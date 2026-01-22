Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata preferita di sempre da Antonino Cannavacciuolo

Portare un tifoso del Napoli dentro allo Juventus Stadium? Ecco cosa è successo nella puntata calcistica di Masterchef Italia, dove abbiamo seriamente rischiato di perdere un fuoriclasse della cucina (stai seduto, Teo, che non sto parlando di te).

Ed ecco arrivare il momento di Masterchef Italia 15 in cui abbiamo seriamente rischiato di perdere un fuoriclasse della cucina italiana. Stai buono lì, Teo, suvvia, non stiamo parlando di te.

Povero Antonino Cannavacciuolo (a cui abbiamo chiesto e chiediamo scusa per la foto di copertina che, se non bastasse la scritta al neon a sottolinearlo, è falsa come l’amicizia della Masterclass nei confronti di Franco). Cioè, scherzare con la cucina è un conto, ma qui c’è di mezzo la fede, santissimo Iddio del calcio. Altro che lo spot con i The Jackal in cui ad Antonino e agli altri veniva un coccolone perché dall’altra parte del mondo Fru e Ciro preparavano la carbonara con i wurstel. Qui voi siete tutti impazziti. Quello mi ha un’età, un carico di stelle Michelin sulle spalle, noi poi gli vogliamo tutti bene e voi me lo mandate a giocare nello stadio della Juventus, sadici che non siete altro.

D’altra parte avremmo dovuto capirlo prima, che vi piace farci e fargli del male, lo si vede ogni santa volta che date la parola a Iolanda e la lasciate andare a ruota libera, con buona pace delle nostre orecchie, e noi almeno da casa abbiamo il telecomando.

TOP

Pronostici

Oh, io non ci prenderò mai sui concorrenti di Masterchef, ché giusto ieri sera con un amico pronosticavo una superiorità assoluta di Teo, che ha rischiato di andarsene per un panino dolce e per una pasta all’aceto. Però oh, sulla Pavan c’ho preso di brutto, quando ho detto che avrebbero dovuto darle un ruolo tutto suo in questa edizione di Masterchef. Bravi autori, vi adoro quando fate così.

È mio

Ce l’avete presente quella pubblicità degli anni Ottanta in cui il prof. trovava un preservativo e chiedeva: “di chi è questo?”. Ecco, la faccia di Alessandro quando Cannavacciuolo chiede se c’è qualcuno che teme Teo è esattamente quella di chi ha perso davvero il preservativo.

Dead Men Wolking

Ma povero Franco, cacchio, che gliel’hanno buttata fin dal primo minuto della puntata. Che vuoi farci, Franco, d’altra parte sei capitato in una classe di fenomeni.

Fenomeni veri

E appunto, l’avevamo detto che ci mancava! Dopo la lasagna, la piadina, la pasta al forno e l’insalata eccallà, i panini. E a seguire la pasta al pesto. Prossima puntata: uova strapazzate.

Francesca Casci Ceccacci



Vabbe’, ma queste donne pazzesche che bucano lo schermo e tengono i ritmi televisivi, cosa aspettiamo a farle entrare permanentemente a Masterchef? Perfetta. Anzi, come dice Jonny: fotonica.

FLOP

La tolleranza

Iolanda ha cucinato un buon panino perché è stata lì con lui a parlare all’impasto tutta la notte, chiusa a chiave dalle sue compagne di squadra.

Cattivissimo

“Ho fatto un panino fuori di testa, super rock, cattivo e agguerrito come me, e allora lo chiamerò…. lo zoccoletto di nonno”

Tutti noi

Quando abbiamo sentito che il panino peggiore era quello di Olly.

Non sto piangendo

M’è entrato uno sfilatino nell’occhio.

(Ora basta eh, Teo, che m’hai fatto prendere paura)

Latin Lover

Niccolò punta a vincere l’esterna perché – dice – se la vince le donne della Masterclass gli hanno promesso che vanno a ballare con lui. Ormai è disperato ed è disposto a tutto pur di un limone.

Infallibile

Matteo che dà il merito del baccalà mantecato a Niccolò, Niccolò che non smentisce, Carlotta che giustamente si incazza. Secondo me, non so bene perché, ma per Niccolò va un’altra volta a due di picche.

Lo sapevate che…



Ah, quindi secondo Matteo le merde sono gli altri che non hanno avuto l’onestà intellettuale di prendersi Franco al posto di Iolanda quando lui lo ha lasciato in panchina. Ragionamento interessante e fantasioso quasi quanto i tuoi aneddoti.

Vi prego vi prego vi prego

Aiutatemi a trovare voi un gioco di parole, una frase, una barzelletta in cui possa dire ASIUTTO come il pesto di Carlotta.