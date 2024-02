Masterchef Italia 13: i TOP e i FLOP dell’ottava puntata

In una puntata dove tutto potrebbe andare a fuoco (letteralmente) Michela tiene l'accendino in mano: ecco tutti i momenti TOP e quelli FLOP di questo episodio di Masterchef Italia 13.

L’approccio a questo nuovo giovedì di Masterchef Italia 13 parte con una sorta di sconforto, l’idea che nulla abbia più senso, che la cucina “stellata” sia morta e sepolta, battuta dalle trattorie unte e bisunte vecchia maniera. Ad aprirci gli occhi sull’amara realtà delle cose è Ciao Darwin, e chi sono io per smentire Paolo Bonolis e Madre Natura.

Quindi, chiediamoci (tutti, e soprattutto Michela) che senso ha voler diventare a tutti i costi il nuovo Masterchef d’Italia, ora che l’alta cucina e gli amuse bouche sono stati irrimediabilmente battuti nella selezione naturale dai fagioli con le cotiche. E il gioioso barzellettiero e fischiettevole Settimino, che ne sa una più di tutti noi, già lo sapeva da principio, e infatti lui ai fagioli con le cotiche non ha mica mai rinunciato. Tiè Barbieri beccati sto mazzappone che fa parte dell’evoluzione darwiniana.

Insomma, la gara continua ad alti e bassi come un pendolo che oscilla tra la noia e i colpi di scena di una puntata che poteva finire malissimo, se lasciata nelle mani di Kassandra e Michela. Le due ladies di ferro, in preda alla loro furia cieca, si lanciano l’una nelle sue Kassandrate (tipo lanciare per terra gli spaghetti cotti fino a far impazzire Bruno Barbieri) l’altra nel suo delirio di onnipotenza in cui è l’imperatrice del mondo, che però rischia di fare la fine di Nerone e regnare su una Roma in fiamme (e no, non è una metafora).

TOP

Tu sei pazzo, mica Bangkok

Finalmente ci è chiaro il ruolo di Settimino in questa edizione di Masterchef Italia 13. Ispirandosi a Bangkok e ai suoi celebri Girasoli, lui è qui per farci sanguinare le orecchie a suon di strafalcioni.

La lecce è uguale per tutti uagliò

Fritto è buono tutto, dice il saggio. Perfino un avvocato. (E se pensate che sia uno stupido gioco di parole inventato da me, è perché siete il logopedista che ha insegnato a Cannavacciuolo l’uso delle doppie).

Lezioni di vita

A proposito di questo, mettiamoci tutti un attimo nei panni del povero Marcus, che se non altro dalla sua partecipazione di Masterchef si porterà a casa un insegnamento extra di nuove parole italiane. Che puLtroppo per lui esistono solo nel vocabolario di Settimino e Cannavacciuolo.

Ammissioni del tutto non necessarie

“Sono una cliente rompiballe”. E chi l’avrebbe mai detto.

FLOP

Mai una gioia

L’entusiasmo di Eleonora in questa puntata è contagioso. Ora scusatemi, vado un attimo a chiudermi le dita in mezzo alla porta per punirmi delle colpe dei miei genitori e torno.

“Io voglio fare un pizza con ananas”

E in questa immagine potete vedere l’esatto momento in cui Marcus ha segnato la sua fine a Masterchef Italia.

Sequestro di persona

Ma solo io ho letto un grido di disperazione nel “NOO” di Marcus quando Barbieri, anziché eliminarlo, gli ha detto “vogliamo darti ancora una possibilità”?

AAA Sorbillo aspettami

Tranquillo Marcus, anche nel dopo Masterchef hai un lavoro assicurato: Gino Sorbillo è lì che ti aspetta.

Scoppiettante!

La ricetta più esplosiva di Masterchef Italia 13 è questa: Settimino, Kassandra e Michela nella stessa squadra in esterna. E infatti Sara, che un minuto prima di finire lì in mezzo si era tolta gli occhiali grossi perché era convinta di essere pronta ad affrontare il mondo, immediatamente ci ripensa.

Gli equilibri

E meno male (ancora una volta) che c’è Settimino, che mette in chiaro fin da subito che a lui i giochi di potere non interessano. Voi contendetevi il ruolo da imperatrice, che a me basta fare da lavagna.

C’è modo e modo

“Sary, abbiamo meno pasta, te lo dico”. Manco i miei figli quando combinano un casino sono così bravi a vendermelo bene come ha fatto Kassandra. Encomiabile.

Oppure

“Sary, oggi meno carboidrati per tutti!”

O ancora

“Sary, che ne dici se alla pasta diamo un sentore di quelli un po’ terrosi che fa tanto cucina contemporanea?”

O anche in stile mamma moderna

“Sary, pure tu no sei dell’idea che se una cosa non ha toccato il pavimento per più di cinque secondi è ancora buona, vero?”

O perfino in stile Verdone

“E se li prendiamo sopra sopra?”

“Sembra che te stai a magna’ ‘na vomitata de gatto”

NOOOOOOOOO

Eppure, nonostante la meravigliosa paraculaggine, Barbieri la prende esattamente come avrei fatto io.

Piromania fuori luogo

E meno male che quest’anno, alla prima esterna, Barbieri aveva fatto il corso da pompiere.

Piromania – parte seconda

Io ve l’avevo detto in tempi non sospetti, che Michela avrebbe dato fuoco a tutto. E ve l’aveva detto pure lei, per la verità, annunciando di voler bruciare tutto il rosmarino del mondo. In particolare a quello della Val di Chiana.

Masterchef per il sociale

Vedi che però Masterchef ha pure la sua bella funzione didattica. Tipo che spiega che non bisognerebbe mai e poi mai buttare olio sul fuoco. Il fatto è che Michela è così abituata a farlo che le è sfuggita la metafora di mano.