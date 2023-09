Cibi (quasi) pronti al supermercato: l’illusione di cucinare è trend

di Chiara Cajelli 18 Settembre 2023

Non è il pasto pronto a farmi sobbalzare dal carrello, dacché è assai legittimo non aver tempo né voglia di cucinare e rimediare l’oramai onnipresente schiscetta da GDO, che generalmente si presenta sotto forma di cous cous scottarello. È l’illusorio cibo-quasi-pronto, lì per farci credere di cucinare ancora, ma senza impegno. Un trend vero e proprio, ci pare di notare osservando gli scaffali del supermercato, di cui non posso che darvi conto.

Non saltiamo subito alle solite conclusioni: no non sono gastrofighetta, sì faccio anche la spesa nei mercati (oltre che da Esselunga, Lidl e Carrefour), no non sto facendo la snob nei confronti di chi non sa cucinare (o ha poco tempo per farlo). Sto solo proponendo un ragionamento sui tempi che corrono: quelli in cui, a quanto pare, si è surclassati da ritmi talmente folli da trovare la salvezza in due uova sode sgusciate e confezionate.

Preparato per frittata (“basta aggiungere le uova”)

Non si tratta di un semplice mix di spezie insaporitore, come ne esistono ormai da anni (per verdure, pesce, e arrosti), no. Qui siamo davanti a una cosa che supera ogni tempo: il preparato per fare la frittata. Come nei preparati per dolci si aggiunge il latte e si mescola, per poi cuocere tutto in forno, in questa base “basta aggiungere le uova” e l’acqua e via in padella.

Una perfetta frittata home made con 4 righe di ingredienti (tra cui fiocchi di patate, stabilizzanti e antiossidanti). Veramente, quanto si impiega per sbattere due uova e a metterci dentro del prezzemolo tritato?

Uova già sode e sgusciate

E sempre nel filone “quanto si impiega per…”, eccoci con une vera chicca: le uova non solo già sode ma anche sgusciate e vendute in coppia. Dopo le Naturelle rosse per Natale, anche questo prodotto ci lascia alquanto perplessi. Sono “uova di gallina categoria A da allevamento a terra, sode, sgusciate, poste in salamoia”. Della serie, cosa intendiamo per sostenibilità?

Secondo poi, se non si ha il tempo (né l’amor proprio) nemmeno per farsi due uova sode allora è tassativamente necessario rivedere le priorità nella propria vita. Ragazzi, se la mia collega Susanna è riuscita per settimane a cucinare con una mano sola allora non ci sono scuse se si hanno tutte le facoltà.

Verdurine pronte per un’insalata russa “home made”

Oggi è tutto home made. Tutto. Anche l’insalata russa fatta con maionese confezionata e le “verdure per insalata russa” della Bonduelle: d’altronde, acquisti entrambe le cose e assembli tutto at home, quindi è home made. Sarò esagerata io ma se qualcuno acquista queste verdurine è perché di certo non ha intenzione di occuparsi della maionese… quindi che senso ha? Faccio prima a comperare l’insalata russa alla gastronomia.

O forse no, qui l’intenzione è darci l’illusione di aver cucinato qualcosa.

Monoporzioni di riso basmati cotto

Con 2.89 € acquistate due monoporzioni di plastica contenente un tristissimo basmati precotto da scaldare al microonde. Torniamo dunque al punto affrontato poco sopra: per preparare tot grammi di riso lessato (il basmati, poi, si cuoce in breve tempo), condirlo leggermente con olio e limone o olio e formaggio, e trasferirlo nel contenitore ermetico si impiega anni e anni. Non sto nemmeno a suggerire il riso pilaf, speziato e aromaticissimo, a base di riso basmati, e che può essere preparato in pochi minuti per tutta la settimana.

Merende per bambini tutto-in-uno

Ho criticato Fatto in casa da Benedetta per aver proposto una merenda a mio parere poco consona per dei bambini, ma santocielo l’industria non è che sia un esempio da seguire. Il supermercato, ora che sono ricominciate le scuole, è pieno zeppo di questi “kit merenda” griffatissimi: panino di marca + cioccolato di marca + succhino di marca, parmigiano + tè deteinato di marca + dolcetto di marca etc etc. Da Esselunga il costo in offerta per ogni kit era di circa 1 €: possiamo chiederci, per piacere, quanto può valere in termini di qualità il contenuto di una merenda simile? No, non sono sicura sia più elevata rispetto a merendine o simili.

Parliamo del dettaglio che sancisce la genialità di questi kit: quella “salviettina igienizzante” compresa nella confezione, che fa leva sull’insicurezza dei genitori. Già che c’erano, le aziende avrebbero potuto inserire anche un pezzetto di cartaigienica. Per il dopo merenda.

Kit per cannoncini

Per il kit cannoncini alla crema vale davvero lo stesso identico discorso che ho fatto per le verdurine da insalata russa Bonduelle. Plausibile la scelta di acquistare il cannoncino vuoto già fatto (farlo in casa non è semplicissimo), ma almeno la crema facciamola in casa. Ho scritto un articolo che paragona diverse tecniche per fare la crema pasticcera, tra cui una al microonde per cui davvero anche il più inetto in cucina riuscirebbe senza problemi. Se devo pagare una confezione che contiene gusci vuoti, granella e crema confezionata allora prendo direttamente dei buoni cannoncini in una buona pasticceria.

Polenta a cubetti e fritta

La polenta confezionata esiste (messa sotto vuoto in panetti acidissimi), ma mai mi sarei aspettata di vederla anche confezionata e pre-fritta in vaschetta al costo di 3,70 €. Perché? Parliamo forse di una delle basi della cucina tradizionale in assoluto più semplice da fare: farina di mais bramata (pochi centesimi al kg) e acqua salata (vale persino la polenta istantanea perché siamo umani), raffreddi, tagli e la passi in forno (o la friggi). Tutto qui. Abbiamo anche la ricetta. Mi riesce difficile immaginare una cosa più folle di questa.