Masterchef 14: i Top e i Flop della terza e quarta puntata

Franco re indiscusso dei meme, Sara già regina dei nostri cuori: tutti i (pochi) top e i (tanti) flop di una Masterclass che pare credersela tantissimo ma che per ora non sa manco friggere le empanadas.

Non basta essere uno che nella vita di empanadas ne ha assaggiate tante per essere il Rocco Siffredi della cucina di Masterchef Italia 14, e questo qualcuno dovrebbe spiegarlo a Simone, ma pure a tutti gli altri, visto che queste due nuove puntate non ci riescono a togliere dalla testa che questa Masterclass al momento sia la più scarsa di sempre.

Di più: questi non solo non sanno cucinare, ma se la credono pure, uno più dell’altro, tirando fuori un nonsoché di voglia di prenderli a schiaffi non solo nei giudici, ma pure in chi sta seduto a casa a guardare la puntata. Questi stanno al titolo di miglior cuoco amatoriale d’Italia come i Ricchi e Poveri, Cristiano Malgioglio e i Los Locos stanno a una festa di Capodanno etero, e i giudici si trovano a loro agio in questa edizione esattamente come Marco Liorni che inizia il 2025 scusandosi per un vaffan*lo di troppo in diretta nazionale.

Ma l’importante è metterci il cuore, e nessuno si farà male. Purché il cuore sia cotto come si deve, perché diciamocelo, per assaggiare i piatti della Red Mistery Box ci andava del fegato, altro che cuore.

TOP

Pino, detto il Troll

“Io so’ io e voi non siete un caz*o”, disse Pino, entrato nella Masterclass con la stessa leggerezza di un troll che va nei gruppi Facebook religiosi a tirare qualche bestemmia.

Sara, detta “Mi piace vincere facile”



Perché tutti al momento di presentarci in un gruppo vorremmo un Pino che arriva prima di noi a farsi odiare, rendendo ogni cazzata che diciamo immediatamente la meno peggio.

Tanti cuori per Anna



Che mentre tutti scappano a fare la spesa per cucinare con le mani zozze, ha l’accortezza di perdere due minuti a lavarsele.

Sara

Sara aka la Barbie Cazzimma è immediatamente la mia preferita, ché io sono piena dai cenoni delle feste eh, ma se mi prepara una empanadas salsiccia e friarielli un posticino lo trovo di sicuro.

Il limone SCRASSA

Cannavacciuolo che chiede a Katia “perché sopra ai ravioli hai messo questa grattatina di limone?”, e tutti noi da casa che gridiamo “perché IL LIMONE SCRASSA!”, dimostrando di aver ascoltato lo chef più di quanto non faccia lei, che lo vede come una presenza sinistra che incombe su di sé.

FLOP

“Preparate le valigie che vi rimandiamo sul barcone con cui siete venuti”



Nella puntata di Masterchef Italia 14 diretta da Matteo Salvini, Pino e Sara raggiungono l’Italia fingendo di essere in cerca di fortuna, ma i furbetti della Masterclass sanno perfettamente che sono degli immiNgrati giunti lì per rubargli il lavoro.

Gaetano



La verità è che lo hanno tenuto nella Masterclass fino a ora sperando che tirasse fuori qualche esilarante perla da classicista. Chessò, che dopo aver citato Pluto provasse con “Eschilo Eschilo che qui si Sofocle ma attenzione che le scale sono Euripide”. Ma niente, lui si è improvvisamente messo gli occhiali e si è trasformato in un concorrente saccente che non le mandava a dire, adeguandosi all’arroganza del resto della Masterclass. E allora ciao Gaetano, corri a insegnare il latino a Pippo e Topolino.

ARRR

In questa puntata a tema pirati, Bruno Barbieri s’è subito travestito da Capitan Uncino (E comunque gli occhiali da sole in tv no, dai).

“SSStupendo!”



L’immotivata euforia di Franco di fronte all’incomprensibile sillogismo terme uguale amore porta rapidamente all’unica conclusione possibile: lui l’acqua termale se l’è bevuta.

Piani B



Reza da giovane ballava come Michael Jackson, tipo che se non era per quel ginocchio ora stava con Roberto Bolle all’arena di Verona, altro che a Masterchef.

Il microfono aperto di Franco



“Pino, chi ha cantato Sarà perché ti amo?”

“Albano e Romina?”

Ed è lì che, come fosse Angelo dei Ricchi e Poveri al Capodanno di Rai Uno, Franco urla “TESTA DI C…”

Mary, Alessia e il dissing sulla crema pasticcera



Mary: “Non mi toccare la crema che ti metto le mani addosso”

Alessia: “Qui nessuno mi ascolta, e allora io mi incazzo più che posso”

Mary: “Oh, io sono intollerante al lattosio ma questa crema la voglio assaggiare”

Alessia: “Bene, e allora mangiatela tutta e vai a ca….”

Brigitte Bardot Bardot



Niente, a Franco l’acqua delle terme è piaciuta tantissimo.

Io che fingo di divertirmi a Capodanno

Mio marito che vede che sto per partire per il trenino di Capodanno

Misunderstanding linguistici



“Come chiude i panzerotti chef Barbieri ci fa abbioccare a tutti”

“Abbioccare significa così, no?”

E un pensiero vola al povero bimbo Claudio, che per dire alla maestra che era super attento diceva che si stava addormentando.

Confusione geografica



Simone sono anni che col suo amico Ermanno, che lui chiama Hermano ma solo perché in Spagna suona meglio, mangia le empanadas a Formentera. Senza parlare di quella volta che sono stati in Cina a lezione di sushi.