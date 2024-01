Il dolce casalingo più semplice e veloce della storia, la mug cake, diventa un preparato (Torta Subito, by Eridania). Ecco la prova d'assaggio, e il confronto con la stessa miscela ma fatta in casa.

Una novità Eridania è il preparato Torta Subito, che ho trovato l’altro giorno da Coop dopo mesi e mesi di ricerca. Si tratta di un mix in barattolo cui aggiungere acqua e da cuocere in microonde per ottenere una mug cake, la celebre torta-in-tazza che tanto ha spopolato sul web negli ultimi anni. Prima di dedicarmi al prodotto, soffermiamoci sul perché le mug cake abbiano avuto così tanto successo. Le ragioni sono tante: innanzitutto si parla di monoporzioni (da fare nelle mug più capienti o nella tazza del cappuccino, c’è persino chi usa la demitasse), l’impasto si realizza in pochi istanti nel contenitore stesso, si può fare in qualsiasi momento della giornata senza imbrattare la cucina, la cottura al microonde restituisce un dolce bello fumante e instagrammabile in 2-3 minuti. Soprattutto, la mug cake è il dolce casalingo più facile e umile, in assoluto: adatto a tutti, a prova di inetti, non servono fruste o fini tecniche di pasticceria, senza pretese perché si tratta di un escamotage per i momenti bui della vita. Quindi la domanda è: che senso ha usare un preparato?

Lasciamo stare ciò che si potrebbe dire sulla qualità di una mug cake, che non è attinente. Come ho già provveduto a fare per altri preparati per dolci, anche in questo caso proverò queste Torta Subito e le replicherò home made per poi fare un confronto. Sapore, lista ingredienti, tempistiche, prezzo: il risultato non lascerà molti dubbi. Perché la verità è che, qui, siamo davanti alla stessa follia delle aziende che propongono nei supermercati le uova già sode e sgusciate e altri cibi pronti.

Torta Subito di Eridania: prova d’assaggio

Prezzo: circa 3 euro a confezione. Tre preparati di gusti diversi, con un impasto base senza glutine. Le varianti sono “cioccolato con gocce di cioccolato fondente”, “carota con gemme all’arancia”, “banana e cocco con gocce di cioccolato bianco”. Sulla confezione sono indicate le indicazioni per il procedimento, che consiste solamente nell’aggiungere 50 g di acqua in ogni porzione, mescolare e cuocere in microonde.

Oggettivamente, quindi, tra procedimento e cottura ci si impiega 2 minuti e 10 secondi, più altri 10 secondi iniziali per mescolare la miscela in polvere. Prenderò in esame solamente i gusti cioccolato e banana, poi spiego le ragioni della selezione.

Lista ingredienti

Torta Subito al cioccolato: farina di riso 28,5%, zucchero, cacao in polvere 22/24, cioccolato fondente 11,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, cacao in polvere, emulsionante, lecitina di girasole, aromi), panna in polvere (contiene latte), uovo in polvere, agenti lievitanti: pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio; amido di riso, addensante: gomma xanthan.

Torta Subito alla banana: farina di riso 27,8%, zucchero, cocco rapè 13,3%, cioccolato bianco 11,5% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia; aromi), panna in polvere (contiene latte), uovo in polvere, tuorlo in polvere, agenti lievitanti: pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio; aroma alla banana 0,7%, amido di riso, gomma xanthan.

Aspetto e sapore

L’aspetto delle tortine una volta cotte è ben lontano dall’immagine posta sulla confezione, ma è irrilevante perché ogni prodotto confezionato rappresenta sempre un’illusione infranta rispetto a come “lo dipingono”. L’odore della miscela ancora in polvere non è piacevole, soprattutto nel caso del gusto banana: è piuttosto chimico.

L’odore, da cotte, non cambia anche se nel caso della Torta Subito al cioccolato risulta un po’ più invitante. Non si può dire sia invitante l’aspetto, come dicevo poc’anzi, ma da calde entrambe le tortine sono abbastanza soffici e spugnose. Una volta fredde, rimangono della stessa consistenza.

