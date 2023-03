Masterchef Italia 12: i Top e i Flop della finale

di Valentina Dirindin 3 Marzo 2023

Parto immediatamente col fare mea culpa ammettendo di non aver esattamente azzeccato i pronostici di questa finale di Masterchef Italia 12 (e quando mai?), ma vi dico anche che, da un certo momento in poi, ho sperato con tutta me stessa che il nuovo Masterchef d’Italia fosse Edoavdo, giusto per poter utilizzare questa foto di copertina.

Così è stato, e in effetti non dirò quello che penso veramente se non che Edoavdo ha molte carte in regola per diventare un grande chef. Carriera che peraltro – lo ricordiamo ancora una volta – ha tentato dopo aver fallito in quella da pornodivo anni Settanta. D’altronde la sua vittoria era cosa che si vociferava in rete da tutto il giorno (non qui su Dissapore; qui su Dissapore finché i pronostici li faccio io state ben sicuri che saranno sbagliatissimi): impossibile tenere così a lungo il segreto sul vincitore, anche se speriamo tutti quanti che questo non porti prima o poi a un ripensamento sulla finale in diretta, la cosa più orribile che abbiamo visto a Masterchef dopo la melanzana con lo yogurt cucinata dal nuovo Masterchef d’Italia.

Che poi, vi confesserò un segreto: per scoprire che a vincere era stato davvero Edo, ho dovuto chiedere conferma agli amici. Io avrei anche voluto finire di vedere la puntata, ma a un certo punto ho perso la vista, completamente abbagliata dai riflessi fluo del vestito di Barbieri.

Anyway, tutto è bene quel che finisce bene, e anche se in questo momento vorrei essere a festeggiare con Edoavdo, che mi pare uno che sa come festeggiare, è arrivato il momento di scrivervi gli ultimi Top e Flop della stagione, che so perfettamente che mancheranno a tutti voi quanto il buon Francescone.

TOP

Edoavdo



Lui, l’impavido sex symbol anni Settanta, decide di concludere il suo percorso dimostrando di essere davvero punk e sopra le righe, e sfatando anche l’ultimo mito per cui il viola porterebbe sfortuna in tv. Sarebbe stato ugualmente apprezzabile anche se non l’avesse fatto vestito da Tinky Winky.

Bruno Barbieri



L’endorsement a Uè è talmente chiaro che decide di condurre la finale vestendosi in tinta con il suo piatto a base di ravanello.

Patate belle

“Non ho mai visto una patata così elegante”, dice Hue guardando il piatto della chef Clare Smyth. E dall’altra parte del mondo una Letizia, pensando alla sua Patong, si risente mortalmente.

Patate crudeli



“Era tanto bella la patata!”, dice Mattia con le lacrime agli occhi, consapevole che dopo questa figura a Masterchef non rimorchierà mai più come prima. (Va bene, la smetto con le battute sulla patata, ma sappiate che non ho cominciato io).

Iamme Iamme Iamme Iamme Ià



“Uè Bubù Edoavd”: il trio dei finalisti non sembra suonare anche a voi come una tarantella napoletana?

Yoko Huè

Pare solo a me o la descrizione dei piatti di Uè, a un certo punto, sembra una cosa tipo “una singola prugna, galleggiante nel profumo, servita in un cappello da uomo”?

L’erba del vicino



Non so, ma le foglie che Edo ha strappato con tanta foga mentre cucinava il suo menu della finale secondo me se lӏ mangiate, e (sempre secondo me) erano pure buone.

Mollami



Uè dice una sola parola ai suoi genitori: “lasciatemi stare!”. Non so voi, ma io ho come avuto la sensazione che i suoi genitori fossero lì a guardarla minacciosi aspettando che uscisse di lì per richiamarla nel loro ristorante in Vietnam.

Non aver paura che ti cerchi la PS / per ritirarti la licenza / non sei mica una gangsta / tu sei H.U.E.

Gli amuse bouche



Mio marito, che non vedeva una finale di Masterchef da un po’, mi ha chiesto perché i finalisti fossero tre, visto che si ricordava che un tempo erano soltanto in due a presentare il loro menu. Non saprei e sono troppo abbagliata dalle paillettes dei vestiti da sera degli ex concorrenti per ragionare lucidamente, ma forse questo accadeva prima delle lamentele di Cannavacciuolo che a fine puntata moriva di fame e ogni volta era costretto ad andare a mangiarsi un kebab.

