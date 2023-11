Trattoria Autotreno a Bologna: recensione di un monumento petroniano

di Luca Cesari 23 Novembre 2023

La Trattoria Autotreno ha settanta anni -compiuti l’aprile scorso- e fin dal nome ci racconta di quando lei e Bologna erano più giovani d’adesso, parafrasando il Maestrone. L’autostrada A14 e la tangenziale sarebbero state inaugurate solo 13 anni dopo e l’unica strada che tagliava l’intera regione era la via Emilia, come ai tempi dell’antica Roma. La maggioranza dei trasporti di merci su ruota che provenivano dal Nord Italia si fermavano inevitabilmente a Porta Saffi, dove si trovavano i magazzini degli spedizionieri, per cui era un punto strategico per meccanici gommisti, distributori e, naturalmente, trattorie.

Fin da allora la Trattoria Autotreno è stata un punto di riferimento per i camionisti – e non solo – che cercavano la tipica cucina bolognese casalinga a prezzi contenuti.

L’ambiente

L’aspetto più sorprendente è che i suoi settant’anni li porta puttosto bene, nonostante il mondo della ristorazione sia completamente cambiato. Non aspettatevi quindi impiattamenti da foodporn o un ambiente “rusticomaricercato”: qui è tutto alla buona e ci si viene proprio per quello. Il servizio al tavolo è cortese, ma sbrigativo, la carta dei vini pressoché inesistente e, se siete accanto a una tavolata vociante, toccherà alzare il tono anche a voi per farvi sentire dai vostri commensali.

Detto questo, la cucina è estremamente solida, totalmente consacrata alla bolognesità, senza particolari punte, ma onesta e verace, proprio come si addice a questo tipo di locali, ormai sempre più rari.

Come si mangia



Dopo la domanda di rito «bianco o rosso?» si parte con una fantastica crescentina grande come una mano, servita bollente, morbida e carnosa ricoperta da una generosa fetta di prosciutto alla modica cifra di 2 euro. Unico antipasto della casa, ma più che consigliato, anzi la tentazione è farsene portare un altro paio e lasciare stare tutto il resto.

I primi sono più o meno dei superclassici, dalle tagliatelle al ragù o ai porcini, tortellacci ai formaggi e noci e tortellini in brodo. La pasta è indubitabilmente fatta a mano e i condimenti di discreta fattura, in particolare il ragù ha uno stile molto classico, perfettamente inserito nei canoni bolognesi, anzi, ne sarebbe stata gradita qualche cucchiaiata in più, contando anche le porzione generose dei piatti. Discreti anche gli altri primi, anche se le tagliatelle ai porcini risultano un po’ slegate. Si distinguono invece i tortellini per l’alta qualità della pasta ripiena, ma soffrono invece il brodo non all’altezza. Rimangono comunque un buon piatto con un rapporto qualità prezzo quasi imbattibile.



Tra i secondi spicca la cotoletta alla bolognese: una fettina di maiale (non aspettatevi il vitello) panata e fritta coperta da una fetta di prosciutto crudo e una crema di parmigiano. Forse lo stile non è dei più moderni, ma rimane gradevole nella sua opulenza. Buoni anche il prosciutto al forno e il coniglio arrosto che, nella loro semplicità, ricordano i classici piatti di casa.

Tra i contorni consigliamo gli spinaci ripassati in padella con burro e parmigiano, anziché le patate al forno un po’ anonime.

Il cavallo di battaglia tra i dolci è la zuppa inglese dal sapore ricco ed equilibrato tra le creme e la bagna di alchermes. Anche in questo caso non viene lasciato molto spazio alla presentazione: se fossimo davanti a un piatto di alta cucina, probabilmente si intitolerebbe “ops, mi è caduta la zuppa inglese”.

Corretto il creme caramel, mentre la torta di riso è presentata nella versione più alta e morbida di cui si apprezza lo stile fresco e il profumi delicati di latte, mandorla e cedro candito.

Quanto si paga

Il conto, infine, è piuttosto leggero – 30 euro-, contando che siamo a Bologna e usciamo sazi e piuttosto soddisfatti (lo scontrino è per due persone, incluso vino della casa, caffè e qualche amaro al tavolo).

L’Autotreno si conferma un’insegna molto valida del panorama cittadino, soprattutto per pranzi o cene informali, tra le poche che possono ancora portare il titolo di trattoria secondo il suo significato originale. Insomma, è uno dei locali che mi sento di consigliare quando mi pongono la fatidica domanda: «Dove vado per mangiare bene e spendere poco?».

Nota storica per i curiosi di storia medievale

Percorrendo via Saffi, lasciando alle spalle porta San Felice, sulla corsia di destra prima di arrivare alla trattoria potrete notare una larga pietra circolare divisa in due: si tratta della copertura di un pozzo di epoca medievale. Non uno qualunque, per la verità, ma esattamente quello da cui i modenesi prelevarono la celebre “secchia” al termine della battaglia di Zappolino del 1325, riportandola in trionfo in città come segno di vittoria. La “Secchia rapita” ha ispirato in seguito l’omonima epopea eroicomica di Alessandro Tassoni pubblicata nel 1622 e si trova tuttora ostaggio dei modenesi, conservata all’interno del Palazzo Comunale, mentre una sua copia è conservata all’interno della torre della Ghirlandina, sua storica collocazione.