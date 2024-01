Masterchef Italia 13: i TOP e i FLOP della quarta puntata

Che poi parliamoci chiaro, di questi strani re Magi arrivati a Masterchef Italia 13 con un carico di frutti amazzonici in dono per l’Epifania, uno solo è credibile vestito in quel modo, con drappi di seta bordati d’oro, e quello è chiaramente Bruno Barbieri. D’altronde non serve ricordare che lo abbiamo visto in abiti perfino più impegnativi di così. Lui, nel suo nuovo ruolo di portatore di doni, consegna ai concorrenti di Masterchef una scatola di sale (che si dimenticano comunque di usare, mannaggialloro), accanto a una scatola di limone e a una di bacon: avrebbe dovuto essere questa la Mistery Box dell’Epifania, e prego autori di Masterchef se continuiamo a regalarvi perle da utilizzare gratuitamente nelle prossime edizioni.

TOP

Niccolò

Niccolò è già pronto per andare a Belve, e rispondere alla Fagnani che lui si sente una cozza. D’altronde, è la stessa risposta che avevo in mente io la mattina dopo Capodanno. E dunque, ancora una volta, Niccolò uno di noi.

Alzi la mano chi, la mattina dopo Capodanno, si sente una cozza

Golden Barbieri

Che tenero Barbieri che si veste a tema con la Golden Mistery Box di questa puntata. C’è stato un attimo in cui ho pensato che uscisse dalla scatola come un Umpa Lumpa, chiedendo ai concorrenti come si fa la bernese a tempo di musica. Tiè.

3 x 2



Grazie Masterchef per avermi ricordato l’inizio dei saldi.

La tromba di Michela

“Certo che chef Barbieri è proprio muto come una tromba”. E fu così che ebbe inizio la Settiminizzazione di Michela.

Masterchef, welcome to Marcus

Quanta bellezza nell’understatement di Marcus, che ci spiega che in Svezia è proprio una regola il non dire mai “sono più bravo io degli altri”, e che solo uno, nella storia del suo Paese, ha infranto quella regola. Così, da oggi Marcus decide di imparare da Zlatan.

Michela, la mia nuova preferita

Sia chiaro che dopo il siparietto in cui Niccolò vuole assegnare tutti gli svantaggi a Michela, e lei reagisce prendendola benissimo e dicendo che li avrebbe accettati con serenità, perché a lei la ferma solo la bara, Michela è salita automaticamente in cima alla lista dei miei concorrenti preferiti di sempre. Non è che abbia paura di lei, eh. È solo che se mi sta leggendo mi piacerebbe farle sapere che io non sono meridionale, e che questa cadrega è buonissima.

Adoro

Se Masterchef fosse andato in onda a Capodanno anziché alla vigilia dell’Epifania, avrei immediatamente inventato un nuovo gioco: buttare giù un cicchetto ogni volta che Alice dice “adoro”. Ma in fondo, chi l’ha detto che devo arrivare sobria alla fine di queste pagelle? Cin.

“Sono un po’ biondo”

Uno che passa, nell’arco di una sola puntata, dall’essere Zlatan all’essere Valeria Marini non può che finire nei nostri top. Baci stellari a te, Marcus.

Ciao, Nicolò

Nicolò se ne va a testa alta e, prima di insegnare a quelli fuori dalla cucina di Masterchef come si baccaglia dentro la cucina di Masterchef, riesce a far valere il suo superpotere di giovane uomo che fa le magie sulle donne: Michela e Kassandra, in lacrime per il suo addio, si consolano l’un l’altra. E con questa, direi che le abbiamo viste davvero tutte. La butto lì eh, ma io, fossi in Stefano De Martino, lo ingaggerei per risolvere l’affaire Belen-Marcuzzi.

FLOP

Le voci di Michela

In una Masterclass che dà motivo di tanto in tanto di aver bisogno di uno bravo (e non intendiamo un cuoco), anche Michela è convinta di sentire parlare il carrè di cervo. “Eccomi, sono io!”, le dice. Per fortuna che non conosce i dialetti da Piacenza in giù, se no chissà cosa avrebbe pensato di quel che gli diceva la meridionalissima melanzana di un paio di puntate fa.

Sembra di stare allo zoo

Civette, tori, cozze, leoni e pure più di qualche iena nascosta qua e là: sta di fatto che a un certo punto mi è sfuggito il momento esatto (ed il motivo) per cui questa puntata di Masterchef s’è trasformata ne La Fattoria degli Animali (e a giudicare dallo sguardo di Barbieri, non sono l’unica).

Friendzonata

Anna, nemmeno troppo segretamente innamorata di Locatelli, si presenta con un grembiule tutto inzivato di sugo per suscitare in lui qualche istinto primordiale. E invece, si becca della “signora”. La reazione è più o meno la stessa che ho io ogni volta che mi succede. Ahi ahi ahi, Mr Locatelli, che caduta di stile.

La cosa più straorrdinaria

Forza, qualcuno ora mi spieghi perché mentre Niccolò si lancia in imitazioni scadenti di Michela (manca solo il gnegnegne), Fabio De Luigi non si sia ancora messo nei panni della cozza di Masterchef. Esigo saperlo ora, altro che Massari.

Kassandra

A proposito di Ibrahimovic, chiamato in causa da Marcus in questa puntata, resta una cosa da ricordare. Nella vita ci sono campioni che simpatici non sono, perché amano così tanto vincere da non avere pudore nel mostrarlo. Chessò, un Djokovic, una Pellegrini o, in questa edizione di Masterchef, una Michela. E poi c’è Kassandra, che fino a ora ha portato a casa, dopo un sacco di chiacchiere sui suoi piatti-bomba, l’unico risultato di far innervosire tutti i giudici, compreso il serafico Alex Atala.

Nuovo giro di valzer

Dopo essere stata malamente friendzonata da Locatelli, come una vera guerriera Anna non si arrende, e punta a un nuovo obiettivo: il suo nuovo amore è Alex Atala, e daje torto, alla mitica Anna. Attendiamo con ansia l’arrivo di Jeremy Chan (perché c’è Jeremy Chan, vero? Altrimenti io che ci sto a fare anche in questa edizione?).

Flora

Ma io dico. Per una volta che Bruno Barbieri non è vestito di colori fluo, me lo piazzate nella posa perfetta per fare la Winx?