L’Hulk Hogan del cibo fu un campione di mediocrità: di quando i carboidrati erano roba da wrestler

1987, Pontiac Silverdome di Pontiac, Michigan: l’evento principale di WrestleMania 3, l’equivalente per il mondo del wrestling della finale di Champions League o del Super Bowl, vede affrontarsi due icone della disciplina, Hulk Hogan e André The Giant. Da una parte l’hulkster, l’American way, l’idolo delle folle che esortava i suoi fan più piccoli con “say your prayers and eat your vitamins” (dite le preghiere e prendete le vitamine), dall’altra la forza bruta del vecchio continente, prototipo insuperato di i tutti i giganti del ring che sarebbero venuti, con tutta l’intenzione di porre fine alla “Hulkamania” che sembrava inarrestabile negli anni 80, rintuzzando l’arroganza di Hogan.

Un incontro finito con un’immagine leggendaria, quella della “body slam sentita in tutto il mondo”, mossa con cui Hulk solleva, capovolge e schianta a terra il colosso di due metri e ventiquattro per duecentotrentasei chili di peso, una rappresentazione totale del wrestling, una cartolina impressa negli occhi anche del più sporadico frequentatore del mondo della lotta libera.

Hulk Hogan, al secolo Terry Gene Bollea (di lontane origini vercellesi), ci ha lasciati nella giornata di ieri a 71 anni, stroncato da un infarto, ma negli anni quel suo alone di supereroe è decisamente svanito lasciando spazio a un personaggio ben più complesso e controverso. Il talento di intrattenitore gli è sempre stato riconosciuto, così come la capacità di creare un personaggio talmente incontenibile (per quanto derivativo da uno dei suoi idoli d’infanzia, Superstar Billy Graham) da esondare ben al di fuori dell’allora nicchia del wrestling, sapendosi reinventare anche come “heel” (cattivo, nella NWO di Eric Bischoff).

Tanta perfezione però non si può sostenere all’infinito, e col tempo la Hulkamania è stata travolta dallo scandalo degli steroidi, dalla fama di Hulk di essere un bugiardo compulsivo – vedi la falsa testimonianza proprio in quel processo sulle sostanza dopanti, fino alle fantasiose dichiarazioni sul suo ruolo come potenziale bassista dei Metallica – ai sextapes e alle dichiarazioni razziste, fino all’ultima, ingenerosa accoglienza a suon di fischi nello show di debutto della WWE su Netflix.

Ma all’apice del suo successo, quando la fama si contava anche – e forse soprattutto – in merchandising e iniziative commerciali, Terry si lanciò anche in un rocambolesco tentativo di allargare la Hulkamania anche nel mondo del cibo, con risultati decisamente discutibili.

PastaMania: il ristorante di Hulk Hogan

Nel giorno del memorial day del 1995 nel Mall of America di Minneapolis inaugura quello che avrebbe dovuto essere il primo di molti locali della catena “PastaMania”, il fast food ad alto tasso di carboidrati – sì, all’epoca non erano ancora visti come il male assoluto del fitness – firmato Hulk Hogan. Chissà come proprio la pasta, quando una qualsiasi serie di hamburgerie avrebbero forse rappresentato un investimento più sicuro: forse strategia di differenziazione, forse un riferimento alle origini italiane, sicuramente un flop. PastaMania resta aperto sette mesi, rappresentando una delle prime vere sconfitte di Hulk all’epoca.

Il menu, a dirla tutta, non era certo dei più invitanti: cinque formati di pasta da abbinare a cinque salse, dall’Alfredo alla “Garlic and oil”, una selezione di specialità internazionali come la pasta con “Swedish Meatballs” e i piatti forti della casa, di cui per fortuna restano solo titoli evocativi: “Hulkarony and cheese”, “Hulk’s power pasta” un piatto completo con pollo, verdure e salsa a scelta, e un’inquietante “Cheeseburger pasta”, che preferiamo lasciare relegato all’oblio degli anni 80.

E se proprio non potevate fare a meno di ricreare queste mirabolanti ricette a casa, l’Hulkster aveva la soluzione: gli “Hulkios”, un formato di pasta che ritraeva energumeni con la stessa trama con cui De Cecco tratteggia le racchette da tennis nel formato che ha dedicato a Sinner, erano disponibili per l’asporto e avrebbero dovuto essere disponibili in grande distribuzione. Avrebbero.

Se c’è però una lezione che Hogan non ha mai voluto imparare è che se proprio devi legare la tua immagine al mondo della ristorazione bisognerà puntare un minimo sulla qualità, ma l’esperienza con la pasta non sembrò aver allargato i suoi orizzonti gastronomici, anzi.

Gli hamburger surgelati e il ristorante museo

Hulkster Cheeseburger (2007-circa 2011): Frozen, pre-cooked burgers on a bun, endorsed by Hulk Hogan in the classic red and yellow. The burger itself was dubiously beef, and the “cheese” was listed in the ingredients as “melt.” Food engineering, brother! pic.twitter.com/AgESVTPd6X — Discontinued Foods! (@Snack_Memories) December 14, 2022

Tra il 2007 e il 2011 sugli scaffali di Wal-Mart ha fatto capolino lo “Hulkster Cheeseburger”, dai classici colori gialli e rossi della tenuta del wrestler, e un rapido giro tra i forum in cerca di recensioni o esperienze sul prodotto non è -letteralmente- per stomaci deboli: lasciamo all’immaginazione del lettore i dettagli scatologici più nauseabondi, sintomi di un prodotto la cui qualità “gastronomica” lascia perplessi anche per i gli standard, già non altissimi, della più grande catena di hard discount statunitense.

Tra cereali per la colazione, bevande energetiche e una più convincente linea di supplementi per lo sport, sicuramente più compatibile con l’immagine di un wrestler (per quanto ormai lontano dai suoi migliori periodi di forma), Hogan non si è mai arreso e ci ha riprovato: la sua ultima esperienza da ristoratore è quella del Hogan’s Beach restaurant di Tampa Bay in Florida.

Un’avventura durata un paio di anni e mezzo – meglio di Pastamania quindi – sostenuta più dalla presenza quasi fissa del wrestler che elargiva selfie e accoglieva i clienti col suo “brother!” restando sempre nel personaggio, oltre che dall’esposizione della sua immensa collezione di memorabilia di wrestling, in grado di attirare appassionati da tutto il mondo.