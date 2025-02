Masterchef Italia 14: i TOP e i FLOP della penultima puntata dell’anno

Una settimana ancora e, dopo Sanremo, pure Masterchef Italia fa come Baglioni e via, ce lo siamo tolti dalle Mistery Box. Un’edizione in cui i concorrenti sono riusciti nella non facile impresa di brillare più in spocchia che in cucina, e in questo sì, alla fine, si sono rivelati dei veri aspiranti chef. Suvvia, chef, non fate i permalosi che scherzo, mica tutti gli chef sono spocchiosi più di quanto sappiano cucinare, qualcuno in effetti manco sa cucinare.

Sia chiaro che scherzo davvero: in questa puntata dei TOP e FLOP me la prendo con gli chef solo perché non posso dire nulla su Bruno Barbieri, se non che lo stimo perché non pensavo che in giro ci fosse qualcuno che indossa più gioielli di me (e dico sul serio, sui gioielli indossabili io sono campionessa mondiale, una sorta di albero di Natale perenne vivente).

Ma qui non si parla di me o dei miei anelli, qui si parla dei quattro finalisti di questa edizione di Masterchef, che pareva ieri che non sapevano fare un panino con tonno e maionese e invece guardali lì, che sono arrivati a non saper fare un’ostrica, neppure con la maionese. Che bel percorso, hanno fatto, e peccato solo che non li abbia portati dritti dritti verso l’ufficio di collocamento, visto che ora ce li troveremo tutti a fare le ricette sui social: ma vediamolo pure insieme, questo bellissimissimo e molto umile e per niente arrogante e molto meritato percorso, prima di passare ai TOP e FLOP di questa puntata semifinale.

I percorsi

Mary

Mary Cuzzupè, 30 anni, è arrivata presentando una carbonara dolce, convinta di essere meglio di Massimo Bottura. Poi ha pianto tutto il tempo (sempre con motivazioni diverse) ma quel che è rimasto costante nel tempo è la sua assoluta e ingiustificabile convinzione di essere meglio di Massimo Bottura. È manager delle risorse umane, ed è una cosa notevole per una che ha mostrato lo stesso livello di empatia di Scar del Re Leone. Se vincesse lei, aprirebbe il suo bistrot, ma nessuno di noi riuscirebbe a prenotare un tavolo perché sarebbero tutti occupati da Antonino Cannavacciuolo e colleghi, pronti a fare la fila per mangiare dalla giovane erede di Massimo Bottura. Per questo non vincerà: nell’ambiente si vocifera che Massimo Bottura stia smuovendo mari e monti per farla fuori, visto che ha troppa paura di lei e dei suoi ravioli alla carbonara dolce.

Simone

Da piemontese, dovrei fare il tifo per il langarolo Simone Grazioso, ma piuttosto che farlo preferisco prendere il posto dell’addetto ai guanti neri che usano a Masterchef dopo che si sono tagliati le dita, che mai come quest’anno ha dimostrato che il suo è il lavoro più intenso e faticoso del mondo. La moglie di Simone è entrata innamorata pazza di Locatelli, che adora anche solo per il semplice fatto di averle improvvisamente aperto gli occhi sul fatto che non tutti gli uomini indossino delle camice di me*da, e lui per gelosia ha tentato in tutti i modi di avvelenarlo, ma nulla, è sempre rimasto in gara, stracciandosi letteralmente le vesti nella foga per la finale, tipo Incredibile Hulk ma verde di bagnetto alla piemontese. Nel frattempo, il Dio della moda ringrazia (e pure la moglie di Simone): una camicia di me*da in meno sulla faccia della terra.