Sapore. Allora. Apprezzo sia un impasto senza glutine, ma la farina di riso lascia a prescindere una sensazione farinosa e un sapore comunque piuttosto invadente. Questo fattore incide sull’assaggio finale: la Torta Subito alla banana risulta davvero chimica e non si percepiscono assolutamente né il cocco né tantomeno il cioccolato bianco. La versione al cioccolato è come ci si aspetta più godereccia, ma ha esattamente il sapore dei preparati per torta, non certo di una semplice torta al cioccolato. In quest’ultima, poi, le gocce di cioccolato si perdono.

Confronto con una mug cake senza glutine fatta in casa

Il mio scopo non è fare un’ottima mug cake ma replicare in casa la stessa tipologia di mug cake proposta da Eridania. Ecco perché ho testato una ricetta senza glutine con farina di riso. Per rendere ancora più semplici le cose ai pigri, non ho messo uova né panna (entrambi presenti nelle miscele confezionate). Ho usato 5 ingredienti basilari più gli aromi: farina di riso, zucchero semolato, olio di semi, latte senza lattosio, lievito in polvere per dolci.

In una variante ho aggiunto cacao in polvere e poco cioccolato fondente in tavoletta, nell’altra ho aggiunto banana schiacciata nell’impasto insieme a del cocco rapè e poco cioccolato bianco in tavoletta. Insomma, il minimo sindacale e tutte cose che si hanno già in casa – più o meno. Le tempistiche? I 2 minuti nel microonde più 3 minuti per pesare gli ingredienti e mescolarli tutti insieme: 5 minuti a mug.

Aspetto e sapore

Ho usato tazze da cappuccino trasparenti perché erano le uniche accoppiate come aspetto, e diciamo che usare la nostra mug più carina e colorata renderebbe l’aspetto delle torte cotte più invitante. La consistenza delle mug cake fatte in casa è soffice ma corposa, con l’impasto che rimane parzialmente scioglievole anche grazie al cioccolato inserito in entrambe (fondente al 60% e bianco). All’assaggio sanno di torta fatta in casa, entrambe: soddisfacente quella con il cioccolato e molto gustosa quella con cocco e banana (e ora sì che si sentono bene tutti e tre i protagonisti!).

Non so se sia a causa della ricetta scelta o per l’assenza di glutine o uova, ma a differenza delle Torta Subito Eridania queste fatte in casa si induriscono leggermente una volta raffreddatesi. Poco male, tuttavia: la mug cake è fatta per essere consumata appena fatta e ancora calda.

Sul prezzo non saprei essere precisa perché per fare un paio di mug cake ho acquistato confezioni intere di ingredienti e non li ho usati tutti: ma posso dire con certezza che con circa 10 euro di spesa totali ho abbastanza ingredienti per fare circa 15 mug cake. Il che significa che 1 mug cake mi costa circa 1,5 euro. Contro quasi 3 euro di Eridania.

Conclusioni

Confermo la mia linea coerente di pensiero: mi reputo la regina dei preparati per dolci, mi piacciono e mi hanno regalato dei bei momenti nella vita. Ma a patto che davvero mi aiutino laddove, facendo tutto in casa da zero, non potrei arrivarci da sola (per impegno economico, di tempo, o per difficoltà della ricetta originale). Non trovo davvero nessuna ragione plausibile per preferire l’acquisto di un prodotto come Torta Subito, pur di non farsi in casa una mug cake con 5 ingredienti più un aroma qualsiasi tra vaniglia o cannella o scorza di agrume. Ah, a proposito di agrumi, ecco perché non ho preso in esame la terza variante di Eridania: è improponibile, la carota è del tutto assente ma in compenso restituisce un aroma di arancia che ricorda terribilmente le bustine effervescenti per digerire a fine pasto.