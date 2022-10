Bake Off Italia 2022 visto da Dissapore: gli highlights dell’ottava puntata

di Lavinia Martini 22 Ottobre 2022

All’ottava puntata, memori delle insidie della settima puntata, gli autori di Bake Off Italia 2022 hanno capito che il modo migliore per ravvivare le acque non è tanto dare ai concorrenti prove assurde (sì, c’è anche quello) quanto metterli uno contro l’altro rivelandone fragilità e invidie. E perché non farlo dall’interno di un convento?

La prova a coppie

In realtà dicevo che uno dei modi migliori per dare un po’ di fuoco alle polveri consiste nel solleticare la voglia dei concorrenti di vincere. E come farlo se non mettendoli in coppia, dove la necessità di controllarsi e di emergere si mostra in tutto il suo potenziale? Nella splendida cornice (ormai dicono tutti così, pure i frati) del convento di Monte Carmelo a Loano i futuri pastry chef, a due per due, dovranno cucinare tre ricette da far assaggiare ai frati con ingredienti del loro orto: vermentino, prugne, limone dei loro biscotti. Sembrano tutti felici di essere lì, prima dell’assaggio. Ondivago Alessio che, aveva detto, “preferisco stare in mezzo al mare che in mezzo ai frati” per poi imputare all’aria conventuale la buona riuscita della prova.

L’assaggio

La prova si conclude con un assaggio piuttosto disastroso, in modo democratico. Mentre i giudici provano, affiancati dalla buonanima di Don Lorenzo, che sembra pensato per fare la televisione (meraviglioso il suo ingresso quando dice “il mio giudizio è misericordioso”) c’è una lista di frati affamati che mangerebbe anche gli scarti crudi della pasta frolla. Si veda l’immagine.

Il ritorno nel tendone

Si torna poi sotto al tendone. Quello che non avevamo detto è che tutta la prova è dedicata alla frutta, ma vedete pure che siamo arrivati fin qui senza saperlo e non ci sono stati grossi incidenti. Ecco allora che i concorrenti dovranno preparare una crostata con crema, frangipane e decorazione di frutta intagliata. E qui mi taccio perché durante la prova ci sono una serie di momenti sentimentali, frasi sulla maternità e lacrime che neanche la mia lingua biforcuta riesce a commentare.

L’assaggio

All’aspetto i concorrenti sembrano aver realizzato un’ottima prova. Salvo rivelare all’assaggio difetti e difettucci, creme che sbrodolano, torte non equamente cotte, frutta disposta male o solo in parte. Faccio un pronostico, sento che è il turno di Paola.

La prova finale

Toccherà ai concorrenti scegliere della frutta da replicare in marzapane dopo averla selezionata a sorpresa, a ognuno una cosa diversa. Se mi avessero messo a fare una cosa del genere probabilmente mi sarei data per morta, ma pure se mi avessero messo a giudicarla, uguale proprio. A proposito: Leo ha tirato fuori un nuovo cappello della sua collezione.

Il giudizio del maestro

Il grembiule blu finisce nelle mani di Alessio, che se lo guadagna a discapito dei suoi concorrenti, meno girovaghi e agitati ma non preparati quanto lui. Ecco quindi che l’eliminata risulta la dolce Paola (era evidente fin dalla prova precedente) che si avvicina ai giudici per salutarli e al turno di Knam dice “posso maestro?”. Ao, ma ripigliateve. Mica è il papa!