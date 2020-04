Sul significato di pasta 100% italiana tante parole sono state scritte e non discuteremo, oggi, di quanto sia giusto o sbagliato pretendere di avere nel carrello produttori e marchi che utilizzino grano unicamente proveniente dalla Penisola, né tantomeno ci addentreremo sulla questione nutrizionale.

La questione spesa italiana è in auge come mai prima, giustamente, ora che il Paese è in grave difficoltà economica per via dell’emergenza sanitaria: dopo avervi fornito una guida su cosa significhi comprare italiano e come lo si possa fare nel modo migliore, passeremo a elaborare, prodotto per prodotto, una serie di elenchi di produttori 100% italiani; ossia che producono a partire da materia prima italiana, in stabilimenti italiani, ed hanno sede legale in Italia.

Ricordiamo che sulla pasta l’ordinamento italiano impone la necessità di indicare la provenienza delle semole in etichetta. Almeno finché la UE non annullerà tale l’obbligo con una legge apposita, molto discussa, che sarebbe dovuta entrare in vigore il primo Aprile scorso ma che causa Coronavirus è stata rimandata (fortunatamente) al Gennaio 2022.

Per evitarvi di andare a spulciare le scritte in piccolo di ogni singola confezione di spaghetti e tortiglioni presente sugli scaffali del supermercato o dell’alimentari, però, abbiamo pensato di creare un elenco esaustivo che raccoglie, per quanto possibile, tutti i marchi di pasta 100% italiani (ancora: per materie prime, sede legale, sede di produzione) reperibili sul mercato. Se qualche marchio dovesse mancare (è spesso non facile reperire informazioni esaustive su produttori molto piccoli o di nuova costituzione), vi preghiamo di informarci: provvederemo ad inserirvi nell’elenco.

Sotto tutti i marchi è stata inserita una notazione che chiarisce se tutta la produzione, o solo alcune delle linee prodotte o commercializzate dal marchio, siano certificate da materia prima italiana. Ove necessario, le note aggiungono invece dettagli sui grani usati, qualora avessero caratteristiche particolari (specifiche cultivar o aree di provenienza, coltivazione in proprio).

Abbiamo anche deciso di inserire i prodotti private label facenti capo a società GDO che hanno origine in Paesi esteri, in quanto realizzati (nonostante appunto il marchio sia quello delle catene di distribuzione organizzata) da aziende italiane.

Si prega infine di notare che questo elenco associa indistintamente produttori di stampo ultra-artigianale e grandi industrie, senza voler implicare nessun distinguo qualitativo che non sia quello della provenienza delle materie prime e delle sedi operative di produzione: in altre parole, troverete giustapposte senza soluzione di continuità marche da discount e artigiani da 15 euro al kilo… Però, tutti al 100% italiani.

Eccovi di seguito l’elenco dei marchi di pasta 100% italiani, esposti in ordine alfabetico:

Afeltra

Linee 100% italiane: solo “linea 100% grano italiano”)

Agnesi

Linee 100% italiane: tutte

Alce Nero

Linee 100% italiane: tutte

AmoreTerra

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con varietà Senatore Cappelli o farro dicocco integrale molito a pietra

Antonio Amato

Linee 100% italiane: tutte

Araj

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con solo grano duro sardo

Barbagallo Di Mauro

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con semole da grani siciliani

Baronìa

Linee 100% italiane: tutte

Benedetto Cavalieri

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta principalmente con grani pugliesi e lucani

Az. Agr. Caccese

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta solo con semole coltivate in proprio nel territorio di Ariano Irpino (AV)

Carbone

Linee 100% italiane: tutte

Carla Latini

Linee 100% italiane: tutte

Casa Prencipe

Linee 100% italiane: tutte

Cavalier Giuseppe Cocco

Linee 100% italiane: solo linee “Sfoglia Pietra Bio” e “Sfoglia di Farro bio”

Conad

Linee 100% italiane: solo linea “Verso Natura bio”

Coop

Linee 100% italiane: solo linee “ViviVerde”, eccetto i formati a base kamut, e “Fior Fiore Coop”, eccetto le paste all’uovo

Despar

Linee 100% italiane: solo linea “Despar Premium”

