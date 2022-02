Le golosità di Nonna Aurora a Bologna, recensione: il fascino della trattoria di una volta

di Luca Cesari 23 Febbraio 2022

Appena fuori dal centro storico di Bologna, a 10 minuti a piedi dalla stazione centrale, si trova Le Golosità di Nonna Aurora, che ha mantenuto pervicacemente il profilo da trattorie di una volta. Come sanno i bolognesi e si saranno accorti i turisti, la cucina casalinga in città è di competenza esclusiva dei ristoranti (soprattutto dentro porta) e di solito si paga piuttosto cara. Per spendere il giusto ci si rivolge alle pizzerie, ai ristoranti cinesi e altre amenità varie, ma le trattorie di cui era costellata Bologna un tempo bisogna cercarle con il lanternino.

Per fortuna ci sono ancora posti come questo che ci fanno tirare un sospiro di sollievo e ricordano che è ancora possibile offrire una cucina rustica (a volte pure ruspante) solida e gustosa senza tanti fronzoli, a prezzi più che onesti.

Dall’esterno la vetrina un po’ dimessa con gli infissi in ottone non ispira molta fiducia, ma non lasciatevi ingannare: tutto l’arredamento è volutamente rimasto ancorato agli anni settanta, con i grandi specchi e la boiserie di legno lungo le pareti. Tovaglie bianche, sedie impagliate e stoviglie sobrie completano il panorama. In estate vengono piazzati anche alcuni tavolini all’esterno, lungo il marciapiede -che accoglie anche la ciclabile- e nel piccolo dehors davanti all’ingresso della trattoria, anche se la zona non è delle più affascinanti della città e il traffico non la migliora.

Il menu contiene tutti i classici della gastronomia bolognese, dai tortelloni alle lasagne, fino alle paste in brodo come la zuppa imperiale e gli immancabili tortellini, mentre sui secondi si spazia tra polpette e cotolette alla bolognese, con anche alcune concessioni a piatti più nazional-popolari come il nodino di vitello, la paillard o semplicemente le uova con il prosciutto.

La carta dei vini non è ampia e non sorprende, ma ha i tipici vini del territorio con un ricarico modesto e tanto basta.

Per iniziare facciamo un giro di crescentine fritte con salumi, squacquerone e sottaceti (15 euro) facendone portare 2 porzioni da dividere. Avremmo potuto tranquillamente tirare avanti con quelle perché i quadratini di pasta fritta erano gonfi e morbidi, serviti caldissimi come da protocollo, si accompagnavano con una discreta scelta di salumi e il formaggio morbido che si scioglie tra la crescentina fragrante piegata in due. Ci sono, è vero, ancora alcuni ristoranti che le fanno in centro città, ma sono sempre meno e la qualità non è detto che sia eccelsa, mentre queste da sole meritano una visita.



Tra i primi ci sono due specialità che non si trovano tutti i giorni: le tagliatelle con prosciutto e cipolla (10 euro), condite magistralmente con un intingolo dolce e profumato e le tagliatelle ripassate in padella (10 euro) che non sono altro che le “tagliatelle fritte” che si facevano con gli avanzi di tagliatelle al ragù riscaldate con un filo d’olio fino a che non si forma la crosticina (che in questo caso è abbondante) un piatto più unico che raro da trovare in trattoria. Conservo anche un buon ricordo delle lasagne (10 euro) assaggiate in una diversa occasione, una mattonella grondante opulenza niente affatto male, ma il piatto forte rimangono i tortellini (13 euro). Se non sono i migliori che si mangiano a Bologna, di certo si piazzano ai primi posti per il rapporto qualità/prezzo e in ogni caso si fanno notare per la giusta dimensione, il ripieno sapido, ma equilibrato, e il magnifico brodo di cappone.



Un po’ più incerta la scelta dei secondi, soprattutto per la cotoletta che ha la panatura piuttosto molliccia coperta da una diafana fetta di prosciutto crudo e velata (è un eufemismo) da una pesante salsa a base di panna, parmigiano e pepe, un vero residuato degli anni ottanta che richiede una certa dose di sfrontatezza per essere aggredita.

Andiamo meglio sui fagioli con le cotiche -sempre per rimanere nell’ambito rustico tradizionale- con quest’ultime morbide e ben cotte che rilasciano la giusta dose di collagene; anche le polpette e le zucchine ripiene sono discrete, non da ribaltarsi dalla sedia, però si fanno finire volentieri.



Per chiudere c’è l’interessante zuppa inglese in un’inedita versione a mattonella in cui la crema è piuttosto soda, ma niente affatto spiacevole: sono convinto di averne già assaggiata una simile, ma il ricordo si perde nella nebbia dei tempi. Il gelato e una sorta di cheesecake alla ricotta in versione nostrana con un topping di lampone non danno altrettanta soddisfazione.



Le golosità di nonna Aurora sono una certezza per la conviviale gentilezza della sala, i piatti famigliari ma ben eseguiti e il conto onesto che invita a tornare una seconda volta. A mio parere, tra le crescentine fritte e i primi piatti Nonna Aurora dà la polvere a parecchi ristoranti, per cui vi invito a concentrarvi su quelli e andrete a casa soddisfatti.