Quantità



“Quella salsa aveva bisogno di un po’ più di carattere”, dice Locatelli. “No, ce ne voleva di più”, risponde Cannavacciuolo, che di nascosto sta prenotando un tavolo al kebbabaro fuori dagli studi aperto h 24.

Empatia



Il motivo per cui Edoavdo è il nuovo Masterchef d’Italia è chiaramente l’empatia: lui capisce al volo i desideri di Cannavacciuolo et voilà, ecco servito un raviolo al kebab. Sensa piccante sensa cipolla.

Caccia al cosplay



Ad un certo punto della finale, sarà il bagliore dell’abito di Silvia che mi annebbiava, mi è parso di vedere John Goodman ne Il Grande Lebowski in balconata: era una visione dovuta alla stanchezza o lo avete visto anche voi?

Caccia al cosplay/2



Ad un certo punto della finale, sarà il bagliore dei capelli di Rachele che mi annebbiava, mi è parso di vedere quel bravo ragazzo di Ray Liotta in balconata: era una visione dovuta alla stanchezza o lo avete visto anche voi?

FLOP

Mattia

Non fa in tempo a scoprire la sua nuova identità di uomo di montagna e di boschi (vaglielo a dire ai Valdostani della tua esterna) che viene fatto fuori malamente.

Arbitro! Guardalinee! Carabinieri!

Io la capisco perfettamente, eh, la voglia di Bruno Barbieri di prendere le forbici e tagliare la chioma di Edoavdo. Dio se la capisco. Ma ora, parliamoci chiaro: Bruno negli anni ci ha ripetutamente sfrantumato le polpette sul fatto che lui delle polpette è il re. Poi vede Edoavdo preparare un polpettone, e gli dice: “occhio che è troppo grande”. Roba che perfino mia figlia di sette anni, che poveretta anziché guardare i cartoni guarda Masterchef con me, bacchetta Edo dicendo “Eh però dovresti seguire i consigli dello chef”. Lui non lo fa, presenta una mega polpetta, e finisce in balconata.

Arbitro! Guardalinee! Carabinieri!

Io la capisco perfettamente, eh, la voglia di Bruno Barbieri di prendere le forbici e tagliare la chioma di Edoavdo. Dio se la capisco. Ma ora, parliamoci chiaro: Bruno negli anni ci ha ripetutamente sfrantumato i ravioli sulla pasta che va tirata sottile sottile sottilissima che ci devo vedere attraverso. Poi arriva Edoavdo, gli presenta un kebab avvolto in dieci strati di lasagna appiccicati tra loro, e vien fuori che era un’idea fantastica, con una pasta volutamente così spessa perché voleva ricordare la piadina del kebab. E finisce nuovo Masterchef d’Italia.

La manualità



Oh, ma sbaglio o i concorrenti di questa Masterclass hanno usato più guanti in lattice di quanti ne abbiamo usati noi per andare al supermercato durante la pandemia?

Suggerimenti



Qualcuno per favore dica a Cannavacciuolo che per avere più mordente sui colleghi e far vincere Bubu in finale non serve impomatarsi i capelli come Il Padrino. (Si scherza: Antonino, lo abbiamo già detto che ti adoriamo?)

Suggerimenti/2



Qualcuno per favore dica a Barbieri che per fingere di essere altrove non serve mimetizzarsi con le piante grasse della scenografia. (Si scherza: Bruno, lo abbiamo già detto che ti adoriamo?)

Ferragnez



Non sappiamo bene dove sia finito Fedez, ma di certo sappiamo che fine ha fatto la Ferragni: è lì che ispira gli outfit degli ex concorrenti in balconata (oddio, avevo appena ripreso la vista e poi l’ho ripersa a causa di tutte quelle paillettes)

Sara

Che oh, prima di ‘sta finale ero convinta che le sorelle Kardashian fossero solo cinque.

(n.b. non è vero, ho googlato “quante sono le sorelle Kardashian?”)

L’invasione

La cosa bella di Masterchef è che ha dato un lavoro a tante persone, poco importa se è “presso me stesso”. (Controllare Instagram per credere).