Anna

Ma che je devi di’ ad Anna (che in realtà si chiama Yi Lan, ed è un bel nome), la vincitrice annunciata di questa edizione, l’unica che mentre gli altri piangono si incazzano e se la credono sorride sempre, pure quando le scappa una lacrimuccia. Al di là delle simpatie personali – che in una classe del genere per Anna vincere su quello è stato un gioco da ragazzi – Anna è stata l’unica a dimostrare di avere una padronanza generale di tecniche e ingredienti e, nonostante ci vogliano far credere che ultimamente sta facendo qualche passo falso, la sensazione è che prima di essere scarsa come gli altri ce ne voglia un bel po’.

Jack

Ed eccolo, l’unico sfidante possibile per Anna. Jack – che è già partito come content creator, e almeno quel che è certo è che alla fine di questa edizione di Masterchef ne avremo uno in meno, quindi grazie Jack – è diventato famoso sui social, a quanto abbiamo capito dai live cooking, facendo un trapianto di capelli, e non abbiamo capito se l’ha detto per spiegare che da allora cucina meglio di prima o cos’altro. Tant’è, ce lo ritroviamo in finale, ed è uno dei due papabili vincitori di questa edizione, perché quantevveroiddio se vincono Simone o Mary è l’ultimo anno che faccio queste pagelle e tanti saluti ai miei dieci lettori.

Franco

Lo so, non è arrivato alla finale, ma due parole su Franco le vorrei spendere, se non altro perché è arrivato che poteva essere un personaggio fastidioso come la sabbia nelle mutande e, complice una Masterclass piena di gente insopportabile, è riuscito nell’impresa di farsi amare alla follia, visto che a un certo punto ci ha fatto la grazia di smettere di fare il Mauro Repetto della situazione incitando tutti quanti a battere le mani cantare saltare e cucinare autostop starnuto Supermaaaan. Grazie Franco, di cuore.

TOP

“La cozza ci insegna l’umiltà”

Dove eri Niccolò, DOVE DIAVOLO ERI mentre quest’anno io odiavo tutti quanti?

“Colpo di genio!”

Voi ve la prendete con Simone Cristicchi che parla di sé come di un grande poeta che regala la sua arte al popolo di tutto il mondo, ma vi ricordiamo che qui c’è gente che si definisce un genio perché ha avuto l’idea di fare un’albicocca caramellata. Impara dalle cozze, Mary, impara dalle cozze.

Tempo usato splendidamente

Ho dieci minuti liberi, come li uso? Insultando Simone, che domande.

CHE CACCHIO FAI SIMONE GUARDATI LE SPALLE

Questo è l’esatto momento in cui ho temuto per l’incolumità di Simone, e ho urlato alla tivvù più di quanto non abbia fatto quando Fru è salito sul palco dell’Ariston con i The Kolors.

“È stata la cucinata più faticosa che io abbia mai fatto qui dentro…”

“…Tutto grazie a Simone.” Franco sblocca un nuovo livello di rancore dopo Fedez che dedica Bella Stronza alla sua ex.

FLOP

Gnam!

Il menu di Mary “al sapore di vendetta” fa proprio venire l’acquolina in bocca eh. Giudici, per favore, lasciatene un pochino per noi.

STOP!

Simone ha il potere di bloccare Franco per dieci minuti, ma non può impedirgli di parlare. Purtroppo.

Parolieri

“È tradizione che sposa l’innovazione” – Mary

“I piatti dello chef sono iconici” – Jack

L’ho già detto sì che il mondo delle penne gastronomiche dovrebbe guardarsi le spalle da questi nuovi talenti?

Le basi

Eh sì, Mary, hai ragione tu: è un piatto sofisticato ed elegante. Tanto che meriterebbe di essere assaggiato tenendo le posate un po’ meglio di quanto non faccia un bambino di tre anni.

Gennaro tutte noi

Gennaro che cazzia Anna perché è in ritardo già prima di iniziare a cucinare sono io quando sveglio i miei figli la mattina.

Gennaro ha un nuovo lavoro

Carlo Conti, dopo aver visto la puntata di Masterchef, ha appena nominato un nuovo co-direttore artistico per Sanremo 2026 che lo aiuti a mantenere i tempi.