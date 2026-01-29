Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata con Iginio Massari

La puntata di Masterchef Italia più cattiva dell'anno non è stata così cattiva come ce l'aspettavamo: Iginio Massari, ti vogliamo più crudele (e vogliamo sapere tutto sulla tua beauty routine, perché non è possibile che c'abbiamo più rughe di te)

Sembra ieri che festeggiavamo il Capodanno in compagnia di Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri e to’, pepepepepepepe Brigitte Bardot e già a Masterchef Italia 15 mi sono rimasti soltanto in dieci. Come vola il tempo quando ci si diverte, direbbe qualcuno, e quel qualcuno non è Teo, a cui perfino Barbieri consiglia di sorridere un pochino che domani si sveglia con il riso al salto freddo.

E visto che siamo sadici (altrimenti perché continueremmo con così tanta dedizione a seguire questa quindicesima Masterclass?) adoriamo che la puntata sia iniziata con un Pressure Test, e di più, con il Pressure Test firmato Iginio Massari.

Che non capiamo perché sia entrato sull’incipit della Divina Commedia, ma si sa, è bene darsi un tono visto che ora c’è un assessore in famiglia.

TOP

Dorian Massari

Che poi noi più che Dante Alighieri abbiamo pensato a Dorian Gray, perché è evidente che Iginio ha un ritratto che invecchia per lui in soffitta. E questa è l’unica battuta che faremo in queste pagelle su Iginio Massari, ché questa foto in cui stringe un coltello in mano mi incute un filo di timore.

Santo montaggio



Certo che fargli preparare una torta con il nome di un Santo in una puntata in cui solitamente volano maledizioni rende altissimo il rischio bestemmia. Coraggiosi gli autori e indaffaratissimi i montatori, a sto giro.

Prega per noi

Saint Honoré a cui Dorella sarà sempre devota, per avergli fatto la grazia di mandare via Iolanda.

Mamma, Ciccio mi tocca

Ma che poi vedile un po’, con che sguardo amorevole si guardano.

Nel blu dipinto di blu

E a proposito d’amore, ci avete pensato che se Jonny e Dorella anziché bisticciare si mettessero insieme ne uscirebbe un cantante famosissimo?

Eccallà

Esattamente la faccia di chi ha vinto il cetriolo.

La legge del contrappasso

E, a proposito di Dante, Dorella subito dopo aver fatto fuori Iolanda perde per sempre la voce.

FLOP

Proclami invecchiati così così

La pasticceria è “pulizia e ordine, ordine e pulizia”. A posteriori, ci auguriamo che non sia pure la linea politica di Debora Massari.

Finalmente una prova degna di questo nome

Che poi, poveri ragazzi, io capisco che passare dai panini a questo sia un trauma eh.

Metafore bruttine

Non faremo nessuna battuta su presunti attentati alla virilità di Teo da parte di Carlotta, promesso.

Gondenpìn



Comunque oh, è più facile preparare una saint honorè che insegnare a Cannavacciuolo a dire Golden pin.

Il mio tessoroo

A proposito, Teo e la sua Golden Pin sono a un passo da finire nelle fiamme di Mordor, pur di non separarsi mai.

Lo sapevate che…?



Lo sapevate che le formiche sono bravissime a lavorare in team e poi ci sono Matteo Rinaldi che balla la samba mentre Dorella muore per un attacco di tosse?

L’umidità fa brutti scherzi

ODDIO MA COSA È SUCCESSO ALL’IMPROVVISO AI CAPELLI DI DORELLA

Niccolò



E anche oggi, caro il mio Niccolò con gli occhiali appannati, mi sa che si limona domani.