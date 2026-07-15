Quanto fanno ingrassare i gelati più popolari dell’estate? Ecco la classifica

Sia chiaro, se esistesse una guerra tra gelato artigianale e gelato confezionato non ci sarebbe bisogno di dirvi da che parte stiamo, noi che i gelati artigianali migliori d’Italia li abbiamo assaggiati tutti e messi in classifica.

Però lo sappiamo che alla fine tutti noi, soprattutto noi nati negli anni Ottanta e cresciuti con il mito degli snack che arrivavano dall’America, cediamo ai gelati della GDO, vuoi per gola vuoi per necessità, visto che le spiagge quello offrono, e il gelatino sulla spiaggia, di tanto in tanto, ci sta di brutto.

Dunque, capiamoci: qui non si sta parlando di cosa è meglio mangiare, o di lunghezze e qualità delle liste degli ingredienti. Qui abbiamo deciso di mettere in classifica le calorie che ciascuno dei gelati confezionati accumula, che sono comunque più o meno il doppio di quelle che porteremmo a casa con un gelato artigianale.

Ma appunto, qui di guilty pleasure stiamo parlando, e noi, molto semplicemente, vi diciamo a quante calorie corrisponde quel piacere peccaminoso da spiaggia.

18. Nuii Cioccolato al latte e Caffè dell’Etiopia

Lo stecco gelato che ha lentamente intaccato lo strapotere del Magnum quest’estate presenta due novità, sempre calcando la mano sulla provenienza geografica degli ingredienti, grande intuizione di marketing portata a un nuovo livello dai gelati Nuii. La prima è il Nuii Cioccolato al latte e Caffè dell’Etiopia estratto a freddo, che ha all’attivo 344 kcal ogni 100 grammi, 20 grammi di grassi, 35 grammi di carboidrati, di cui zuccheri 26 grammi.

17. Cono Baci



La variante del cono al gusto dei popolarissimi baci Perugina è fatta di gelato al gianduia e alla nocciola, con all’interno una salsa di nocciola e cacao. Il tutto per un totale di 336 kcal ogni 100 grammi, 20 grammi di grassi, 35 grammi di carboidrati, di cui zuccheri 25 grammi.

16. Magnum alle mandorle



Se il Magnum classico lo troviamo un po’ più giù nella classifica dei gelati confezionati più calorici dell’estate, guardando a quello alle mandorle si sale di calorie: 333 kcal ogni 100 grammi, 20 grammi di grassi, 31 grammi di carboidrati, di cui zuccheri 28 grammi.

15. Cornetto Algida

Uno dei classicissimi nel mondo gelati confezionati è certamente il Cornetto basic firmato Algida: panna cacao, granella di nocciole e meringhe in una cialda in cui l’obiettivo è sempre arrivare alla punta di cioccolato. Il totale di questo gioco è 321 kcal per 100 grammi di gelato, 19 grammi di grassi, 34 grammi di carboidrati, di cui zuccheri 22 grammi.

14. Nuii Cheesecake al limone e Yuzu della Corea del Sud



L’altra novità 2026 dello stecco Nuii è il gusto Cheesecake al limone e Yuzu della Corea del Sud, che ha 316 kcal ogni 100 grammi, 17 grammi di grassi, 35 grammi di carboidrati, di cui zuccheri 28 grammi.

13. Maxibon Classic

Il biscotto alla stracciatella con doppia copertura, al cacao e granella di nocciole da un lato e al biscotto dall’altro, ci ha stordito solo a descriverlo. Di certo è un gelato importante, che pesa poco meno di 100 grammi a porzione. Quanto alle calorie, ne ha 313 ogni 100 grammi), 16 grammi di grassi, 38 di carboidrati (di cui 26 grammi di zuccheri).

