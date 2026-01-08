Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP di una puntata strana

I "forti" di Masterchef Italia 15 non sono poi così forti, se cascano su una semplice piadina, e provano a indebolire l'unico vero forte della Masterclass portandolo a ballare e imbottendolo di funghi allucinogeni.

E vabbe’ che sono soltanto quindici anni che Masterchef Italia va in onda, diamo a ‘sti ragazzi della Masterclass 2025/2026 l’attenuante che non hanno ancora ben capito le regole del gioco. Hanno bisogno di qualche edizione in più, altrimenti non si spiega com’è che formano in esterna delle squadre di fortissimi che poi si ritrovano uno contro l’altro al Pressure Test pieni di Golden Pin che non usano nonostante abbiano preparato dei taco immangiabili (ah, ecco un’altra prova incredibilmente dura, dopo le lasagne, l’insalata e gli gnocchi. La piadina, diosanto. La piadina).

Non ci resta che sperare nella puntata con Iginio Massari per vederli tutti umiliati malamente, augurandoci che non gli faccia preparare un budino al cioccolato. Nel frattempo, godiamo della calma zen di Matteo Lee, che si gode tutto questo con la stessa noncuranza verso ciò che lo circonda che ha Cannavacciuolo quando si ostina a non imparare come si dice puRtroppo. Una capacità di autocontrollo che, ad averlo saputo prima, avrei chiesto anche io a Babbo Natale, considerato che il dottor Lee la mantiene pure in una discoteca piena di gente travestita da fatina, o almeno così lui pensa dopo che, per farlo fuori, lo hanno chiaramente imbottito di funghi allucinogeni.

Altrimenti non si spiega, e una domanda sola aleggia su una puntata strana che più strana non si può: ma esattamente dove minchia hanno portato a ballare ‘sto ragazzo?

TOP

Il Piccolo Lord

E meno male che la nonna di Niccolò, quando era piccolo, lo chiamava così: per quanto mi riguarda, con il suo ingresso nella Masterclass, posso affermare di non aver sentito così tante parolacce da quando prima di Natale ho sbattuto la testa su uno spigolo del muro della cucina (TRUE STORY).

“Oggi penso al mio bimbo”, dice Vittoria disossando e spolpando una quaglia, e io da mamma un po’ la capisco, dopo venti giorni di vacanza da scuola.

Bbbono

Oh, il pollo di Gaetano doveva essere davvero buonissimo, è un vero peccato non averlo potuto assaggiare.

Anzi, buonissimo

Tipo che se la gioca con lo stronzo marinato.

Il diavolo parla brasiliano



Iolanda, con le sue diaboliche strategie nascoste dietro alle canzoncine della Disney, fa più paura di Vecna, e voi, che vi siete bevuti la storiella del fuoco sotto la salsa di Gaetano spento per errore, siete più creduloni di quelli che erano sicuri che ieri sarebbe uscito un finale alternativo di Stranger Things.

Credici

Ma che tenerezza Franco che dall’alto della sua mole si sente leggero come una piuma. Mi ricorda giusto giusto lo stesso spirito di negazione che ho io quando dopo le vacanze di Natale mi voglio per forza infilare quei jeans che mettevo pure prima, pretendendo anche di starci dentro.

FLOP

Sexy Dancer

Vorrei essere stata una minuscola fatina appollaiata in silenzio sulle mura della discoteca solo per vedere Niccolò prendere dei giganteschi due di picche col suo irresistibile ballo sexy.

Il dottore si ammalò

Qualcuno chiami i soccorsi che a cantare Ambarabaciccicocco a Cannavacciuolo gli è preso un ictus.

Ma benvenuta!



I concorrenti accolgono Iolanda nelle loro cucine con lo stesso entusiasmo con cui si accoglie la variante K dell’influenza.

ODDIOOOO

Normalmente siamo contro il bullismo, però siamo anche contro i rompicoglioni cronici, quindi un po’ noi Bruno Barbieri che percula Matteo in arte Piero Angela urlando a quelli in balconata “ragazzi ma lo sapete che Matteo sta cadendo sul taco??” e sorridendo sotto i baffetti lo capiamo, e lo giustifichiamo pure.

ODDIOOOO/ Parte 2



Non vedevamo l’ora di sentire dei fenicotteri rosa, Matteo. Grazie al cazzo che poi Barbieri ti bullizza.

Associazioni d’idee

Che poi, io voglio capire come gli sia venuta in mente ‘sta storia dei fenicotteri rosa.