Di Canossa

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con semole di grani duri coltivati in proprio

Di Martino

Linee 100% italiane: tutte

Ecor

Linee 100% italiane: solo linee “pasta di semola”, “pasta di semola integrale”, “pasta di farro semiintegrale”

Esselunga

Linee 100% italiane: solo linea “Esselunga Bio”

Eurospin

Linee 100% italiane: solo linea “Amo essere biologico”

Fabbri

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con semole e semolati di grani prevalentemente toscani, spesso da varietà antiche quali Senatore Cappelli, farro dicocco e Timilia

Faella

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con semole da grani pugliesi

Felicetti

Linee 100% italiane: solo linee “Monograno”, eccetto kamut, e biologica

Az. Agr. Bio Floriddia

Linee 100% italiane: tutte

Note:Prodotta esclusivamente da grani antichi coltivati in proprio

Fratelli Minaglia

Linee 100% italiane: tutte

Gentile

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con grani duri coltivati nel Sud Italia

Gerardo di Nola

Linee 100% italiane: tutte

Ghigi

Linee 100% italiane: tutte

Girolomoni

Linee 100% italiane: tutte

Grano Armando

Linee 100% italiane: tutte

Granoro

Linee 100% italiane:solo linee “Dedicato” e biologica

Note: La linea “Dedicato” è prodotta con grano da filiera 100% pugliese

Graziano

Linee 100% italiane: tutte

Az. Agr. Guerrieri

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani di varie cultivar, incluso Senatore Cappelli e farro dicocco, coltivati in proprio.

Iper

Linee 100% italiane: solo linea “VOI – Valore Origine Italiana”

Note: prodotta cono solo grano duro siciliano.

Iris

Linee 100% italiane: tutte

Lagano

Linee 100% italiane: tutte

La Molisana

Linee 100% italiane: tutte

Laporta

Linee 100% italiane: tutte

La Pasta di Camerino

Linee 100% italiane: tutte

La Terra e il Cielo

Linee 100% italiane: tutte eccetto linea kamut.

La Tosca

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta solo con grano duro toscano

Leopardi di Norcia

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta solo da grani duri coltivati e moliti a pietra in Umbria, incluse varietà antiche

Libera Terra

Linee 100% italiane: solo linee bio, integrale e il formato “Paccheri Artigianali”.

Liguori

Linee 100% italiane: tutte

Mancini

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta solo con cereali coltivati in proprio

Marella

Linee 100% italiane: tutte

Martelli

Linee 100% italiane: tutte

Masciarelli

Linee 100% italiane: tutte

Misura

Linee 100% italiane: solo linea integrale “Fibrextra”.

Nicola Russo

Linee 100% italiane: tutte

Palandri

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con grano 100% da filiera toscana

Pasta Toscana

Linee 100% italiane: tutte

Pastificio Dei Campi

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con solo grano pugliese da varietà antiche

Poiatti

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani duri siciliani

Probios

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani antichi siciliani biologici.

Riscossa

Linee 100% italiane: solo linea “Riscossa Bio Integrale da grano 100% italiano”

Rummo

Linee 100% italiane: solo linea “Biologica integrale da grano 100% italiano”

Rustichella d’Abruzzo

Linee 100% italiane: solo linea “PrimoGrano”

Note: prodotta con grano 100% abruzzese

Santacandida

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con grano “khorasan” (kamut) 100% italiano

Setaro

Linee 100% italiane: tutte

Sgambaro

Linee 100% italiane: tutte

Az. Agr. Spigabruna bio

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con solo grano duro Senatore Cappelli coltivato in proprio

Solo Sardo

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con solo grano duro sardo

Terra di Luce

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta con grano duro delle Colline Pisane

Consorzio Terre di Biccari

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta in provincia di Foggia solo con grani antichi coltivati in proprio

Tuodì

Linee 100% italiane: Solo linea “Pasta Riccio”

Unes

Linee 100% italiane: Solo linea “Viaggiator Goloso”

Valle Del Grano

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani duri siciliani

Vallolmo

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani duri siciliani

Verrigni

Linee 100% italiane: tutte

Vicidomini

Linee 100% italiane: tutte

Voiello

Linee 100% italiane: tutte