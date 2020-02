La dieta in bianco per dimagrire (e per contrastare coliti e gastriti) è un regime alimentare che predilige i cibi leggeri e digeribili. Cosa si dovrebbe mangiare? Gli alimenti ideali sono, pollo, riso e frutta. Questa dieta è la tipica dieta del momento che circola su web, senza particolari certezze alla base. Scopriamo bene di cosa si tratta.

I vantaggi oltre al dimagrimento

Seguire la dieta in bianco per un po’ di tempo, dovrebbe portare ulteriori benefici oltre al dimagrimento: sgonfia e aiuta a ottenere una pancia piatta, previene e contrasta coliti e gastriti, aiuta la digestione, riattiva il metabolismo. Urca – starete pensando – che dieta magica! Ebbene, come sempre specifichiamo purtroppo dovete diffidare da queste pozioni miracolose e affidarvi a un medico specialista, soprattutto se ci sono di mezzo patologie come coliti e gastriti.

Il ritorno di “detox”

Amici miei, non riusciremo mai a liberarci di questa parolina che tanto piace al web e a chi vuole sperare in qualche risultato immediato. Ripetiamo tutti insieme: “detox” non significa nulla, non ha rilevanza ai fini del benessere, un cibo detox non fa dimagrire. Ne parliamo bene in questo articolo.

Le 3 fasi della dieta: pollo, riso e frutta

I cibi “leggeri e digeribili” protagonisti principali della dieta in bianco sono pollo, riso e frutta. Già qui ci si dovrebbe chiedere come un alimento possa essere considerato positivamente a livello universale. Un banalissimo esempio: chi ha una glicemia alta non dovrebbe mangiare troppo riso… ecco perché esortiamo sempre di escludere l’idea del fai da te o ancora peggio l’dea di seguire una dieta su web senza almeno un confronto con un nutrizionista. Tornando alle 3 fasi della dieta in bianco: si tratta di 3 giorni solo riso, 3 giorni solo pollo e 3 giorni solo frutta.

Questi 9 giorni possono essere ripetuti solamente dopo qualche giorno di pausa. Vediamo nel (folle) dettaglio: