soave di Brindisi, i tortellini di Modena di La Pasta di Celestino (Vignola, MO), ravioli maremmani e pici senesi del Pastificio Toscanità di Monteriggioni (SI).

Pam

Linea base

Il gruppo Pam-Panorama ha delegato la produzione della propria pasta secca di semola al gruppo De Matteis SpA, che molti di voi conosceranno, se non direttamente, tramite i marchi Pasta Armando e Baronia. Fa capo al gruppo anche la linea “Grano 100% Italiano”. La pasta fresca di semola è prodotta da Maffei. La pasta fresca all’uovo è di pertinenza dei gruppi pastai industriali Voltan/Giordani e Antica Pasteria. Pasta secca all’uovo di Le Mantovanelle.

Linea “Fresche Bontà”

La linea di ultra-freschi Pam si affida a Gastronomia Piccinini per la produzione della pasta fresca non ripiena, sia all’uovo che di semola. Per le proposte di pasta ripiena, queste sono ripartite tra di nuovo Gastronomia Piccinini, Le Delizie in Tavola di Sesto Fiorentino (FI), il Pastificio Plin di Villanova d’Albenga (SV) e il Pastificio Novella di Sori (GE).

I Tesori Pam Panorama:

Nella linea speciale, la pasta secca di semola fa capo, come per la linea base, al gruppo De Matteis: facendo due più due, se ne ha che la linea base dovrebbe equivalere alla pasta a marchio Baronia, mentre la top dovrebbe essere, in un’altra veste, la Armando con grano di filiera 100% italiano. Le paste fresche ripiene sono prodotte da Reggiana Gourmet, le fresche all’uovo non ripiene dall’azienda Sapori di casa di Sequals (PN).

Selex

Linea base

La pasta secca di semola a marchio Selex è realizzata da Colussi, la pasta secca all’uovo da Granarolo. È del Pastificio Avesani di Bussolengo (VR) la pasta fresca ripiena.

Linea bio Natura chiama

Le varianti biologiche della gamma di pasta secca sono prodotte integralmente da Rummo.

Sapere di Sapori

Per la linea deluxe, i prodotti secchi di grano duro marchiati come “Gragnano IGP” sono prodotti da Afeltra (con tanto di logo comprensibilmente in bella vista sulla confezione), gli altri privi di indicazioni territoriali da Delverde. Selex stupisce, con questa gamma, anche sui tortellini e altre paste fresche ripiene, realizzate dal premiatissimo pastificio Soverini. La pasta fresca non ripiena, sia all’uovo che non, è ancora una volta di Maffei. Gli gnocchi di patate sono realizzati dallo gnocchificio Master di Vedelago, titolare tra gli altri del marchio Mamma Emma.

Lidl

Linea base

La pasta secca di semola a marchio Combino è prodotta dal pastificio sardo Fratelli Cellino, ad eccezione di alcuni formati prodotti dal pastificio Antonio Pallante (titolare, a Capodrise in provincia di Caserta, dei marchi “Pasta Reggia” ed altri). La pasta secca all’uovo, sempre commercializzata sotto il marchio Combino, è prodotta dal Pastificio Barbieri di Correggio (RE) o da Pasta Zara in base ai formati. La pasta fresca di semola venduta sotto il marchio “Nonna Mia” è ancora una volta dell’onnipresente Casa Milo, la pasta fresca all’uovo del pastificio Armando De Angelis. Sempre di De Angelis, o a seconda dei formati dal Pastificio Davena di Brusaporto (BG), la pasta ripiena all’uovo. Sono invece prodotti dal gruppo Grandi Pastai Italiani gli gnocchi di patate.

Linea bio

La linea di pasta secca bio, sempre sotto marchio Combino, è prodotta dal pastificio Zara di Riese Pio IX (TV).

Linea 100% grano italiano

La linea Lidl Combino “100% grano italiano” risulta prodotta dal pastificio di area potentina De Sortis.

Linea Italiamo

Per la propria linea “regionale” Lidl si è affidata, per i formati secchi di semola di grano duro contrassegnati come “di Gragnano IGP” a Pastificio Liguori, che su questo segmento detiene il predominio assoluto per numero di catene GDO fornite. Sulle varianti semi-secche, la produzione è delegata al pastificio Dibenedetto; e Casa Milo per i formati più tipicamente pugliesi. La pasta fresca ripiena è del raviolificio Lo Scoiattolo, ad eccezione dei tortellini, prodotti dal pastificio Davena di Brusaporto (BG).

Linea Deluxe

Non manca la pasta anche nella linea top Lidl, anche se presente solo nella declinazione Pasta fresca ripiena, con tutti i formati prodotti da Armando De Angelis ad eccezione degli gnocchi di patate (di Bertoncello Gnocchi, Romano d’Ezzelino VI).

Eurospin

Linea base

La pasta secca di semola di grano duro a marchio Tre Mulini è prodotta dal Pastificio Ferrara (Polvica di Nola, NA). La pasta secca all’uovo risulta tutta prodotta dal Pastificio Fazion di Casaleone (VR) – eccetto le pastine, prodotte invece da Colussi, e la secca all’uovo ripiena che è di Pastificio Avesani. La pasta fresca di semola risulta proveniente dall’area industriale di Melfi (PZ), ove opera il pastificio Carbone, mentre la pasta fresca all’uovo non ripiena è prodotta dalle aziende Italfood (Ala, TN) o Arte Pastaia (San Martino Buon Albergo, VR). Gli gnocchi di patate sono di Il Pastaio srl. di Rodengo Saiano (BS), la pasta fresca all’uovo ripiena di Bella Emilia (Medolla, MO), di Bertagni 1882 (Arcugnano, VI), o del gruppo Voltan/Giordani (provincia di Venezia) in base ai formati.

Linea risparmio

È presente tra i già economici scaffali dell’Eurospin una linea di pasta secca di semola “ultra-conveniente”, proposta in pacchi formato famiglia non marchiati: questa è prodotta in Sardegna da Pastificio Cellino.

Linea “Le nostre Stelle”

La pasta secca di semola della linea “top di gamma” Eurospin è contrassegnata con provenienza Gragnano IGP, e prodotta da Garofalo. Sotto lo stesso marchio, le paste all’uovo ripiene sono invece di competenza di Bertagni 1882.