12. KitKat Cono

Il cono al KitKat unisce per molti due grandi passioni proibite dell’infanzia, il gelato e lo snack al cioccolato. Da un punto di vista calorico si può pensare peggio: invece ogni 100 grammi si accumulano 313 Kcal, 14 grammi di grassi, 42 di carboidrati (di cui 28 grammi di zuccheri).

11. Cinque Stelle panna e caffè

Pensavamo peggio il Cinque Stelle, che è nell’immaginario una sorta di upgrade (anche calorico) del classico cornetto. Una delle novità dell’estate 2026 è quello panna e caffè, con 312 kcal, 16 grammi di grassi, 37 grammi di carboidrati di cui 27 grammi di zuccheri per ogni 100 grammi di gelato.

10. Magnum Classico



Lo stecco gelato più popolare del panorama dei gelati confezionati indica in etichetta i seguenti valori nutrizionali: per 100 grammi di gelato si accumulano 305 kcal, 18 grammi di grassi, 30 grammi di carboidrati di cui 27 grammi di zuccheri.

9. Extreme alla panna



Leggermente meno calorico del suo corrispondente firmato Algida, l’Extreme alla panna ha 301 kcal ogni 100 grammi, 16 grammi di grassi, 34 grammi di carboidrati di cui 26 grammi di zuccheri.

8. Oreo Mini Sandiwich



Se la cava piuttosto bene, tutto sommato, il biscotto gelato al gusto Oreo: ogni 100 grammi, accumula 298 kcal, 12 grammi di grassi, 42 grammi di carboidrati di cui 25 grammi di zuccheri.

7. Maxibon Limited Edition Stranger Things



Quest’anno il biscotto gelato più popolare di ogni estate è affiancato da una limited edition dedicata alla serie Netflix Stranger Things. La variante, sostanzialmente, sta nella variegatura ai mirtilli rossi nella farcitura al gusto panna, e nei pezzetti di biscotti rossi. Nella confezione da GDO, il biscotto di per sé è più piccolo di quello classico (61 grammi), e in generale anche un po’ meno calorico: per 100 grammi di gelato ci sono 296 kcal, 14 grammi di grassi, 38 di carboidrati (di cui 26 grammi di zuccheri).

6. Stecco Plasmon

Il gelato che fa più che far tornare bambini, e fa tornare ai tempi dello svezzamento, ha 293 kcal, 44 grammi di carboidrati di cui 22 di zuccheri e 11 grammi di grassi per 100 grammi di prodotto.

5. Cucciolone

Si piazza tutto sommato bene, da un punto di vista calorico, il Cucciolone, che quest’anno ha sul biscotto i fumetti firmati da Sio. Ogni 100 grammi di gelato, si accumulano 292 kcal, 7,7 grammi di grassi, 49 grammi di carboidrati di cui 21 di zuccheri.

4. Coppa del Nonno



Un altro grande classico estivo, la coppa al caffè di Froneri è anche uno dei gelati estivi confezionati meno calorici in circolazione: 232 kcal ogni 100 grammi di gelato, 13 grammi di grassi, 24 di carboidrati (di cui 20 grammi di zuccheri).

3. Smarties Pop Up

Gulity pleasure colorato e tutto sommato non troppo calorico: il gelato al gusto Smarties riporta in etichetta un totale di 211 kcal per 100 grammi, 7,7 grammi di grassi, 30 grammi di carboidrati (di cui 22 grammi di zuccheri).

2. Fragolito

Lo stecco al gusto fragola vale 128 calorie ogni 100 grammi di gelato, 3,6 grammi di grassi e 22 di carboidrati (di cui 20 di zuccheri).

1. Pirulo Tropical

Più divertente di un semplice ghiacciolo, con in più l’idea di togliere dall’imbarazzo della scelta dei gusti. E da un punto di vista calorico il Pirulo batte tutti: 66 kcal per 100 grammi di prodotto, meno di 0.5 grammi di grassi, 16 grammi di carboidrati di cui 13 grammi di zuccheri.