Iginio Massari si è trasformato in Fabio De Luigi

Sono tante le doti che abbiamo imparato ad apprezzare in Iginio Massari. Soprattutto, hanno imparato ad apprezzarle i concorrenti di Masterchef, che aspettano la puntata che lo vede protagonista con lo stesso entusiasmo con cui si aspetta una colonscopia. Massari, in tv, ha sempre fatto intendere i motivi per cui è arrivato a essere il numero uno della pasticceria italiana, per il grande pubblico ma non solo. La tenacia, la passione, la precisione, l’attenzione ai dettagli. E pure quella che sembrava un’assoluta mancanza di spirito, totalmente perso a favore di un rigore ingegneristico nell’elencare tutti gli ingredienti per realizzare un perfetto bignè. Di quel rigore, Fabio De Luigi ha fatto tesoro, trasformando il pastry chef più celebre d’Italia in una delle sue imitazioni più divertenti.

Ce lo ricorda proprio in questi giorni, De Luigi, promuovendo il suo Amazing – Fabio De Luigi su Amazon Prime Video. Un po’ operazione nostalgia un po’ one man show dedicato alla gigantesca bravura del comico romagnolo, Amazing – Fabio De Luigi è stato lanciato e raccontato in molti modi, soprattutto sui social. Ed è proprio qui che è tornata di moda la sua imitazione di Iginio Massari.

Ed è così che torna alla ribalta uno dei suoi personaggi più divertenti e riusciti degli ultimi anni, in una gag in cui spiega a Carlo Cracco (altro volto televisivo Amazon Prime) il segreto di un buon bignè, che non sta tanto negli ingredienti o nelle dosi, quanto nelle mani di chi lo prepara: il segreto di un buon bignè, per Iginio Massari – Fabio De Luigi, è Iginio Massari stesso.

Faccio tutto io

Il rigore, la precisione, e quel pizzico di ego che non manca a chi ha saputo arrivare ai massimi livelli: il segreto della comicità ben riuscita è prendere le caratteristiche di una persona e trasformarle in un’iperbole per tirarne fuori un personaggio. Ma cosa succede se la persona sta incredibilmente al gioco? Succede che si rompe la quarta parete. Ed è quello che ha fatto Iginio Massari, trasformandosi in Fabio De Luigi.

Basta guardare all’ultimo video social postato da Massari. Un finto tg in cui si spiega il segreto del successo del pasticciere. E il segreto qual è? “Che faccio tutto io“, dice Massari alla giornalista. Le monoporzioni, le preparazioni, il caffè, gli aperitivi, perfino le pulizie, spiega Massari con tanto di faccette buffe e occhi sgranati a favore di camera. Salvo poi concludere che no, non è possibile fare tutto da soli, ma il merito è della sua squadra. Insomma, Iginio Massari si prende in giro da solo, e ci si aspetta che da un momento all’altro inizi a spiegare come la crema pasticciera sia la cosa più straooordinaria del mondo (andatevi a recuperare lo sketch con Virginia Raffaele).

Alla fine, il buon Iginio ci dimostra quello che nessuno di noi si aspettava: lui sì che sa essere simpatico, autoironico e sa perfino prendersi poco sul serio. E forse è proprio questo il segreto del suo successo.